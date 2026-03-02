Fährpreise 2026: Warum Mittelmeer- und Ostseetickets teurer werden

Die gute alte Fähre wird zum Luxusgut. Seit 2025 gilt das gesamte Mittelmeer als SECA-Gebiet – eine Zone, in der Schiffe nur noch schwefelarme Kraftstoffe tanken dürfen. Klingt erstmal gut für die Umwelt, aber schlecht fürs Portemonnaie. Denn die neuen Regeln treiben die Betriebskosten in die Höhe, und die Rechnung zahlen am Ende die Kundinnen: als höhere Ticketpreise oder saftige Zuschläge.

Doch das ist erst der Anfang. Ab 2026 wird die Schifffahrt in den europäischen Emissionshandel (ETS) gezwungen. Sprich: Jedes Gramm CO₂, das ein Schiff ausstößt, muss teuer kompensiert werden.

Die Folge? Fährunternehmen geben die Kosten einfach an uns weiter. Wer also demnächst nach Sardinien, Korsika oder Sizilien schippern will, sollte sich warm anziehen – die Preise steigen, Rabattaktionen hin oder her.

Griechenland: Teurer, aber pünktlich Die Griechen machen's vor: Hier sind die Tarife schon jetzt spürbar gestiegen. Wer im Sommer 2026 von Piräus nach Santorin düst, zahlt deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. Die gute Nachricht? Die Taktung bleibt stabil – keine stundenlangen Verspätungen, nur leere Geldbeutel.

Kroatien: Noch günstig, aber nicht mehr lange An der kroatischen Küste sieht’s aktuell noch entspannt aus. Die Preise halten sich – vorerst. Doch Experten warnen: Mittel- bis langfristig wird auch hier der europäische Trend durchschlagen. Wer also noch ein Schnäppchen machen will, sollte bald buchen.

Skandinavien & Ostsee: Camper zahlen drauf Besonders hart trifft es Wohnmobil-Besitzerinnen. Wer mit seinem Wohnmobil nach Norwegen, Schweden oder Finnland übersetzen will, muss tief in die Tasche greifen. Die ETS-Zuschläge schlagen voll durch – und die Preise steigen. Inselhopping wird zum teuren Vergnügen. Wer sparen will, muss früher planen, flexibler sein und vielleicht sogar auf alternative Routen ausweichen.

Was tun? Tipps gegen die Preisspirale Früh buchen – Je näher der Abfahrtstermin rückt, desto teurer wird’s. Flexible Daten nutzen – Wer außerhalb der Hauptsaison fährt, spart oft hunderte Euro. Rabattaktionen jagen – Einige Reedereien federn die Preiserhöhungen mit Sonderangeboten ab. Alternativen prüfen – Manchmal ist die Fähre gar nicht die günstigste Option. Flug, Zug oder Mietwagen können sich rechnen.