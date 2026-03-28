Itineo Famili JC 740 im promobil-Test

Die Idee im Heck des Itineo Famili JC 740 hat Seltenheitswert: höhenverstellbare Einzelbetten, die zugleich die Garagenhöhe variieren. Vier elektrische Spindelantriebe – je zwei in der Garage und unter den Fußenden – übernehmen die Höhenverstellung. Technisch funktioniert das einwandfrei und recht leise, nichts verkantet, und Möbelfronten schieben sich passgenau übereinander.

In oberster Position steht unter den Betten ein Laderaum mit stolzen 1,22 Meter Höhe zur Verfügung – genug für Fahrräder oder sperrige Transportgüter. Senkt man die Betten ab, schrumpft die Garage auf 90 Zentimeter Höhe, bleibt aber für Campingmöbel und Ausrüstung ausreichend groß. Die rechte Garagentür misst 1,10 mal 0,87 Meter.