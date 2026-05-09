20 Top-Freizeitparks in Deutschland & Europa: mit den besten Campingplatz-Tipps

In diesem Artikel stellen wir die besten Freizeitparks in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern vor, die sich besonders für Kinder unter 14 Jahren eignen – von märchenhaften Themenwelten über kreative Spielparks bis hin zu echten Action-Highlights für die ganze Familie. Viele der vorgestellten Parks bieten zudem Wohnmobilstellplätze in direkter Nähe oder gut erreichbare Campingmöglichkeiten, sodass sich der Besuch ganz entspannt in eine Reise integrieren lässt.

Deutschland überzeugt dabei mit einer außergewöhnlich großen Vielfalt an familienfreundlichen Freizeitparks. Ob Legoland, Tripsdrill, Phantasialand oder Hansa-Park – überall begeistern kindgerechte Attraktionen die jungen Besucherinnen und Besucher. Auch in den angrenzenden Nachbarländern gibt es zahlreiche spannende Ziele, wie das Disneyland Paris oder Efteling in den Niederlanden, die mit einzigartigen Themenwelten und einem besonders hohen Erlebniswert punkten.

Familien-Freizeitparks in Deutschland 1. Legoland Deutschland in Günzburg

LEGOLAND Deutschland Achterbahnen wie der "Feuerdrache" begeistern Besuchende des LEGOLAND Deutschlands.



Das Legoland richtet sich mit interaktiven Lego-Welten, spannenden Fahrgeschäften und kreativen Bau-Erlebnissen an Familien mit Kindern zwischen 4 und 12 Jahren. Der in elf Bereiche gegliederte Park begeistert vor allem mit dem "Miniland", das Europas berühmteste Sehenswürdigkeiten im Miniaturformat aus über 23 Millionen Lego-Steinen nachgebaut zeigt. Außerdem erfreuen sich Achterbahnen wie der "Feuerdrache" oder Live-Shows großer Beliebtheit.

Öffnungszeiten : 28.03.26 – 08.11.26.

: 28.03.26 – 08.11.26. Eintrittspreis: Kinder (2–11 Jahre): 58 Euro, Jugendliche (ab 12 Jahren) & Erwachsene: 64 Euro. Frühbucherangebote: ab 39 Euro. Übernachtungstipps: Der Campingplatz Legoland Deutschland befindet sich direkt am Park. Eine günstige Alternative stellt der Wohnmobilstellplatz am Waldbad dar.

89312 Günzburg (D) LEGOLAND Deutschland Campingplatz 5 Bewertungen 53,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

89312 Günzburg (D) Stellplatz am Waldbad 72 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Playmobil FunPark in Zirndorf

GettyImages/Karl-Friedrich Hohl Der Playmobil FunPark ist eine riesige Spielwelt zum Klettern, Entdecken und Mitmachen.



Der Playmobil FunPark ist kein klassischer Freizeitpark, sondern eine riesige Spielwelt zum Klettern, Entdecken und Mitmachen. Ob Piratenschiff, Ritterburg, Bauernhof oder Feenland – in den XXL Playmobil-Themenwelten kommen Kinder im Vor- und Grundschulalter voll auf ihre Kosten. Das Gelände umfasst sowohl Outdoor- als auch Indoorzonen. Besonders beliebt sind der Klettergarten, der Balancierparcours, das Erkunden von Geheimgängen, das Meerjungfrauen stylen, der Polizei & Go-Kart-Parcours sowie die Dinos, Bienen-Erlebnispfad und bei warmen Temperaturen die Wasserspielplätze.

Öffnungszeiten : 23.03.26 – 08.11.2026.

: 23.03.26 – 08.11.2026. Eintrittspreis: Tagesticket ab 24,90 Euro. Übernachtungstipps: Es gibt einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz direkt neben dem Park, der ausschließlich von Gästen des Playmobil Funparks genutzt werden darf.

90513 Zirndorf (D) Playmobil Funpark 2 Bewertungen Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

3. Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren

Ravensburger Spieleland Im Ravensburger Spieleland treffen Kinder auf Käpt'n Blaubär.



