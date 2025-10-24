Software-Update für Fiat Ducato ACC: Endlich geht es wieder vorwärts!

Wer mit einem modernen Wohnmobil unterwegs ist, zählt auf seine Assistenzsysteme. Umso unangenehmer, dass beim Ducato zuletzt der Abstandsregel‑Tempomat (ACC) streikte. Bei vielen Fahrzeugen ließ er sich nicht aktivieren, wenn diese über 90 km/h fahren wollten – ein Software‑Update schafft Abhilfe.

Was ist das Problem? Einige Wohnmobile, die zwischen Juli 2023 und Herbst 2025 gebaut wurden, hatten eine fehlerhafte Fahrzeugcodierung im Steuergerät: Statt als Wohnmobil wurden sie intern als Nutzfahrzeug klassifiziert (N2 statt M1 Special). Die Folge: Der Tempomat interpretierte das Fahrzeug als Lkw – inklusive Geschwindigkeitsbegrenzung.

Das führte dazu, dass der Tempomat bzw. das ACC bei Geschwindigkeiten über 90 km/h deaktiviert wurde. Auf dem Kombiinstrument erschien eine Fehlermeldung, die ACC-Funktion war blockiert.

Die Lösung: Software-Update beim Händler Fiat Professional hat reagiert: Im Rahmen der Customer Satisfaction Notification F52W wird ab sofort ein gezieltes Software-Update angeboten. Dabei wird die sogenannte "Proxy-Konfiguration" des Fahrzeugs korrigiert – also die interne Zuordnung der Fahrzeugklasse im Steuergerät.

Der Eingriff ist unkompliziert, dauert laut Werkstattangabe weniger als 30 Minuten und ist für betroffene Kunden kostenlos. Die Aktion wird in Fiat-Vertragswerkstätten durchgeführt und beinhaltet keine zusätzlichen Ersatzteile oder Materialaufwand.

Was ist ACC? Der Abstandsregel‑Tempomat, kurz ACC (Adaptive Cruise Control), übernimmt die Fahrgeschwindigkeit und hält den Abstand zum voranfahrenden Fahrzeug automatisch. Technisch vergleichbar mit einem "leisen Co‑Pilot", der das Tempo regelt und bremst bzw. beschleunigt – so dass der Fahrer entlastet wird. In der Praxis heißt das: Autobahnstrecke, entspannt fahren, ohne ständig Tempomat plus Abstand manuell anpassen zu müssen. Wer ist betroffen? Das Problem betrifft nicht alle Ducato-basierten Wohnmobile, sondern nur Fahrzeuge mit einer bestimmten Fahrgestellnummer und Bauzeitraum:

Modellreihe 290 : Bauzeit Juli 2023 bis August 2025

: Bauzeit Juli 2023 bis August 2025 Modellreihe 295: Bauzeit November 2023 bis September 2025 Campende, die unsicher sind, ob ihr Fahrzeug betroffen ist, können dies ganz einfach prüfen lassen – entweder über ihren Händler oder direkt anhand der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN).