Polnische Campingfahrzeuge 2025: Die besten Wohnmobile & Anhänger im Überblick

Polen ist in den letzten Jahren zum echten Hotspot für innovative Campingfahrzeuge geworden. Mit modernen Designs, cleverer Technik und fairen Preisen treten polnische Hersteller zunehmend gegen die großen deutschen Marken an. Hier stellen wir fünf spannende Marken vor, die den Markt aufmischen!

1. Affinity – Der clevere Campingbus Affinity sorgt seit ein paar Jahren für Aufsehen mit seinen vielseitigen Campingbussen, die fast schon an teilintegrierte Fahrzeuge erinnern. Besonders das Modell Affinity Three punktet mit elektrisch hochfahrbaren Einzelbetten im Heck und einem flexiblen Grundriss.

Seit 2025 hat Affinity sogar eine Sub-Marke erfunden. Sie heißt Freedo und bringt ebenfalls frische Designs auf MAN-Basis.

Preise: Ab ca. 96.040 € (Modelle: One, Duo, M Duo, Three, Five)

2. Globe-Traveller – Der flexible Kastenwagen Mit dem Falcon 2YS bietet Globe-Traveller einen Campingbus mit variablem Heck und einer riesigen Sitzgruppe, die auch als Bett umgebaut werden kann. Die Marke setzt auf durchdachte Grundrisse und wintertaugliche Ausstattung – perfekt für ganzjährige Abenteuer.

Globe-Traveller Der Globe-Traveller Campervan Falcon 2YS kommt mit einer Hecksitzgruppe, die nachts zum Bett umgebaut wird.



Preise: Ab ca. 113.000 € (Modelle: Falcon 2XS, Falcon 2YS, Voyager)

3. Carpol – Für Einsteiger Die Marke Carpol produziert Aufstelldach-Campingbusse auf Basis des Citroën Jumper oder Fiat Ducato. Der Stork kommt mit einem modernen Design und zielt auf junge Camper, die einen flexiblen Einstieg in die Welt der mobilen Freizeit suchen.

Andreas Becker Perfekt für den Fahrradtransport: Wer einen Teil des Lattenrosts im Heck des Carpol Stork hochklappt, erhält reichlich Stauraum.



Preise: Ab ca. 61.000 € (Modell: Stork Camper)

4. Masuria – Wintertaugliche Teilintegrierte

Neu auf dem deutschen Markt ist Masuria. Die polnische Marke bietet mit dem 780 TL einen eleganten Teilintegrierten auf Ford-Transit-Basis, der nicht nur durch seine flexible Innenraumgestaltung, sondern auch durch eine zehnjährige Dichtigkeitsgarantie überzeugt.

Preise: Ab ca. 73.050 € (Modell: 780 TL)

5. Niewiadow – Tiny House auf Rädern Mit dem Villetta 780 bietet Niewiadow einen innovativen Tiny-House-Wohnwagen mit hochwertiger Ausstattung, flexiblen Innenraumlösungen und einer ausgezeichneten Ganzjahres-Isolierung – perfekt für längere Aufenthalte.