Das Ravensburger Spieleland wurde mehrfach als besonders kinderfreundlicher Freizeitpark ausgezeichnet und begeistert mit seinem Konzept, Spiel, Spaß und Action mit Lernen und Entdecken zu verbinden. Die 70 Attraktionen verteilen sich auf acht Themenbereiche, zu denen das "Käpt`n Blaubär Wunderland", die "Kunterbunte Spielewelt" oder "Future World" gehören. Neben klassischen Fahrgeschäften und Lernstationen begeistern die ADAC-Kinderverkehrsschule, das 4D-Action-Kino sowie das neu angelegte "Scotland-Yard" Abenteuer.

Öffnungszeiten : 28.03.26 – 01.11.26.

: 28.03.26 – 01.11.26. Eintrittspreis: Tagesticket ab 42 Euro. Übernachtungstipps:

88074 Meckenbeuren (D) Ravensburger Spieleland Feriendorf 8 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

4. Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn

Erlebnispark Tripsdrill Das Waschzuber-Rafting zählt zu den Highlights in Tripsdrill.



Tripsdrill ist Deutschlands ältester Freizeitpark und zählt mit über 100 Angeboten und einem Wildparadies zu den beliebtesten Ausflugszielen Süddeutschlands. Neben rasanten Fahrgeschäften wie der Katapultachterbahn "Karacho" oder der Holzachterbahn "Mammut" gehören auch die historische "Altweibermühle", das Waschzuber-Rafting und die Badewannenfahrt zu den beliebtesten Attraktionen des Parks. Dieses Jahr hat das nach einem historischen Zeppelin gestaltete Fahrgeschäft "Luftkissen" neu eröffnet. Klettern, rutschen, sandeln und planschen können die Kids auf dem Erlebnis-Spielplatz "Sägewerk".

Öffnungszeiten : 21.03.26 – 01.11.26.

: 21.03.26 – 01.11.26. Eintrittspreis: Kinder (4–11 Jahre) & Senioren (ab 60 Jahren): ab 38,50 Euro, Jugendliche (ab 12 Jahren) & Erwachsene: ab 41,50 Euro. Übernachtungstipps:

74389 Cleebronn (D) Stellplatz am Erlebnispark Tripsdrill 21 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Traumland in Sonnenbühl

Traumland Das Traumland auf der Schwäbischen Alb begeistert mit Märchenwelten.



Das Traumland auf der Schwäbischen Alb ist ein klassischer Familienpark für jüngere Kinder bis etwa 12 Jahren. Neben Märchenwelten wie "Hänsel und Gretel" oder "Dornröschen" zählen Fahrgeschäfte wie Achterbahnen, Karussells und ein Riesenrad zum Angebot. Außerdem gibt es Spielplätze, Picknickzonen und einen Dino-Wald. Durch die naturnahe Lage wirkt der Park besonders ruhig und eignet sich ideal für einen entspannten Tagesausflug mit den Kids.

Öffnungszeiten : 28.03.26 – 04.10.26.

: 28.03.26 – 04.10.26. Eintrittspreis: Tagesticket 25,90 Euro. Übernachtungstipps:

72820 Sonnenbühl-Erpfingen (D) AZUR Rosencamping Schwäbische Alb 3 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der besondere Tipp: Direkt neben dem Traumland befindet sich ein bedeutendes Naturdenkmal der Schwäbischen Alb: Die Bärenhöhle. Besucherinnen und Besucher können sie auf geführten Touren erkunden. Kinder zahlen 5 Euro Eintritt, Erwachsene 7 Euro.

6. Plopsaland Deutschland in Haßloch

Plopsaland Deutschland Viel Spaß macht die Wasserattraktion "Dino-Splash" im Plopsaland Deutschland.



