Top 10 Wohnmobil-Stellplätze Belgien

Strand & Meer, Schokolade & Bier, Wälder & Berge: Belgien kann mit seiner Vielseitigkeit überzeugen. Ähnlich wie die Niederlande ist es ein beliebtes Ziel für Strandurlaub an der Nordsee. Tolle Städtetrips kann man nach Brüssel, Brügge, Lüttich, Antwerpen oder Gent unternehmen.

Sehnen Sie sich mehr nach Natur? Dann ab in die belgischen Ardennen! Damit Wohnmobilstinnen und Wohnmobilisten den Mix aus ländlichem Charme und Stadtflair in Belgien genießen, zeigt promobil die Top 10 Stellplätze aus der promobil Stellplatz-Radar-App (Stand: August 2023).

1. Kampeerautoterrein Interparking

8000 Brugge(BE) Kampeerautoterrein Interparking 45 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Brügge – Hauptstadt Westflanderns und UNESCO-Weltkulturerbe. Die Stadt mit ihren romantischen Grachten, dem historischen Marktplatz und den vielen gemütlichen Cafés hat ihren ganz besonderen Charme. Neben den besonderen Sehenswürdigkeiten ist Brügge für Schokolade, Pommes, Waffeln und Bier bekannt.

Reisende im Wohnmobil übernachten auf dem Stellplatz Kampeerautoterrein Interparking am Ortsrand von Brügge und gelangen in wenigen Minuten zu Fuß in die Innenstadt. Eine Bewertung in der Stellplatz-Radar-App lautet: "Toller sehr stadtnaher Stellplatz." Der Platz verfügt über die wichtigsten Service-Angebote und erlaubt das Mitführen von Hunden.

2. Stellplatz Kelmis

4720 Kelmis(BE) Stellplatz Kelmis 36 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt

An der Grenze zu Deutschland, nicht weit von Aachen entfernt, liegt der kostenlose Stellplatz Kelmis, der alles bietet, was Wohnmobil-Reisende brauchen. Er ist von zwei Parks umgeben, was für viel Ruhe sorgt, und dennoch nah am Zentrum. Durch die Lage wird der Platz als ideal für HundebesitzerInnen beschrieben: "Schöner Platz, Innenstadt fußläufig, Bäcker gleich ums Eck."

Kelmis gehört zu den neun deutschsprachigen Gemeinden in Belgien. Sie ist besonders dafür bekannt, dass bereits zu Zeiten der Römer Zinkbergwerke vor Ort betrieben wurden. Die lange Verflechtung der Stadt mit dem Zink wird im neuen Museum Vieille Montage genauer dargestellt. Ansonsten ist Kelmis ein wahres Wanderparadies mit Thementouren durch Wald und Wiesen.

3. Kampeerautoterrein Broeltorens

8500 Kortrijk(BE) Kampeerautoterrein Broeltorens 8 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt

Kampeerautoterrein Broeltorens ist ein komplett ausgestattetes Wohnmobilgelände auf einem Parkplatz auf der Buda-Insel. Der Platz befindet sich in idealer Lage, direkt an der Altstadt von Kortrijk. Doch aufgepasst, ein User in der Stellplatz-App schreibt: "Für Wohnmobile über 8 Meter recht eng."

Besonders empfehlen sich in Kortrijk die Besichtigung der Broeltürme, zwei Türme der ehemaligen Stadtbefestigung, der St. Martinskirche und der Marienkirche, sowie des Marktplatzes und des Casino aus dem Jahr 1844. Am Parkplatz gibt es eine Tafel mit übersichtlichem Stadtplan. Camper übernachten außerdem direkt am Leieufer und haben die Möglichkeit, tolle Wander- und Radtouren entlang des Flusses zu unternehmen.

4. Camperlogie Smart-Ijs

8750 Wingene(BE) Camperlogie Smart-Ijs 4 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der Stellplatz Camperlogie Smart-Ijs außerhalb von Wingene-Wulfhoek bietet Platz für 6 Mobile. Aber nicht nur für Urlaubende, sondern auch für Durchreisende wird der Stellplatz wärmstens empfohlen: "Sehr ruhiger Platz in ländlicher Umgebung."

Von dem schönen kleinen Örtchen in Flandern sind es nur etwa 20 Kilometer nach Brügge und 30 Kilometer nach Gent. Beide Städte gelten als besonders sehenswert. Also ideal für einen Tagesausflug. Für Aktivurlaub locken die schönen Radstrecken, um die Region zu erkunden.

