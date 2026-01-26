Markenverzeichnis öffnen
Wohnmobile

Pamela: Das bekannteste Wohnmobil Deutschlands gehört Camping-Checker Friso Richter

Pamela ist der bekannteste Wohnmobil Deutschlands
Wie ein Wohnmobil zur TV-Ikone wurde

Friso Richter ist das Gesicht der Sendung "Der Camping Check" vom Hessischen Rundfunk. Doch der wahre Star ist sein Wohnmobil Pamela.

26.01.2026
f_Friso_und_Pamela_Aufmacher
Foto: Friso Richter

Sie hat mehr Follower als mancher Influencer – die 32 Jahre alte Eriba-Car-Oldie-Dame. Das Wohnmobil "Pamela" ist der heimliche Star der Sendung Der Camping Check – und zeigt, wie Camping-Authentizität heute funktioniert: ehrlich, kantig und mit ganz viel Charakter.

TV-Star mit Rundheck und Geschichte

Wenn Friso Richter über Deutschlands Campingplätze tourt, ist Pamela immer dabei – ein Eriba-Car-Oldtimer mit Charme, 73 PS und ordentlich Geschichte im Gepäck. In der HR-Sendung Der Camping Check zieht sie nicht nur Blicke auf sich, sondern sorgt für echte Fanmomente. Rund 500.000 Zuschauer pro Folge fiebern mit, wenn Pamela streikt, glänzt oder einfach nur lässig durchs Bild rollt.

Die TV-Reise begann 2020 – Friso hatte Pamela eher zufällig gekauft,...