Das Plopsaland (ehemals Holiday Park) eignet sich gut für Familien mit gemischten Altersgruppen, da es familienfreundliche Attraktionen, wie das Majaland, mit actionreichen Fahrgeschäfts-Highlights wie dem Launch Coaster "Sky Scream" oder den Wasserattraktionen "Wickie Splash" und "Dino-Splash" kombiniert. Für viel Spaß und Adrenalin sorgt auch die mehrfach ausgezeichnete Achterbahn Expedition GeForce für ältere Kinder. Der Park bietet darüber hinaus Live-Shows, Themenevents und saisonale Highlights wie das Halloween-Festival "Fright Nights".

Öffnungszeiten : variabler Saisonbetrieb (+Events).

: variabler Saisonbetrieb (+Events). Eintrittspreis: Tagesticket ab 36 Euro. Übernachtungstipps:

67454 Haßloch (D) Stellplatz am Gästehaus Haßloch WC vorhanden WC vorhanden

7. Phantasialand in Brühl

Phantasialand Die Multi-Launch-Achterbahn "Taron" des Phantasialands hat es in sich.



Das Phantasialand ist besonders für seine aufwendig gestalteten Themenwelten, preisgekrönten Achterbahnen und Shows bekannt. Gegliedert ist der Park in Bereiche wie "Berlin", "Mexico", "Mystery" und "Fantasy". Jede dieser Welten begeistert mit detailreicher Architektur und Fahrgeschäften wie der Flying-Launch-Coaster "F.L.Y.", die Multi-Launch-Achterbahn "Taron", die Inverted Coaster "Black Mamba" sowie die Wasserbahn "Chiapas", die als steilste ihrer Art gilt. Neben spektakulären Attraktionen bietet der Park auch zahlreiche familienfreundliche Bereiche und Indoor-Erlebnisse.

Öffnungszeiten : ganzjährig mit Schließtagen am 24.12. & 25.12.2026, 01.01.2027 sowie 12.01. & 13.01.2027.

: ganzjährig mit Schließtagen am 24.12. & 25.12.2026, 01.01.2027 sowie 12.01. & 13.01.2027. Eintrittspreis: Tagesticket ab 46 Euro für Kinder (bis 11 Jahren) / ab 48 Euro für Erwachsene. Extreme Frühbucher können Tagestickets für 26 Euro (Kinder) bzw. 28 Euro (Erwachsene) erwerben. Übernachtungstipps:

50321 Brühl (D) Camping Heider Bergsee 10 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Belantis in Leipzig Belantis ist mit 60 Attraktionen einer der größten Freizeitparks in Ostdeutschland. Besuchende können sich auf acht liebevoll gestaltete Themenwelten freuen, die eine Mischung aus Abenteuer, Geschichte und Fantasie bieten. Neben actionreichen Fahrgeschäften gibt es viele kinderfreundliche Attraktionen, die speziell auf jüngere Besucher zugeschnitten sind. Zu den Hauptattraktionen des Parkes zählen das "Tal der Pharaonen" mit der Wasserbahn "Fluch des Pharao", die mittelalterliche "Insel der Ritter" und das "Reich der Sonnentempel" mit der spektakulären Achterbahn "Huracan". 2026 eröffnet das "Idefix Abenteuerland" mit vier neuen Familienattraktionen.

Öffnungszeiten : bis 01.11.26. Allerdings sind während der Sommermonate immer wieder einzelne Tage geschlossen.

: bis 01.11.26. Allerdings sind während der Sommermonate immer wieder einzelne Tage geschlossen. Eintrittspreis: Datiertes Einmalticket ab 29 Euro, Open Day Ticket ab 42 Euro. Übernachtungstipps: Für eine Nacht stehen Wohnmobilisten günstig auf dem Wohnmobilstellplatz Am Kulkwitzer See.

04420 Markranstädt (D) Wohnmobilstellplatz Am Kulkwitzer See 29 Bewertungen 6,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden

9. Hansa-Park in Sierksdorf

Hansa-Park Der Freefall Tower "Highlander" im Hansa Park ist mit 120 Metern einer der höchsten weltweit.



