Verbrauchstest Diesel- gegen E-Zugwagen: Wer verbraucht weniger mit Wohnwagen dran?

Es ist kalt und windig. Immer wieder ziehen Regenschauer über das Testgelände. Zugegeben: Die Bedingungen bei den Verbrauchsmessfahrten von CARAVANING und auto motor und sport hätten besser sein können. Doch da die Voraussetzungen für alle Testkonfigurationen gleich waren, sind die Ergebnisse umso aufschlussreicher.