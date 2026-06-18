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Endlich! VW macht den ID.Buzz zum Camper – oder ist das Gute-Nacht-Paket nur ein Notnagel?

ID.Buzz künftig ab Werk als Camper erhältlich
E-Bulli Gute-Nacht-Paket - schnarch oder schön?

VW verwandelt den ID.Buzz mit dem Gute-Nacht-Paket in einen Spontan-Camper. Wir checken, was die 2.600-Euro-Lösung kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.06.2026
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Blick von Fahrzaug aus geöffneter Heckklappe, Innenraum, Bett, Liegefläche
Foto: VWN

VW macht den ID.Buzz ab Werk zum Camper! Volkswagen Nutzfahrzeuge hat das Gute-Nacht-Paket nun auch für den Elektro-Bus vorgestellt, eine clevere Lösung für alle, die spontan im Bulli übernachten wollen, ohne gleich einen Vollausbau zu brauchen.

Was kann das Paket? Und wie schlägt es sich gegen die Konkurrenz? Hier kommt der Check.

Das Gute-Nacht-Paket: Camping für Faule und Spontane

Der Gedankengang von VW: Wer nur ab und zu im Bulli pennt, braucht keine teure Küche oder ein fest eingebautes Bett. Stattdessen gibt’s jetzt eine Komplettlösung für zwei Personen, die in wenigen Minuten aufgebaut ist. Das Paket enthält:

  • Bettgestell und Klappmatratze (2,0 x 1,2 Meter) – passt perfekt ins Heck.
  • Verdunklungsset für alle Scheiben, damit Sie ungestört schlafen.
  • Praktisches Zubehör: Ein Tisch, zwei Stühle und Lüftungsgitter für frische Luft.

Das Beste daran: Der neue "Übernachten"-Modus. Der hält die Temperatur im Innenraum bis zu 48 Stunden konstant – egal, ob es draußen heiß oder kalt ist. Und damit man nicht friert oder schwitzt, schaltet das System störende Licht- und Komfortfunktionen ab.

Strom gibt’s auch: Dank Vehicle-to-Load (V2L) können Übernachtende über eine 230-Volt-Steckdose bis zu 2.000 Watt Leistung nutzen. Damit lässt sich ein E-Bike laden, eine Kühlbox betreiben oder morgens ein Kaffee kochen.

Der Preis: 2.600 Euro – und das Paket ist für alle ID.Buzz Pkw-Varianten (beide Radstände, alle Sitzkonfigurationen) ab sofort bestellbar.

VW vs. die Konkurrenz: Wer macht’s besser?

Der ID.Buzz ist nicht der erste elektrische Bulli, der zum Camper umgebaut wird. Aber VW geht einen neuen Weg: Statt auf teure Vollausbauten setzt der Konzern auf Flexibilität und Spontanität.

Wie schneidet das Gute-Nacht-Paket im Vergleich ab?

1. Preis: Günstig, aber nicht billig

  • VW Gute-Nacht-Paket: 2.600 Euro – der günstigste Einstieg ins ID.Buzz-Camping.
  • Möbelmodule (z. B. Ququq, Tonke): 5.900–17.500 Euro – deutlich teurer, aber auch flexibler.
  • Vollausbau (z. B. Outbase, Alpincamper): 66.000–90.000 Euro – für Profis und Langzeit-Camper.

2. Aufwand: Plug-and-Play vs. Montage-Stress

  • VW: Schnell aufgebaut, kein Werkzeug nötig. Ideal für Gelegenheitscamper.
  • Möbelmodule: Montage erforderlich, aber oft modular anpassbar.
  • Vollausbau: Fest verbaut, nicht demontierbar – für alle, die ihr Auto dauerhaft zum Camper machen.

3. Schlafkomfort: Einfach, aber effektiv

  • VW: Einfache Klappmatratze, aber mit Klimamodus und Verdunklung. Perfekt für ein, zwei Nächte.
  • Möbelmodule: Oft hochwertigere Betten, aber kein spezieller Klimamodus.
  • Vollausbau: Professionelle Liegeflächen, oft mit Aufstelldach für mehr Platz.

Vorteile und Nachteile des Gute-Nacht-Pakets

 Kein Kompromiss im Alltag: Der ID.Buzz bleibt ein vollwertiger Pkw – Sie können ihn weiter als Familienauto oder für den Job nutzen. Das Paket lässt sich einfach ein- und ausbauen, ohne dass etwas stört.

 Seriennahe Technik: Der "Übernachten"-Modus und die V2L-Funktion sind integrierte Lösungen – keine Nachrüst-Bastelei. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das kein anderer Hersteller so bietet.

 Günstiger Einstieg: Mit 2.600 Euro ist das Paket die günstigste Möglichkeit, den ID.Buzz zum Camper zu machen. Wer nicht gleich Zehntausende in einen Ausbau stecken will, ist hier richtig.

 Keine Küche, keine Toilette: Wer länger unterwegs ist, vermisst Kochmöglichkeiten und eine Toilette. Hier sind Möbelmodule oder Vollausbauten klar im Vorteil.

  Begrenzter Komfort: Kein Aufstelldach, weniger Stauraum – für mehr als zwei Personen oder längere Trips wird’s eng.

  Reichweite leidet: Der "Übernachten"-Modus verbraucht Strom. Bei 48 Stunden Klimatisierung kann die Reichweite um 10–20 % sinken. Wer im Winter campen will, sollte das im Hinterkopf behalten.

Für wen lohnt sich das Gute-Nacht-Paket?

Es ist perfekt für alle, die mal eben schnell im Bulli pennen wollen – ob beim Wochenendtrip, auf dem Festival oder für den ersten Vanlife-Test. Wer länger unterwegs ist, mehr Platz braucht oder ohne Küche nicht leben kann, wird hier schnell an Grenzen stoßen. Für Spontane und Minimalisten ist das Gute-Nacht-Paket ein Traum, für Profis und Familien eher ein Kompromiss.

Kurz: Einfach, schnell, bequem – aber kein Vollzeit-Camper.

Fazit

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