Der Hansa-Park ist Deutschlands einziger Freizeitpark direkt am Meer und verbindet aufregende Attraktionen mit maritimem Ostsee-Flair. Der Park bietet mit 125 Attraktionen eine große Auswahl an Fahrgeschäften, Shows und Themenwelten. Die Mischung aus actionreichen Achterbahnfahrten und ruhigen Angeboten für jüngere Kinder machen den Park zum idealen Ausflugsziel für Familien mit Kindern in unterschiedlichen Altersklassen. Elf Themenbereiche wie das "Königreich des Nordens" oder "Hanse in Europa" gliedern den Park. Fahrgeschäfte wie die Achterbahn "Der Schwur des Kärnan", die Dunkelachterbahn "Flucht von Novgorod", die Wasserfahrt "Störtebekers Piratenfahrt" und der Freefall Tower "Highlander", der mit 120 Metern einer der weltweit höchsten seiner Art ist, zählen zu den absoluten Highlights. 2026 soll die Familienachterbahn "Cornwall Coaster" eröffnet werden.

Öffnungszeiten : Anfang Mai bis Ende Oktober.

: Anfang Mai bis Ende Oktober. Eintrittspreis: Tagesticket 43 Euro (Kinder 4-11 Jahre und Senioren ab 70 Jahren) / 53 Euro (Erwachsene). Übernachtungstipps:

23683 Scharbeutz (D) Stellplatz Ferienpark Scharbeutz 82 Bewertungen 38,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. Heide Park in Soltau

Heide Park Europas höchste und schnellste Holzachterbahn "Colossos – Kampf der Giganten" befindet sich im Heide Park.



Der Heide Park ist einer der größten Freizeitparks Deutschlands und bei Familien besonders wegen seiner ausgewogenen Mischung aus Action und altersgerechten Erlebnissen beliebt. Während die Kleinen Drachen zähmen, im "Peppa-Pig-Land" in bunten Gondeln fahren oder als "Ghostbusters" gegen Geister kämpfen freuen sich Gruselfans auf einen Dark Ride durch alte Katakomben in der "Dämonen Gruft". Europas höchste und schnellste Holzachterbahn "Colossos – Kampf der Giganten", Deutschlands einziger Wing-Coaster "Flug der Dämonen" oder Deutschlands erster Dive-Coaster mit freiem Fall "Krake" sind bei älteren Kindern und Erwachsenen sehr beliebt.

Öffnungszeiten : 22.03.26 bis 31.10.26.

: 22.03.26 bis 31.10.26. Eintrittspreis: Datiertes Tagesticket: ab 29 Euro (Kinder bis 11 Jahren) / ab 37 Euro (Erwachsene), Undatiertes Tagesticket ab 57 Euro. Übernachtungstipps: Auf dem Wohnmobilstellplatz an der Soltau-Therme stehen Wohnmobilisten für eine Nacht kostenlos.

29614 Soltau (D) Stellplatz an der Soltau-Therme 31 Bewertungen Kostenlos Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Familien-Freizeitparks in Europa 1. Disneyland Paris in Frankreich

Getty Images/Aurore Marechal Ganz neu im Disneyland Paris gibt es die Kulisse zum Film Frozen.



Das Disneyland Paris ist einer der bekanntesten und beliebtesten Freizeitparks der Welt. Mit Disney-Figuren, Shows und familienfreundlichen Attraktionen bietet der Park ein einzigartiges Erlebnis. Das Resort gliedert sich in zwei Hauptparks: Der Disneyland Park begeistert mit klassischem Märchenschloss-Konzept und fünf Länder-Themenbereichen. Disney Adventure World hingegen widmet sich bekannten Filmen wie Avengers, Toy Story und Frozen.

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Eintrittspreise: Datiertes Basisticket (1 Tag): ab 49 Euro (1 Park) / ab 84 Euro (2 Parks). Datiertes Ticket (1 Tag): ab 53 Euro für Kinder und 58 Euro für Erwachsene (1 Park) / ab 88 Euro für Kinder und 93 Euro für Erwachsene (2 Parks). Undatiertes Ticket (1 Tag): ab 120 Euro für Kinder und 129 Euro für Erwachsene (1 Park) / ab 155 Euro für Kinder und 164 Euro für Erwachsene (2 Parks). Übernachtungstipps: Direkt am Park befindet sich der Wohnmobilstellplatz Parking Camping-cars Disneyland. Etwa sieben Kilometer entfernt gibt es mit dem Camping International de Jablines eine schöne und ruhige Alternative.

