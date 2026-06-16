Diese 5 Assistenzsysteme sind im Camper unverzichtbar: Was sich Leserinnen & Leser wünschen

Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, weiß: Der Platz ist knapp, das Fahrzeug ist lang und schwer, und die Straßen sind manchmal abenteuerlich. Kein Wunder, dass unsere Leserinnen und Leser bei der großen promobil-Leserwahl zu den Caravans und Reisemobile 2026 genau wissen, was sie wollen: Assistenzsysteme, die Sicherheit und Komfort bringen. Wir haben Sie gefragt: Welche Assistenzsysteme für das nächste Reisemobil stehen bei Ihnen an erster Stelle?

Die Top 5 sind klar: Rückfahrwarner, Totwinkelassistent, Abstandsregeltempomat, Notbremsassistent und Berganfahrhilfe. Warum diese Helfer so beliebt sind? Wir erklären es – und warum sie im Wohnmobil noch wichtiger sind als im Auto.

1. Rückfahrwarner/-kamera: Der Blick, der Leben rettet Eine Rückfahrkamera ist kein Luxus, sondern ein Muss. Warum? Weil Wohnmobile oft so lang sind, dass Sie beim Rangieren kaum sehen, was hinter dem Fahrzeug passiert. Die Kamera zeigt auf einem Display, ob Kinder, Tiere oder Hindernisse im Weg sind – und warnt mit Pieptönen, wenn Sie zu nah kommen.

Vorteil: Stressfrei parken, sogar nachts – Besonders auf engen Campingplätzen oder in fremden Städten ist das Gold wert.

Besonders wertvoll ist die Vogelperspektive. Hier zeigen wir, wie Sie eine 360-Grad-Kamera fürs Wohnmobil nachrüsten.

2. Totwinkelassistent: Der unsichtbare Schutzengel Der Totwinkelassistent warnt, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet – etwa beim Spurwechsel auf der Autobahn. Im Wohnmobil ist das besonders wichtig, weil die Fahrzeuge länger sind und man oft eine schlechtere Sicht hat. Die Sensoren des Assistenten überwachen die Bereiche neben und hinter Ihnen und warnen mit Leuchten oder Tönen.

Vorteil: Der Totwinkelassistent sorgt, dafür, dass Sie nicht mehr wie mit Scheuklappen unterwegs sind. Ein kleiner Helfer, der große Unfälle verhindert.

Wie gefährlich ist der tote Winkel bei großen Fahrzeugen? So sehr, dass in Frankreich alle Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen einen Tote-Winkel-Aufkleber brauchen.

3. Abstandsregeltempomat (ACC): Der entspannte Reisepartner Der Abstandsregeltempomat hält nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch den Abstand zum voranfahrenden Fahrzeug automatisch ein. Perfekt für lange Autobahnfahrten oder Staus: Sie müssen nicht ständig bremsen und Gas geben, das System übernimmt das.

Vorteil: Endlich müssen Sie nicht mehr ständig auf die Bremse latschen. Gerade bei schweren Fahrzeugen ist das eine enorme Entlastung.

Auch das beliebte Wohnmobil-Basisfahrzeug Fiat Ducato hat einen ACC in der neuesten Version an Bord – auch wenn bei einigen im vergangenen Jahr zunächst noch ein Software-Update notwendig war.

4. Notbremsassistent: Der Lebensretter in letzter Sekunde Der Notbremsassistent bremst automatisch, wenn eine Kollision droht – etwa wenn ein Auto vor Ihnen plötzlich stoppt. Im Wohnmobil ist das besonders wichtig, weil die Bremswege länger sind und die Folgen eines Aufpralls schwerwiegender sein können.

Vorteil: Der Notbremsassistent greift mitunter schneller ein als ein Mensch reagieren kann. Ein System, das im Ernstfall Leben rettet.

5. Bergan-/Abfahrhilfe: Der Helfer für steile Strecken Die Berganfahrhilfe verhindert, dass das Wohnmobil beim Anfahren am Berg zurückrollt. Die Abfahrhilfe dosiert die Bremse beim Bergabfahren, damit Sie nicht zu schnell werden. Gerade bei schweren Fahrzeugen und steilen Straßen ist das ein Game-Changer.

Vorteil: Entspanntere Fahrten über Berge und Hügel. Ein kleiner Helfer, der große Sorgen nimmt.