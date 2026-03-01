Ultra leichte Campingkabine aus Südkorea: Die Absetzkabine von Decamp wiegt unter 330 kg

325 Kilogramm – das ist für eine komplette Wohnkabine mit Stehhöhe, Bett, Küche und Wassertank ein vergleichsweise niedriger Wert.

Die Absetzkabine "Backpack S" stammt vom südkoreanischen Hersteller Decamp und ist für den Einsatz auf Pick-ups konzipiert. Herkömmliche Absetzkabinen für Pick-ups wiegen häufig zwischen 500 und 800 Kilogramm. Mit der Aluminium-Kabine "Backpack S" steht eine deutlich leichtere Alternative zur Verfügung. Doch wie geht das?

Das geringe Gewicht wird durch die Konstruktion ermöglicht: Eine drei Millimeter starke Aluminiumstruktur bildet die Außenhülle, während ein aufstellbares Hubdach den Schlafbereich erweitert. Dadurch bleibt das Gesamtgewicht der Kabine gering und erlaubt den Einsatz auf Pick-ups mit entsprechender Zuladungskapazität, etwa dem KGM Musso Grand.

Geräumiger Innenraum dank Hubdach-Prinzip

KGM Durch das Hubdach entsteht zusätzlicher Raum und Gewicht wird eingespart.

Die "Backpack S" ist als klassische Absetzkabine ausgeführt und wird auf die Ladefläche eines Pick-ups montiert. Bei Bedarf kann sie wieder vom Fahrzeug getrennt werden. Der Zugang erfolgt über eine abschließbare Tür mit integriertem Fenster.

Der Innenraum ist zweigeteilt: Im unteren Bereich befinden sich Sitzflächen mit integriertem Stauraum sowie eine Küchenzone mit klappbarem Tisch und Arbeitsfläche. Eine Spüle mit Mischbatterie wird aus einem 34-Liter-Frischwassertank versorgt. Zudem ist eine Duschmöglichkeit vorgesehen.

Der Schlafbereich entsteht durch das Hubdach. Im angehobenen Zustand steht eine Liegefläche mit den Abmessungen 197 × 148 Zentimeter zur Verfügung, ausgestattet mit einer acht Zentimeter starken Kaltschaummatratze. Die maximale Stehhöhe beträgt bis zu 1,97 Meter.

Stromversorgung und Stauraum Zur Stromversorgung ist ein Solarpanel mit einer Leistung von 150 Watt installiert, das eine 100-Ah-Batterie speist. Diese versorgt unter anderem die LED-Beleuchtung sowie die Wasserpumpe.

Stauraum steht in Form von seitlichen Außenfächern sowie einem hinteren Stauraum zur Verfügung. Diese sind von außen zugänglich und abschließbar.

Aufbau und Isolierung

KGM Auf der CMT 2026 präsentierte KGM die Aufsatzkabine.

Die Kabine verfügt über isolierte Wand- und Deckenelemente mit einer Stärke von 30 Millimetern sowie eine beschichtete Bodenfläche. Der Schlafbereich im Hubdach besteht aus textilem Material, das sich beim Öffnen des Dachs entfaltet.

Die Fahrzeugbasis: KGM Musso Grand Als Basisfahrzeug dient der KGM Musso Grand, die Langversion des Pick-ups. Gegenüber der Standardversion wächst der Radstand um 110 Millimeter auf 3.210 Millimeter. Die Ladefläche misst 1.610 Millimeter in der Länge. Die zulässige Zuladung beträgt bis zu 1.062 Kilogramm.

Angetrieben wird der Musso Grand von einem 2,2-Liter-Turbodiesel mit 148 kW (202 PS) und einem maximalen Drehmoment von bis zu 441 Nm, das zwischen 1.600 und 2.600 U/min anliegt. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine Sechsstufen-Automatik. Der zuschaltbare Allradantrieb verfügt über eine Geländeuntersetzung sowie ein Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Die Hinterachse ist mit Blattfedern ausgeführt.

Die Anhängelast beträgt bis zu 3,5 Tonnen.

Der Musso Grand ist in Deutschland ab 40.490 Euro in der Ausstattung "Core" erhältlich. Die Ausstattungslinie "Lux" mit Automatikgetriebe und erweiterten Komfort- und Assistenzfunktionen startet bei 48.490 Euro.

Zuladung und Gewicht

Sophia Pfisterer Schwerer als ein Dachzelt, aber leichter als eine reguläre Kabine.

Die Absetzkabine hat ein Leergewicht von 325 Kilogramm. Der Frischwassertank fasst 34 Liter, was bei vollständiger Befüllung zusätzliches Gewicht bedeutet. Die verbleibende Zuladungskapazität für Campingzubehör hängt dann vom Pickup, dessen Ausstattung sowie der Anzahl der Insassen ab. Mit einer knappen Tonne Zuladung beim KGM Musso Grand, gerät man hier jedoch nicht zu schnell an die Grenzen.

Da die Kabine abnehmbar ist, kann der Pick-up bei Bedarf außerdem wieder ohne Aufbau genutzt werden.

Einsatzbereich: temporärer Camper Die Kombination aus Pick-up und Absetzkabine ermöglicht eine temporäre Umrüstung des Fahrzeugs für Campingzwecke. Die Kabine stellt dafür Schlafplatz, Sitzbereich, Küchenfunktion sowie eine eigenständige Strom- und Wasserversorgung bereit.

Das Hubdach ermöglicht eine kompakte Bauweise während der Fahrt und erweitert den Innenraum im Stand. Somit ist die Kabine eine räumlich luxuriösere Alternative zum Dachzelt.

Verfügbarkeit und Preis Ein Preis für die Kabine selbst wird vom Hersteller nicht genannt. Laut KGM ist der Musso Grand mit montierter Kabine über Vertragspartner erhältlich.

Technische Kerndaten im Überblick

Kabine Decamp Backpack S

Leergewicht : 325 kg

: 325 kg Konstruktion : Aluminium, Wandstärke 3 mm

: Aluminium, Wandstärke 3 mm Frischwassertank : 34 Liter

: 34 Liter Solaranlage : 150 W

: 150 W Batterie : 100 Ah

: 100 Ah Liegefläche : 197 × 148 cm

: 197 × 148 cm Maximale Stehhöhe : bis zu 1,97 m

: bis zu 1,97 m Isolierung: 30 mm Wand- und Deckenelemente Basisfahrzeug KGM Musso Grand

Motor : 2,2-Liter-Turbodiesel

: 2,2-Liter-Turbodiesel Leistung : 148 kW (202 PS)

: 148 kW (202 PS) Drehmoment : bis zu 441 Nm

: bis zu 441 Nm Zuladung : bis zu 1.062 kg

: bis zu 1.062 kg Anhängelast : bis zu 3,5 t

: bis zu 3,5 t Preis: ab 40.490 Euro