77700 Coupvray(FR) Parking Camping-cars Disneyland 16 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

77450 Jablines(FR) Camping International de Jablines 6 Bewertungen 45,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Familypark in Österreich

Familypark Familypark in Österreich: Besonders beliebt ist die Holzachterbahn "Rattenmühle".



Der Familypark ist der größte Freizeitpark Österreichs und ideal für Familien mit Kindern unter 14 Jahren. Vier liebevoll gestaltete Themenbereiche bieten eine große Auswahl an sanften Fahrgeschäften, Spielplätzen und interaktiven Attraktionen. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die Holzachterbahn "Rattenmühle", die Wasserattraktion "Römische Wasserwelt" und der Märchenwald, mit Szenen aus bekannten Geschichten. Außerdem durfte sich der Park dieses Jahr über den "Familien Award", eine Auszeichnung als Bester Freizeit- und Erlebnispark, freuen.

Öffnungszeiten : Anfang April bis Anfang November, mit diversen Schließtagen zwischendurch.

: Anfang April bis Anfang November, mit diversen Schließtagen zwischendurch. Eintrittspreise: Tagesticket ab 37 Euro. Übernachtungstipps:

7071 Rust(AT) Storchencamp Campingplatz Rust 3 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

3. Conny-Land in der Schweiz

Conny-Land "Dino-Attack" gehört zu den Hauptattraktionen im Conny Land in der Schweiz.



Conny-Land ist der größte und bekannteste Freizeitpark der Schweiz. Mit einer bunten Mischung aus Fahrgeschäften, Shows und Tiererlebnissen eignet er sich besonders gut für Familien mit jüngeren Kindern. Zu den Hauptattraktionen des Parkes zählen die Looping-Achterbahn "Cobra", ein 5D Flugsimulator und "Dino-Attack". Mit der "Antares" wurde dieses Jahr die erste Vertikal-Achterbahn der Schweiz eröffnet. Eine Seelöwenarena und interaktive Shows mit exotischen Vögeln werden ebenfalls gern besucht.

Öffnungszeiten : 01.05.26 – 18.10.26, mit diversen Schließtagen zwischendurch.

: 01.05.26 – 18.10.26, mit diversen Schließtagen zwischendurch. Eintrittspreise: Tagesticket ab 30 Euro (Kinder 4 bis 11 Jahre und Senioren ab 65 Jahren) / ab 34 Euro (Erwachsene). Übernachtungstipps:

8259 Wagenhausen(CH) Camping Wagenhausen 2 Bewertungen 38,74 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Efteling in den Niederlanden

Efteling Die Wasserbahn "De Vliegende Hollander" sorgt für Wasserspaß im niederländischen Freizeitpark Efteling.



Efteling gehört zu den schönsten Freizeitparks Europas und ist besonders für seine märchenhafte Gestaltung, die auf europäischen Sagen, Legenden und Mythen basiert, bekannt. Obwohl der Park mehr auf Geschichten, Fantasie und immersive Themenwelten setzt, gibt es dennoch genügend Action. Zum Beispiel bei einer Fahrt mit der Holzachterbahn "Joris en de Draak", der Wasserbahn "De Vliegende Hollander" und dem Indoor-Darkride-Abenteuer "Symbolica". Schaurig wird`s bei der neuen Attraktion "Danse Macabre".

Öffnungszeiten : ganzjährig.

: ganzjährig. Eintrittspreise: Tagesticket ab 40 Euro. Übernachtungstipps:

5256 PL Heusden(NL) Camperplaats Heusden 13 Bewertungen 23,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Plopsaland De Panne in Belgien

Plopsaland De Panne Die Achterbahn "Heidi The Ride" im Popsaland Belgien.



