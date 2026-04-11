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Einzeltest

Günstiger TI mit praktikablem Grundriss: macht der Forster T 745 EB alles richtig?

Teilintegrierter Forster T 745 EB im Test
Günstig, groß, variabel – aber auch gut?

Günstiger Preiseinstieg ins TI-Segment, viel Platz und Einzelbetten – das vereint der Forster T 745 EB. So schlägt sich der Allrounder im Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.04.2026
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Seitenansicht, Forster T 745 EB, Wohnmobil, Teilintegriert, Preiswert, Einzelbett
Foto: Ingolf Pompe

Als etablierte Marke im bezahlbaren Teilintegrierten-Segment haben sich Forster-Modelle auf Fiat Ducato bewährt. Mit seiner traditionellen L-förmigen Sitzgruppe und außergewöhnlich großzügigen Einzelbetten richtet sich der T 745 EB besonders an hochgewachsene Reisende und bietet genug Platz für kleine Familien. In der Toskana entstehen die Forster-Fahrzeuge – gemeinsam mit Modellen der Marken Elnagh und Mc Louis, die in Deutschland nicht erhältlich sind. Sämtliche Marken und das Produktionswerk gehören zur Trigano-Gruppe.

Wohnen: klassischer Grundriss

Beim Einstieg empfängt einen zunächst der Wohnbereich. Dort findet sich die seit Jahren bewährte L-förmige Sitzkombination mit Querbank und gegenüberliegendem Seitensitz. Ihre Vorteile zeigen sich ...