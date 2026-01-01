Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

5-Sterne-Campingplatz Royal Pavilion in Frankreich

Anzeige

5* Campingplatz im Baskenland
Royal Pavilion, ein Balkon am Meer

vom Campingprofi seit 1959
Anzeige

Auf dem Royal Pavilion genießen Sie eine außergewöhnliche natürliche Umgebung, in der Nähe von feinen Sandstränden und einem Kiefernwald. Mit einem atemberaubenden Blick auf den Ozean und einer privilegierten Umgebung.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 01.01.2026
Als Favorit speichern
Royal Pavilion
Foto: Royal Pavilion

Momente mit Familie oder Freunden können auch rund um den Pool geteilt werden, während die Sportlicheren den Fitnessraum, die Yoga-, Pilates- und Aquagymkurse, den Pétanque-Platz oder die Tischtennisplatten besuchen können. Unser mit einem Hamam ausgestatteter Massagesalon heißt Sie für Momente des Vergnügens willkommen.

Unterhaltung (Konzerte, Kinderanimation) wird auch in der Hochsaison angeboten. Eine Gelegenheit für Treffen und unvergessliche Erinnerungen für Jung und Alt!

Der Campingplatz Pavillon Royal ist eine echte Referenz und befindet sich in idealer Lage an der herrlichen baskischen Küste zwischen Biarritz und Bidart. Das Baskenland wird Sie immer wieder überraschen: Besuchen Sie wenige Kilometer vom Campingplatz entfernt die malerische Stadt Saint-Jean-de-Luz, die elegante und kaiserliche Stadt Biarritz oder sogar Bayonne, die authentische Hauptstadt.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Ozeane im Aquarium, probieren Sie Surfen oder Golf, entdecken Sie die baskische Gastronomie und Festivals, betrachten Sie die atemberaubenden Landschaften, kurz gesagt, kommen Sie und genießen Sie die Show.

Weitere Infos finden Sie auf der Website des Platzes oder Sie folgen Pavillon Royal auf Facebook.

Mehr zum Thema Tolle Campingplätze in Frankreich