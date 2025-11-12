Campingzubehör für Kinder: Im Wohnmobil mit dem Nachwuchs sicher und entspannt unterwegs

Im Urlaub mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen können Kinder wunderbar die Welt entdecken. Er bringt für Familien aber auch eine Reihe von Herausforderungen mit. Die lassen sich mit dem richtigen Zubehör leichter bewältigen, das sowohl die Sicherheit als auch den Komfort der Kleinen gewährleistet. Von praktischen Schlaflösungen bis zu kinderfreundlichem Geschirr – die Auswahl an Zubehör für Kinder ist groß. In diesem Artikel stellen wir dir die wichtigsten Produkte vor, die den Campingurlaub für Kinder besser machen.

Für Reisen mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen ist es wichtig, dass das Zubehör speziell auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist. Sicherheit und Komfort stehen dabei an erster Stelle, doch auch Unterhaltung und eine unkomplizierte Handhabung spielen eine große Rolle. Mit den richtigen Produkten können Sie sicherstellen, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern eine entspannte Zeit haben.

Sicherheit und Komfort in Betten Sicherungsnetze für Stockbetten und Alkovenbett Für Kinder, die in Hochbetten oder auf Alkoven schlafen, ist ein zuverlässiger Rausfallschutz unerlässlich. Hier bieten sich praktische Schutznetze an, die das Bett sicher umgeben und das Kind während des Schlafens schützen. Einige Produkte bieten eine einfache Befestigung und sind besonders stabil. Hersteller wie Dometic, Rathgeber mit dem Sliiper oder Berger haben hier verschiedene Modelle mit bis zu 190 cm Länge.

Zusatzbetten fürs Fahrerhaus Wenn die Schlafplätze im Wohnmobil ausgehen, sind Zusatzbetten eine gute Erweiterung. Wenn Oma und Opa in ihrem Zwei-Personen-Mobil zum Beispiel ein Enkelkind mitnehmen wollen oder die Tochter ins Familienmobil über Nacht eine Freundin einlädt. Modelle wie das EuroCarry Fahrerhaus-Kinderbett, die Campsleep Matratze für die Fahrerkabine oder das Cabbunk Kinderbett für Ducato, Sprinter und Crafter bieten eine schnelle und bequeme Möglichkeit, zusätzliche Schlafplätze zu schaffen.

Küche und Esstisch Kindergeschirr Unterwegs scheppert und wackelt es im Wohnmobil oder Wohnwagen oft. Deshalb sollte auch das Geschirr für Kinder robust, sicher und leicht sein. Kindergeschirrsets aus hochwertigem, unzerbrechlichem Material sind perfekt für die Reise, da sie leicht zu reinigen und extrem strapazierfähig sind. Manche kommen komplett mit Besteck andere wiederum nicht. Dabei brauchen gerade die allerkleinsten Kinder Gabel und Löffel in ihrer Größe.

Kinderhochstühle Für kleine Kinder, die beim Essen Unterstützung benötigen, ist ein praktischer Hochstuhl ideal. Modelle wie der Berger Mella Kinderhochstuhl oder der One2Stay Kinderhochstuhl sind besonders flexibel und einfach im Transport, genauso wie der Brunner Action Baby Equiframe Kinderstuhl eignen sie sich hervorragend für unterwegs.

Stuhlerhöhungen Stuhlerhöhungen bieten eine einfache Lösung, damit Kinder sicher und bequem an der Sitzgruppe im Fahrzeug oder draußen auf dem großen Campingstuhl am Esstisch sitzen können. Die Berger Stuhlerhöhung für Kinder ab 3 Jahren ermöglicht dem Kind, sicher auf einem Erwachsenenstuhl zu sitzen, indem sie die Sitzhöhe anpasst und stabil bleibt. Alternativ sorgt der Isabella Klappstuhl für Kinder bis 50 kg für einen eigenen, stabilen Sitz, der auf die Bank oder den großen Campingstuhl gesetzt werden kann.

CampingstühleWenn es darum geht, dass die Kinder beim Spielen oder Essen bequem sitzen, sind Campingstühle in Kindergröße unerlässlich. Modelle wie der Uquip Kirby Kinderstuhl oder der Brunner Action Faltstuhl bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch hohen Komfort für die Kleinen. Zudem lässt sich der Brunner Action Baby Equiframe Kinderstuhl für die Jüngsten schnell aufstellen und wieder verstauen.