Plopsaland De Panne ist ein klassischer Familienpark mit vielen Attraktionen für jüngere Kinder an der belgischen Nordseeküste. Bekannte TV-Figuren wie Biene Maya und Bumba sorgen im überdachten Mayaland für wetterunabhängigen Spaß. Ältere Kinder freuen sich über Achterbahnen wie "Heidi The Ride" oder die zur besten Achterbahn Europas 2025 gekürte "The Ride to Happiness by Tomorrowland". Ebenfalls beliebt sind Wasserattraktionen wie SuperSplash und DinoSplash, sowie die neu eröffnete Attraktion "Wickie's Wervelwind".

Öffnungszeiten : bis Anfang Januar 2027 mit diversen Schließtagen zwischendurch.

: bis Anfang Januar 2027 mit diversen Schließtagen zwischendurch. Eintrittspreise: Tagesticket ab 38 Euro, 20 Euro für Kinder (kleiner als 1 Meter) und Senioren (über 70). Übernachtungstipps:

8434 Middelkerke(BE) Camping Westende 4 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

6. Legoland in Dänemark

LEGOLAND Billund Das Herzstück des LEGOLANDs in Billund ist das Miniland.



Das originale Legoland in Billund ist einer der bekanntesten Freizeitparks für Kinder weltweit und der erste Themenpark, der vollständig der Lego-Welt gewidmet ist. Ähnlich wie beim Legoland Deutschland zählt auch hier das Miniland, in dem Wahrzeichen aus aller Welt nachgebildet sind, als Herzstück des Parks. Weitere Zonen sind "Knights’ Kingdom", "Pirate Land", "Adventure Land", "NINJAGO World" und für die ganz Kleinen gibt es "DUPLO Land". Beliebte Fahrgeschäfte sind "Polar X-Plorer", "The Dragon" und "LEGO NINJAGO The Ride".

Öffnungszeiten : bis Ende Oktober 2026, vereinzelt auch im November und Dezember geöffnet.

: bis Ende Oktober 2026, vereinzelt auch im November und Dezember geöffnet. Eintrittspreise: Datiertes Tagesticket ab 46,70 Euro, undatiertes Tagesticket ab 62,76 Euro. Übernachtungstipps: Direkt am Park gibt es den Campingplatz Legoland Village. Eine günstige Alternative findet man in dem Wohnmobilstellplatz Billund.

7190 Billund(DK) Legoland Village 1 Bewertung 42,16 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

7190 Billund(DK) Billund Stellplatz 6 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

7. Energylandia in Polen

Energylandia Die spektakuläre Achterbahn "Hyperion" im Energylandia-Freizeitpark in Polen.



Energylandia ist der größte Freizeitpark Polens und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Attraktionen für unterschiedliche Altersgruppen. Neben einer "Extrem Zone" für Adrenalinliebhabende mit spektakulären Achterbahnen wie dem Mega-Coaster "Hyperion" oder der höchsten Hybrid-Holz-Achterbahn der Welt "Zadra", gibt es auch speziell gestaltete "Kinder- und Familienbereiche", mit sanften Fahrgeschäften und interaktiven Spielbereichen, die perfekt für jüngere Gäste ab 2 Jahren geeignet sind. Dazwischen begeistern der Wasserpark "Tropical Fun" mit 14 Wasserrutschen und die neu gestalteten Themenwelten "Aqualantis" und "Drachen-Burg".

Öffnungszeiten : 05.04.26 – 26.10.26.

: 05.04.26 – 26.10.26. Eintrittspreise: Tagesticket ab 44,44 Euro Kinder (kleiner 140 cm) & Senioren (ab 65 Jahren) / ab 53,84 Euro Erwachsene und Kinder (größer 140 cm). Übernachtungstipps:

32-640 Zator(PL) Scandinavia Resort 2 Bewertungen 28,46 EUR/Nacht Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

8. Mirakulum in Tschechien Mirakulum ist kein klassischer Freizeitpark, sondern ein riesiger Vergnügungs- und Bildungspark mit Fokus auf Bewegung und Natur. Statt Fahrgeschäften erwarten Familien hier Abenteuer-Spielplätze, Tunnelwelten, Kletteranlagen sowie interaktive Lern- und Erlebnisbereiche. Zum Beispiel im Waldlabyrinth, in der Zwergenstadt, auf dem Wasserspielgelände oder im Tierpark. Weitläufige Bekanntheit erlangte der größte Familienpark des Landes für seine beeindruckenden Holzspielanlagen.

