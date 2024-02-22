Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Reiseplanung
Campingplätze empfehlen sich

5-Sterne Camping de La Côte d'Argent in Frankreich

Anzeige

5-Sterne-Urlaub am Atlantik
Ideal für Naturliebhaber

vom Campingprofi seit 1959
Anzeige

Mitten in einem hochstämmigen Pinienwald, nur 300 Meter vom Strand entfernt liegt unser 20 Hektar großer, hügeliger Komplex. Hier wohnen Sie ruhig, windgeschützt mitten in der Natur bei Dünen und Pinienwald.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.02.2024
Als Favorit speichern
Camping de La Côte d'Agent
Foto: Camping de La Côte d'Agent

Der Camping de La Côte d‘Argent ist ein 20ha großer, hügeliger Komplex, mitten in einem hochstämmigen Pinienwald, und nur 300 Meter vom Strand entfernt. Hier wohnen Sie ruhig und windgeschützt mitten in der Natur beim Dünen und Pinienwald.

Unser 5000m² großer Badekomplex erwartet Sie mit seinem Aqua’Pirates, seinen zwei großen Becken, Planschbecken, Rutschen, Whirlpool und einer Kinderinsel (Shorts sind zum Baden verboten). Im Juli & August bieten wir Kostenlos ein reichhaltiges Sport- und Freizeitangebot, sowie ein Kinderklub.

Am Platz sind: ein Lebensmittelladen mit großem Angebot, ein Weinkeller, ein Restaurant mit Speisen und Pizzas zum Mitnehmen, eine Bar mit Live-Musik, Animation, sowie ein Spielsaal und Tischtennisplatten. Sie finden vor Ort, kostenpflichtig: Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wifi-Anschluss, sowie Fahrrädern, Tennisplatz, und vieles mehr.

Hourtin Plage ist ein wunderschöner, kleiner Ferienort direkt an der Atlantikküste, mit vielen Angeboten für Sie. Hier erwarten Sie ein weiter Strand, Wellen zum Wellenreiten und ausgedehnte Pinienwälder mit Rad- und Wanderwegen. Vom Campingplatz aus sind sie ca. an 100km Radwegen angebunden, die nach Carcans und Lacanau, bis Arcachon und Bordeaux im Süden, bis nach Soulac und Le Verdon im Norden führen.

Auch das Hinterland ist sehenswert: das Medoc und das Bordelais sind renommierte Weingebiete mit einer typischen Gastronomie – entdecken Sie dieses Stück Frankreich "zwischen den Meeren", das "Bassin d’Arcachon".

Weiter Informationen

Stellplatz in diesem Artikel
33990 Hourtin-Plage(FR)
Camping de la Côte d'Argent Hourtin
4 Bewertungen
50,00 EUR/Nacht
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Mehr zum Thema Tolle Campingplätze in Frankreich