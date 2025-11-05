Notin Progress Vitoria (2026): Kompaktes Wohnmobil entpuppt sich als Raumwunder für zwei

Ein Wohnmobil auf Fiat Ducato Basis, das nur 6,99 Meter misst, gilt als kompakt. Das ist der Code für: Der Platz ist eher knapp. Notin macht daraus beim neuen Teilintegrierten Progress Vittoria eine Tugend. Das französische Unternehmen kombiniert clevere Grundrissgestaltung mit ausreichend Stauraum und Technik, die in dieser Klasse selten ist.

Unsichtbare Vorteile: Stauraum im Boden und unter dem Bett Durch die kompakten Maße bleibt der Notin Progress Vittoria relativ agil – ein Vorteil auf Stellplätzen, Fähren oder engen Straßen. Zugleich entsteht im Inneren ein Raumgefühl, das eher an größere Fahrzeuge erinnert. Möglich macht das der durchdachte Grundriss mit offenem Wohnbereich, höhenverstellbarem Querbett im Heck und großzügiger Nasszelle.

Unter dem Sichtbaren versteckt sich das eigentlich Überraschende: Notin nutzt Bodenflächen für zusätzliche Staufächer. Im Wohnzimmer, zwischen Küche und Bad sowie – exklusiv beim Vitoria – im Schlafzimmerboden finden sich optionale Klappen, die Platz für Schuhe, Vorräte oder Kabel schaffen.

Notin Unter dem Querbett im Heck sind weitere Staufächer.

Im Bettkasten befinden sich weitere Staufächer. Das größte Ladevolumen bietet jedoch die große Heckgarage unter dem elektrsich verstellbaren Bett. Je nach gewählter Bettposition beträgt die Stauraumhöhe zwischen 95 und 124 Zentimetern – genug für Fahrräder, Klappmöbel oder Surfbretter.

Mit Zusatzbett oder optionalem Hubbett lässt sich der Notion Progess Vitoria zwar auf bis zu vier Schlafplätze hochrüsten, wegen seiner kompakten Maße bleibt er aber eher ein Wohnmobil für zwei Personen. Die natürlich einen großzügigen Wohnraum bekommen.

Küche, Bad, Lounge-Sitgruppe: Notins clevere Raumgestaltung Auch der Küchenblock ist durchdacht gestaltet. Auf die obersten Besteckschublade können Campende eine Platte aus High-Pressure Laminate, einem Verbundmaterial aus 70 % Kraftpapier und 30 % Phenolharz, auflegen und so die Arbeitsfläche erweitern. Zwei Gasflammen (optional Induktionskochfeld im Free-Gaz-Paket), eine Mischbatterie mit Keramikkartusche, eine Schubladen-Schließhilfe runden den funktional-edlen Eindruck ab. Obendrein integriert Notin eine Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung und Kohlefilter – ein seltenes Detail in dieser Fahrzeugklasse.

Die gegenüberliegenden Sitzbänke im Wohnbereich bilden eine offene Lounge mit viel Bewegungsfreiheit, ergänzt durch einen stabilen Tisch mit verschiebbarem und absenkbarem Fuß – ideal als Basis für ein optionales Hubbett. Inklusive der beiden Cockpit-Sitze gibt es bis zu fünf Plätze rund um den Esstisch des Notin Progress Vitoria.

Notin Der Küchenblock wirkt sehr kompakt, auf die oberste Besteckschublade können Campende aber eine zusätzliche Arbeitsplatte auflegen.

Die separate Duschkabine ist mit Acryl-Tür, großer Duschwanne aus Polyester und einer LED-beleuchteten Säule ausgestattet. Waschbecken mit chromierten Armaturen und WC befinden sich in einem eigenen Raum mit praktischen Ablagen. Eine Dachluke mit Fliegengitter, optionale Aktivkohlebelüftung (SOG-System) und ein rückseitiger Kleiderschrank mit Durchgang zur Garage sorgen für Belüftung und Funktionalität.

Durch Sonderausstattung zum Oberklasse-Teilintegrierten Wer den Notin Vitoria konfiguriert, hat die Wahl: serienmäßig solide, auf Wunsch aber voll digitalisiert. Mit folgenden Paketen lässt sich der kompakte Teilintegrierte auf ein technisches Top-Niveau heben:

Pack Progress 2026 (8.770 Euro): 10"-DAB-Radio mit Navi, digitale Cockpit-Anzeige, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, Lederlenkrad, elektrische Trittstufe, TV-Halterung u.v.m.

(8.770 Euro): 10"-DAB-Radio mit Navi, digitale Cockpit-Anzeige, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, Lederlenkrad, elektrische Trittstufe, TV-Halterung u.v.m. Pack Sécurité 2026 (6.350 Euro): Notbremsassistent, Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung, adaptiver Tempomat und 360°-Drohnenkamera

(6.350 Euro): Notbremsassistent, Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung, adaptiver Tempomat und 360°-Drohnenkamera Pack Free Gaz 2026 (4.390 Euro): Dieselheizung Truma Combi 6DE, Induktionskochfeld, Kompressorkühlschrank

(4.390 Euro): Dieselheizung Truma Combi 6DE, Induktionskochfeld, Kompressorkühlschrank Pack Autonomie Électrique 2026 (3.080 Euro): 100-Ah-Lithiumbatterie, 200-W-Solarpanel, MPPT-Laderegler Diese Optionen machen aus dem Vitoria ein gasfreies, hochvernetztes Wohnmobil mit echter Reisetauglichkeit – auch für längere Autark-Phasen.