Verbrauchstest Diesel- gegen E-Zugwagen: Wer verbraucht weniger mit Wohnwagen dran?

Wohnwagen-Gespanne im Verbrauchstest
Diesel vs. E-Zugwagen – wer verbraucht weniger?

vom Campingprofi seit 1959

Was beeinflusst den Verbrauch am meisten? Wir haben nachgemessen – mit überraschenden Ergebnissen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.03.2026
Caravaning, Wohnwagen, Zugfahrzeug, Autobahn
Foto: Hans-Dieter Seufert

Es ist kalt und windig. Immer wieder ziehen Regenschauer über das Testgelände. Zugegeben: Die Bedingungen bei den Verbrauchsmessfahrten von CARAVANING und auto motor und sport hätten besser sein können. Doch da die Voraussetzungen für alle Testkonfigurationen gleich waren, sind die Ergebnisse umso aufschlussreicher.

Der Vergleich: Was beeinflusst den Verbrauch am meisten?

Wir wollen wissen: Wie beeinflussen Größe, Gewicht und Form eines Wohnwagens den Verbrauch des Gespanns? Wie stark wirken sich unterschiedliche Geschwindigkeiten aus? Gibt es Unterschiede zwischen Verbrenner- und Elektroautos?

Die diesbezüglich immer wieder aufkommenden Diskussionen wollen wir mit Fakten unterfüttern – und zwar im direkten Vergleich zweier Autos und Wohnwagen....