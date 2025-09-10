Südfrankreich im Frühling & Herbst: So schön ist Camping Off-Season

Südfrankreich im April oder im Oktober – das bedeutet ruhige Straßen, freie Stellplätze und ein Klima, das zum Radeln, Wandern und Genießen einlädt. Während im Sommer Gedränge und Hitze dominieren, herrscht in der Nebensaison eine fast magische Gelassenheit. Auf Märkten triffst du Einheimische statt Touristen, Campingplätze haben Platz für spontane Gäste und die Natur zeigt sich entweder im zarten Frühlingsgrün oder im goldenen Herbstlicht.

Station 1: Am Canal du Midi ins Abenteuer starten Wer im Languedoc beginnt, taucht gleich tief in die Ruhe ein. Der kleine Campingplatz Les Berges du Canal in Villeneuve-lès-Béziers liegt direkt am Wasser. Von hier aus führt eine entspannte Radtour nach Agde, wo der Canal du Midi ins Mittelmeer mündet. Im Frühling blühen Blumen am Wegesrand, im Herbst begleiten dich warme Farben und das Rascheln der Platanenblätter.

Baerbel und Frank Bolte Mit den Rädern fahren wir vom Camping nach Béziers. Weithin sichtbar ist die Kathedrale über dem Orb.



Station 2: Mittelalter erleben in Carcassonne Die Festungsstadt Carcassonne wirkt in der Nebensaison fast mystisch. Von Camping de la Cité geht es zu Fuß entlang eines Wasserlaufs hinauf in die Altstadt. Kein Gedränge, kein Lärm – die dicken Mauern, Türme und Gassen entfalten in Ruhe ihren Zauber. Selbst die Restaurants sind offen, aber angenehm entspannt.

11000 Carcassonne(FR) Camping de la Cité 15 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Station 3: Abstecher an die Costa Brava (optional) Wer Lust hat, fährt kurz über die Grenze nach Spanien und macht einen Abstecher an die Costa Brava. Camping Cala Llevadó bei Tossa de Mar liegt terrassenförmig direkt am Meer.

Baerbel und Frank Bolte Camping Cala Llevadó liegt oberhalb von drei kleinen Badebuchten bei Tossa de Mar. Zum Wasser geht es steil bergab. Wir ergattern eine Stellfläche mit Blick auf die darunter liegende Bucht, umgeben von Pinien.



Im Sommer heiß und voll, jetzt im Frühling oder Herbst ein Ort der Stille. Ein Küstenwanderweg führt mit grandiosen Ausblicken direkt bis nach Tossa – perfekt, wenn die Sonne tiefer steht und das Meer in warmen Farben glänzt.

17320 Tossa de Mar(ES) Sea Green Camping Cala Llevadó 8 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Station 4: Künstlerluft in Collioure Zurück in Frankreich lockt Collioure, ein Künstlerdorf am Mittelmeer, das schon Matisse und Picasso faszinierte. Auf Camping Les Amandiers findet man Stellplätze nahe am Meer.

Baerbel und Frank Bolte Weit über das Meer blickt man auf dem Küstenpfad, der vom Camping les Amandiers nach Collioure führt.



Auf dem Wohnmobilstellplatz Parking Cap Durat warten am Stadtrand alternativ großzügige Stellflächen für alle, die gerne spontan sind. Der Ort ist in der Nebensaison ein Traum: keine überfüllten Cafés, sondern Franzosen, die am Hafen flanieren und Fotografen, die das besondere Licht einfangen.

Station 5: Römische Geschichte am Pont du Gard Ein Highlight jeder Südfrankreich-Tour ist der Pont du Gard. Auf dem naturbelassenen Camping La Sousta bei Remoulins schlägst du dein Lager unter Pinien auf. Von dort sind es nur wenige Schritte zur römischen Brücke.

Baerbel und Frank Bolte Die Packraft-Boote lassen sich wie ein Wanderrucksack tragen, hier an der Ardèche bei Viel Audon.



Wer mag, packt Paddel oder Packraft ein: Im Frühling rauscht der Gardon munter, im Herbst liegt er still wie ein Spiegel unter dem Aquädukt. Auch der Wohnmobilstellplatz Aire Camping-Car Park in Remoulin ist ein gutes Ziel um die Pont du Gard zu besuchen, vor allem wenn man Fahrräder dabei hat.

30210 Remoulins (FR) Aire Camping-Car Park de Remoulins, Pont du Gard 18 Bewertungen 13,32 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Station 6 & 7: Genuss in Beaume und Ardèche Im Beaume-Tal empfängt dich das bei all den schönen Campingplätzen dort beispielsweise das Domaine Arleblanc – ein Platz mit Landgut-Charme, Pizzaofen und Nähe zu den Wochenmärkten, beispielsweise in Joyeuse. Hier schmecken im Frühling die ersten Erdbeeren und im Herbst die frisch geernteten Oliven besonders gut.

Baerbel und Frank Bolte Der Markttag in Joyeuse vermittelt südfranzösische Stimmung und versorgt uns mit Köstlichkeiten.



Den Abschluss bildet die Ardèche: Auf Camping La Digue bei Chauzon startest du zu Wanderungen nach Balazuc oder Paddeltouren durch die Schluchten. In der Nebensaison hast du Fluss und Wege fast für dich allein – ein Luxus, den der Sommer nicht bieten kann.

Baerbel und Frank Bolte Camping La Digue an der Ardèche ist sehr einladend und ein guter Ausgangspunkt für Kanutouren.

