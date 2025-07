Zubehör für die Gasflasche im Wohnmobil: Diese Tools brauchen Camper unbedingt

Ohne Gas brät auf dem Gaskocher im Wohnmobil oder Wohnwagen nicht eine Zwiebel an. Die Heizung und das Duschwasser bleiben oft kalt und der Kühlschrank dafür warm. Es gibt zwar noch Landstrom als alternative Energiequelle, aber nicht überall. Richtig entspannt ist Urlaub mit dem Campingfahrzeug nur, wenn die Gasflasche immer ausreichend gefüllt und gut angeschlossen ist. Wenn das Gas aus ist, geht der Rest auch aus. Besser verhindern lässt sich das, wenn Camperinnen und Camper immer eine Ausstattung von Basis-Zubehör für die Gasflasche dabeihaben. Angefangen vom Schlüssel für den Gasanschluss bis hin zur smarten Füllstandsanzeige. promobil kennt nicht nur die besten Teile, sondern auch die besten Hersteller.

Gasflaschenschlüssel – kompakt und kraftsparend Ein Gasflaschenschlüssel erleichtert das Öffnen und Schließen des Flaschenventils deutlich – besonders bei fest sitzenden Ventilen oder niedrigen Temperaturen. Im Vergleich zur bloßen Handkraft bietet er Sicherheit durch kontrolliertes Anziehen ohne Beschädigung. Modelle mit Gummi-Einlage verhindern dabei das Abrutschen. Für alle, die regelmäßig wechseln, ist das ein simples, aber effektives Hilfsmittel.

Berger Gasflaschenschlüssel

Fritz Berger Berger Gasflaschenschlüssel mit Maulschlüssel für 17er-Mutter.



Das Modell von Fritz Berger kombiniert Schlüssel für die Flügelmutter (Ventil) und 17er-Maulschlüssel in einem Werkzeug. Da er aus Kunststoff besteht, schützt er die Metallteile der Gasanlage vor Beschädigungen. Durch die Kombi-Bauweise ist er etwas größer. Für enge Gaskästen sind kleinere Werkzeuge möglicherweise besser geeignet.

Preis: 5,99 Euro

GOK Minitool

GOK Das GOK MiniTool ist einer der kleinsten Schlüssel, Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter.



Nicht nur unter Camperinnen und Campern ist das GOK MiniTool der Klassiker. Das kompakte Werkzeug rutscht leicht über die Flügelmutter und lässt sich selbst in engeren Gaskästen noch locker drehen. Hergestellt ist es aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung, die alle Anschlüsse vor Schäden schützt.

Preis: 8,99 Euro

Lilie Quickfree Gasflaschenschlüssel

Lilie Der Lilie Quickfree Gaskastenschlüssel bleibt auf der Flügelmutter des Ventilanschlusses und kann nicht verloren werden.



Lilie liefert mit dem Quickfree einen Gasflaschenschlüssel, dessen Ring sich um die komplette Flügelmutter legt. Korrekt: Der Schlüssel bleibt darauf, wenn das Ventil angeschlossen ist. Camperinnen können ihn also nicht nutzen, um die zweite Gasflasche aus dem Gasten an einen Gasgrill anzuschließen. Es gibt aber auch einen Vorteil: Was fest an seinem Platz sitzt, kann nicht verloren oder verlegt werden.

Preis: 8,30

Füllstandmesser für die Hand Tragbare Füllstandmesser wie der Dometic Gas Check oder Gaslock Gaslevel sind klein und kompakt und zeigen meistens per LED an, bis zu welcher Höhe die Flasche noch mit Gas befüllt ist. Das messen sie per Ultraschall. Exakte Füllvolumen erhalten Camperinnen und Camper durch die Geräte nicht. Meistens müssen sie das Gerät sogar mehrmals ansetzen, um die Füllstandlinie herauszufinden. Trotzdem reicht die rot-grüne Anzeige, um rechtzeitig zu wissen, wann die nächste Gasflasche besorgt werden sollte. Ihr größter Vorteil ist, dass sie ohne festen Einbau funktionieren und an Gasflaschen außerhalb des Wohnmobils oder Wohnwagens Füllstände anzeigen.

Dometic GasChecker GC 100

Dometic Der Dometic GasChecker GC 100 misst per Ultraschall, bis zu welcher Höhe noch Gas in der Flasche steht.



Klein wie ein Kugelschreiber und einfach in der Handhabung. Camperinnen und Camper müssen die Gummifront des Dometic GasCheckers GC 100 an die Außenwand der Gasflasche drücken, wenn die LED im Gehäuse rot leuchtet, ist auf dieser Höhe kein Gas mehr in der Flasche. Leuchtet sie grün, passt alles.

Preis: 80 Euro

Gaslock Gaslevel

Frank Eppler, privat Der Gaslevel von Gaslock wird per Magnet an die Gasflasch gehängt.



Kaum größer als ein Stapel Streichhölzer ist der Gaslevel von Gaslock. Er wird per Magnet an die Gasflasche gehängt und kann dort auch bleiben, wenn die Camperinnen und Camper nicht zu wild durchs Geländer brettern. Auf Knopfdruck leuchtet die LED rot oder grün und zeigt so die Füllhöhe an. Das reicht, um sich schnell einen Eindruck zu verschaffen. Gaslock bietet auch ein kabelgebundenes System mit Anzeige im Wohnraum an.

