3-Sterne-Campingplatz: Campingplatz der Insel Chambod

Der Campingplatz (109 Stellplätze) befindet sich im Departement Ain, in der Nähe des Flusses Ain, in der Nähe der Insel Chambod. Sie werden einen erholsamen Urlaub inmitten der Natur verbringen, freundlich und voller Entdeckungen. Sie können neue Kraft tanken und sich Zeit nehmen, um zu leben. Es ist auch der perfekte Ort zum Wandern oder Radfahren, Angeln, Schwimmen, Essen, für Museumsbesuche, Abteien, etc... Wir bieten Ihnen geräumige, schattige Stellplätze mit kleinen Hecken. Zwei Sanitärblöcke stehen Ihnen zur Verfügung.

Ob Sie mit einem Zelt, einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil reisen möchten, hier finden Sie alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen. Wir bieten die Möglichkeit, Mobilheime oder Zelte zu mieten. Vor Ort haben wir einen Pool, Kinderspielplatz, Snack/Bar, ein kleines Lebensmittelgeschäft mit Brot Depot jedes Wochenende und jeden Tag im Juli und August. Hunde sind auf dem Campingplatz erlaubt (2 pro Stellplatz).

Camping de l'Ile Chambod Der Fluss Ain in der Nähe des Campingplatzes.

Viele Wanderungen sind möglich, direkt vom Campingplatz aus.

Auf der Insel Chambod (200 m zu Fuß) stehen Ihnen verschiedene Aktivitäten zur Verfügung: Spaziergänge, Schwimmen, Verleih von Elektrobooten, Kanus, Paddles.

Sie können das kulturelle und gastronomische Erbe unserer Abteilung entdecken, wir sind in der Nähe der Städte Bourg en Bresse, Nantua …