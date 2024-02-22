5-Sterne Camping de La Côte d'Argent in Frankreich

Der Camping de La Côte d‘Argent ist ein 20ha großer, hügeliger Komplex, mitten in einem hochstämmigen Pinienwald, und nur 300 Meter vom Strand entfernt. Hier wohnen Sie ruhig und windgeschützt mitten in der Natur beim Dünen und Pinienwald.

Unser 5000m² großer Badekomplex erwartet Sie mit seinem Aqua’Pirates, seinen zwei großen Becken, Planschbecken, Rutschen, Whirlpool und einer Kinderinsel (Shorts sind zum Baden verboten). Im Juli & August bieten wir Kostenlos ein reichhaltiges Sport- und Freizeitangebot, sowie ein Kinderklub.

Am Platz sind: ein Lebensmittelladen mit großem Angebot, ein Weinkeller, ein Restaurant mit Speisen und Pizzas zum Mitnehmen, eine Bar mit Live-Musik, Animation, sowie ein Spielsaal und Tischtennisplatten. Sie finden vor Ort, kostenpflichtig: Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wifi-Anschluss, sowie Fahrrädern, Tennisplatz, und vieles mehr.

Hourtin Plage ist ein wunderschöner, kleiner Ferienort direkt an der Atlantikküste, mit vielen Angeboten für Sie. Hier erwarten Sie ein weiter Strand, Wellen zum Wellenreiten und ausgedehnte Pinienwälder mit Rad- und Wanderwegen. Vom Campingplatz aus sind sie ca. an 100km Radwegen angebunden, die nach Carcans und Lacanau, bis Arcachon und Bordeaux im Süden, bis nach Soulac und Le Verdon im Norden führen.

Auch das Hinterland ist sehenswert: das Medoc und das Bordelais sind renommierte Weingebiete mit einer typischen Gastronomie – entdecken Sie dieses Stück Frankreich "zwischen den Meeren", das "Bassin d’Arcachon".