5. Camperhoeve De Bonterie

8600 Diksmuide(BE) Camperhoeve De Bonterie 7 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der Stellplatz De Bonterie befindet sich auf einem aktiven Milchviehbetrieb außerhalb des Ortes Diksmuide-Keimen. In ländlicher Idylle genießen Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten die Ruhe in der Natur: "Toller Platz. Man wird äußerst freundlich begrüßt und willkommen geheißen." Kinder freuen sich über den Naturspielplatz oder das Hühnermuseum in den Nachbargemeinden. Für Interessierte lohnt ein Besuch des belgischen Soldatenfriedhofs, der sich direkt neben dem Bauernhof befindet.

Vom Stellplatz aus gibt es wunderschöne Rad- und Wanderwege. Die belgische Küste ist nur etwa 14 Kilometer entfernt, in 30 Autominuten erreicht man bei einem Tagesausflug das Meer. Etwa genauso weit entfernt ist die französische Grenze.

6. Camperplaats De Lido

3970 Leopoldsburg(BE) Camperplaats De Lido 9 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Camperplaats De Lido befindet sich am Ortsrand von Leopoldsburg direkt an einem Fluss. Die Stadt liegt in der belgischen Provinz Limburg neben dem Nationalpark Bosland. Er gilt als "größte Abenteuerwald von Flandern" und bietet einen Radweg auf 10 Metern Höhe durch die Baumwipfel. In 30 Kilometern erreicht man die limburgische Provinzhauptstadt Hasselt, in etwa 20 Kilometern die niederländische Grenze.

Der Platz ist gut ausgestattet und bietet den wichtigsten Service wie Ver – und Entsorgungsstationen. Urlaubende können direkt am Stellplatz Fahrräder ausleihen, um die Region zu erkunden. Außerdem gibt es tolle Angelplätze und einen Bootsverleih. Die Kids freuen sich bestimmt über eine schöne Kanutour auf dem Fluss.

7. Kampeerautoterrein De Balokken

8940 Wervik(BE) Kampeerautoterrein De Balokken 9 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Direkt am Wasser liegt dieser Stellplatz direkt auf der großen Freizeitinsel De Balokken inmitten des Flusses Leie. Der ruhige, fußläufig von der Innenstadt Wervik gelegene Stellplatz wird als einfach und schön beschrieben. Die Insel De Balokken soll vor allem für künstlerisch interessierte Besucherinnen und Besucher ein wahres Vergnügen sein. Nicht weit entfernt liegt die Stadt Kortrijk.

Der Platz liegt ganz im Süden Belgiens, weshalb man über eine Brücke direkt nach Frankreich gelangen kann, ins französische Wervicq-Sud. Wer die beiden Seite der Stadt auf einer Tour erkunden möchte, nutzt dafür am besten die ausgeschilderte Stadtwandertour "Metamorphose der Stadt."

8. Sportoase Ter Heide

3110 Rotselaar(BE) Sportoase Ter Heide 4 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt

Eisbahn, Beautycenter, Schwimmbad – in Rotselaar ist für jeden Urlaubstyp etwas dabei. Campende stehen gut auf dem gebührenfreien Stellplatz Sportoase Ter Heide für vier Mobile an einer Sportstätte.

Ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege führen in der Nähe des Platzes vorbei. 35 Kilometer vom Ort entfernt befindet sich Brüssel. Ein Tagesausflug in die Hauptstadt ist natürlich die Top-Empfehlung.

9. Blegny-Mine

4670 Blégny(BE) Blegny-Mine 17 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

Der Stellplatz Blegny-Mine befindet sich direkt an der Zeche Blegny zwischen Lüttich und Maastricht. Das Kohlebergwerk ist eines der wenigen, deren Stollen man über den ursprünglichen Zugangsschacht besichtigen kann. Eine Führung unter Tage lohnt sich allemal.

Überdies hat Blegny viel zu bieten. Neben der Festung Barchon gibt es ein schönes Wandergebiet namens Ponds De La Julienne. Für Aktivurlaub gibt es hier unterschiedliche Touren zu begehen.

10. Stellplatz Nolleke's Winning

3732 Hoeselt(BE) Stellplatz Nolleke's Winning 9 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Der ganzjährig nutzbare idyllische Stellplatz befindet sich außerhalb von Schalkoven in der belgischen Provinz Limburg. Der Platz liegt an einem Gasthaus, direkt neben einem Weingut. Hier gibt es reichlich Wein sowie belgisches Bier. Rund um den Stellplatz befinden sich Obstplantagen mit Birnen und Äpfeln. Die NutzerInnen der Stellplatz-Radar-App loben besonders die ländliche und urige Lage.