Warum die US-Marke Benchmark Vanlife besser versteht als Hymer, Pössl & Co.

In der Welt der Sprinter-Ausbauten hat sich die US-Firma Benchmark Vehicles mit ihrem Modell Apprentice einen Namen gemacht. Dieser Luxus-Campervan vereint all das, was abenteuerlustige Vanlife-Fans suchen: Komfort, Autarkie und extreme Offroad-Fähigkeiten.

Die Firma selbst sitzt im US-Mekka für Hipster: Portland, Oregon. Genau dort, wo Trends entstehen. Doch was macht den Apprentice so besonders und warum hebt sich Benchmark mit diesem Campingbus so deutlich von anderen Herstellern ab? Die Antwort liegt in den durchdachten Details.