Preis: 29,98 Euro

Truma Level Check

Truma Unter den tragbaren Füllstandsmessern ist der Level Check von Truma das größte Geräte.



Der Truma LevelCheck misst in Sekundenschnelle den Füllstand von Gasflaschen. Per Ultraschall erkennt er zuverlässig, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet. Das handliche Gerät liefert ein klares LED-Signal und ein akustisches Feedback für schnelles Ablesen.

Preis: 84,99

Feste Füllstandmesser – smarte Kontrolle per App

Systeme wie GOK Senso4s oder Truma LevelControl messen den Gasvorrat dauerhaft und senden ihn via Bluetooth ans Smartphone. Das spart manuelle Checks und bietet genaue Verbrauchsprognosen – ideal für autarkes Campen. Im Gegensatz zu Handmessern liefern sie Langzeitdaten und Alarmfunktionen. Vor allem für Wintercamper oder Technikfans ein echter Komfortgewinn. Die Messmethoden unterscheiden sich dabei: Brunner setzt auf eine Wage, die aus dem Gewicht den Füllstand errechnet, andere Hersteller arbeiten hier mit Ultraschall.

Brunner W8 Wiegeplatte

Andreas Becker Die Wiegeplatte Brunner W8 ist leicht und besteht aus Kunststoff. Den Füllstand zeigt sie auf einer App im Smartphone an.



Die Brunner W8 punktet als leichteste Gaswaage im Test mit nur 660 Gramm und einer besonders einfachen App-Kopplung per QR-Code. Sie liefert nicht nur den Füllstand in Prozent, sondern auch Informationen zum Verbrauch, zur Restlaufzeit sowie zur aktuellen Temperatur – ideal für eine präzise Campingplanung. Trotz fehlender Befestigungsmöglichkeit überzeugt sie durch ihren Funktionsumfang und die einfache Bedienung.

Preis: 125 Euro

GOK Senso4s Plus Füllstandsanzeiger

GOK Die Wiegeeinheit GOK Senso4s Plus erfasst das Gewicht der Gasflasche, übermittelt es an die App im Smartphone und errechnet die Füllmenge.



Der digitale Füllstandmesser Senso4s PLUS misst präzise das Gewicht gängiger Gasflaschen und überträgt die Daten per Bluetooth an eine App, die automatisch Füllstand und Verbrauch prognostiziert. Besonders praktisch für Camper: Ein integrierter Bewegungssensor stoppt die Messung während der Fahrt und verhindert so Fehlanzeigen. Die App bietet zusätzlich eine Langzeitauswertung – ideal für autarkes Reisen. Dank einstellbarer Standfüße ist das Gerät flexibel für verschiedene Flaschentypen einsetzbar und eignet sich auch für den Einsatz am Grill oder auf dem Stellplatz.

Preis: 89,99 Euro

Truma Level Control

Ingolf Pompe Die Truma Level Control schickt die Daten an eine App, abe auch an das iNet X System.



Der Truma LevelControl bietet eine präzise Ultraschallmessung des Gasfüllstands und überträgt die Daten komfortabel an die App oder die Truma iNet X Box. Unter optimalen Bedingungen liefert das System zuverlässige Werte und erlaubt eine detaillierte Auswertung auf dem Smartphone. In der Praxis erfordert der empfindliche Sensor jedoch sorgfältigen Umgang, saubere Oberflächen und korrekt montierte Kunststofffüße für verlässliche Ergebnisse. Trotz kleiner Schwächen überzeugt das Gerät durch hohe Messgenauigkeit und sinnvolle Integration ins Truma-System – ideal für Technik-affine Camper. Dass das Gerät seine Daten auch an die iNet X Box übermitteln kann, ist sein größter Vorteil. Denn so kann der Füllstand auch innen auf dem Bedienpanel des Smart-Mobile-Home-Systems von Truma abgelesen werden.

Preis: 179 Euro

Adapterset fürs Ausland – europaweit kompatibel Ein Adapterset macht den Gasanschluss an ausländischen Flaschen zum Kinderspiel – von Frankreich bis Kroatien. Denn die Anschlussventile sind europaweit nicht identisch. Mit einem Satz von Adaptern vermeiden Camperinnen also böse Überraschungen bei leerer Flasche im Ausland. Wer europaweit unterwegs ist, sollte es immer griffbereit haben.

GOK Euro-Set D G12 Professional

GOK Das GOK Euro Adapter-Set sorgt für sichere Gasanschlüsse in den meisten europäischen Ländern.



Das Euro-Set ermöglicht den sicheren Anschluss eines deutschen Gasdruckreglers an verschiedenste europäische Gasflaschen – ideal für reisefreudige Camper. Im kompakten Werkzeugkoffer enthalten sind drei Wechseleinsätze und vier Übergangsstutzen, die ein einfaches und zuverlässiges Umrüsten erlauben. So bleibt die Gasversorgung auch im Ausland jederzeit gewährleistet.

Geeignet für folgende Länder: