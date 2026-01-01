5-Sterne-Campingplatz Royal Pavilion in Frankreich

Momente mit Familie oder Freunden können auch rund um den Pool geteilt werden, während die Sportlicheren den Fitnessraum, die Yoga-, Pilates- und Aquagymkurse, den Pétanque-Platz oder die Tischtennisplatten besuchen können. Unser mit einem Hamam ausgestatteter Massagesalon heißt Sie für Momente des Vergnügens willkommen.

Unterhaltung (Konzerte, Kinderanimation) wird auch in der Hochsaison angeboten. Eine Gelegenheit für Treffen und unvergessliche Erinnerungen für Jung und Alt!

Der Campingplatz Pavillon Royal ist eine echte Referenz und befindet sich in idealer Lage an der herrlichen baskischen Küste zwischen Biarritz und Bidart. Das Baskenland wird Sie immer wieder überraschen: Besuchen Sie wenige Kilometer vom Campingplatz entfernt die malerische Stadt Saint-Jean-de-Luz, die elegante und kaiserliche Stadt Biarritz oder sogar Bayonne, die authentische Hauptstadt.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Ozeane im Aquarium, probieren Sie Surfen oder Golf, entdecken Sie die baskische Gastronomie und Festivals, betrachten Sie die atemberaubenden Landschaften, kurz gesagt, kommen Sie und genießen Sie die Show.