Günstiger TI mit praktikablem Grundriss: macht der Forster T 745 EB alles richtig?

Als etablierte Marke im bezahlbaren Teilintegrierten-Segment haben sich Forster-Modelle auf Fiat Ducato bewährt. Mit seiner traditionellen L-förmigen Sitzgruppe und außergewöhnlich großzügigen Einzelbetten richtet sich der T 745 EB besonders an hochgewachsene Reisende und bietet genug Platz für kleine Familien. In der Toskana entstehen die Forster-Fahrzeuge – gemeinsam mit Modellen der Marken Elnagh und Mc Louis, die in Deutschland nicht erhältlich sind. Sämtliche Marken und das Produktionswerk gehören zur Trigano-Gruppe.