Öffnungszeiten : Anfang Mai – Anfang November.

: Anfang Mai – Anfang November. Eintrittspreise: Tagesticket ab 16,41 Euro für Kinder (90–120 cm) / ab 16,41 Euro für Erwachsene und Kinder (über 120 cm) / 14,36 für Senioren über 60 Jahren. Übernachtungstipps:

Der besondere Tipp: Im benachbarten Tankodrom Milovice werden Fahrten in historischen Militärfahrzeugen angeboten.

9. Parc Merveilleux in Luxemburg Der Parc Merveilleux ist ein liebevoll gestalteter Märchen- und Tierpark, der besonders für Familien mit jüngeren Kindern geeignet ist. Neben fantasievollen Themenbereichen gibt es zahlreiche Spielplätze und Tiergehege, die zum Entdecken einladen. Insgesamt 200 Tierarten aus fünf Kontinenten, darunter Affen, Raubkatzen, Reptilien und zahlreiche Vogelarten können beobachtet werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt bedrohten Arten und naturnah gestalteten Lebensräumen. Pädagogische Programme, Führungen und Workshops fördern Umweltbewusstsein und Artenkenntnis bei Kindern. Die Themenbereiche sind interaktiv gestaltet und kombinieren Spaß mit Lernen.

Öffnungszeiten : bis 11.10.26.

: bis 11.10.26. Eintrittspreise: Datiertes Tagesticket ab 11 Euro (Kinder 3-14 Jahre) / ab 15 Euro (Erwachsene), undatiertes Tagesticket ab 13 Euro (Kinder 3-14 Jahre) / ab 17 Euro (Erwachsene). Übernachtungstipps:

5815 Hesperange(LU) Camping Alzingen "Bon Accueil" 23 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. Gardaland in Italien Gardaland am Gardasee ist Italiens beliebtester Freizeitpark und begeistert mit spektakulären Achterbahnen, liebevoll gestalteten Themenwelten und Attraktionen für jedes Alter. In den vier Themenbereichen Adrenaline, Adventure, Fantasy und Show erkennt man das Konzept und die unterschiedlichen Zielgruppen. Im Adrenalin-Bereich warten über 40 Attraktionen – darunter der "Raptor" als eine der spektakulärsten Achterbahnen Europas, der Dive Coaster "Oblivion – The Black Hole" sowie die rasante Familienachterbahn "Mammut". "Shaman" schickt Mutige durch einen turbulenten Korkenzieher, beim "Blue Tornado" fliegen die Füße frei durch die Luft. Für Kleinkinder besonders empfehlenswert ist das "Fantasy Kingdom" sowie das "Peppa Pig Land" – perfekt für die kleinen Gäste. Neben den Achterbahnen sorgen fünf verschiedene Wasserbahnen für ein nasses Vergnügen.

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison – (April – Mai) 10:00 – 17:00 oder 18:00 Uhr; im Juni 10:00 – 18:00 Uhr, an Wochenenden bis 20:00 Uhr.

Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison – (April – Mai) 10:00 – 17:00 oder 18:00 Uhr; im Juni 10:00 – 18:00 Uhr, an Wochenenden bis 20:00 Uhr. Eintrittspreise: Tagesticket ab 39 Euro Kinder (ab 90 cm bis 10 Jahre) / ab 44 Euro Erwachsene. Kinder unter 90 cm Körpergröße haben freien Eintritt. Übernachtungstipps:

Am Gardasee liegen zahlreiche Stell- und Campingplätze. Die kürzeste Anreise haben alle Campenden vom Südostufer.

37019 Peschiera del Garda(IT) Area Camper Al Porto 109 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

37017 Lazise(IT) Piani di Clodia 14 Bewertungen 33,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt