Marktübersicht Heckträger für den Motorradtransport am Wohnmobil: So sichern Sie richtig

Wer als Camperin den Roller oder das Motorrad am Wohnmobil mitnimmt, gewinnt viel Freiheit im Urlaub. So kann das große Fahrzeug mal stehen bleiben und das Zweirad für die Ausflüge vor Ort genutzt werden. Wenn die Heckgarage zu klein ist, können Heckträger für schwere Lasten helfen. Die Tragfähigsten schaffen Lasten bis zu 300 kg und damit schon richtig schwere Maschinen. Dank unterschiedlicher Trägermodule können Camperinnen mit manchen Modellen neben dem Motorrad oder Roller noch bis zu zwei Fahrräder aufs Heck packen. Mehr Mobilität am Urlaubsziel geht fast nicht.

Fast alle Heckträger für schwere Lasten können zwar schnell aufgesetzt und abgenommen werden, sie sind aber alle über einen Adapter mit dem Fahrzeugrahmen verbunden. Bevor Camperinnen und Camper die Freiheit genießen können, wartet auf sie deshalb erst mal eine kühle Rechenaufgabe. Mit beladener Trägerplattform am Heck von Campingbus oder Wohnmobil, hängt ein massives Gewicht frei hinter dem Wohnmobil und drückt hauptsächlich auf die Hinterachse. Die maximal zulässige Hinterachslast darf jedoch genauso wenig überschritten werden wie das maximal zulässige Gesamtgewicht. Die tatsächliche Zuladung hängt von diesen Werten ab und muss berechnet werden. Es kann passieren, dass die Traglast des Heckträgers höher ist.

So berechnen Camperinnen die Zuladung von Heckträgern

Hersteller Das Schaubild zeigt, welche Werte für die Berechnung der Nutzlast entscheidend sind.

Zuladungsberechnung für die max. Zuladung eines Trägers am Heck eines Wohnmobils:

Die maximal mögliche Zusatzbelastung der Hinterachse (X). Sie ist nur durch Wiegen der aktuellen Achslast und Abgleich mit der im Fahrzeugschein eingetragenen maximalen Hinterachslast zu ermitteln. Radstand (a) Abstand zwischen der Hinterachse und dem Schwerpunkt der Ladung (b). Dafür nimmt z. B. Heckträger-Hersteller Fiedler 45 Zentimeter hinter dem Fahrzeugende an. Die maximal mögliche Zuladung berechnet sich über die Formel: (x*a)/(a+b) Weil das massive Gewicht am Heck Einfluss auf die Fahrzeugwerte hat, bekommen Campende bei manchen Herstellern keine allgemeine Betriebserlaubnis (ABE). Allround besteht zum Beispiel auf einer Abnahme durch eine Prüforganisation wie den TÜV, wo auch die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt. Wird eine ABE mitgeliefert, müssen die Halterinnen aber trotzdem auswiegen, ob die zulässigen Lasten und Gewichte des Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Welche Trägerarten passen zu Campingbus und Wohnmobil? Beim Motorradträger für Campingbusse oder Kastenwagen kommt der Faktor Praxistauglichkeit hinzu. Camperinnen kommen nur über die Hecktüren an den Stauraum im hinteren Teil des Fahrzeugs. Ein Träger, der zwar die Traglast bringt, beladen aber die Türen blockiert, nervt im Alltag jeden Tag. Deshalb gibt es Heckträger, bei denen sich die Transportmodule zur Seite oder nach hinten wegschieben lassen.

Für eine Marktübersicht lohnt sich eine Einteilung. Wir setzen die Grenze bei 150 Kilogramm Nutzlast. Träger unterhalb dieser Grenze reichen für Roller und sehr leichte Motorräder aus. Für schwerere Maschinen braucht es natürlich tragfähigere Heckträger. In beiden Klassen gilt: Ein Heckträger fürs Wohnmobil mit viel Traglast auf dem Papier nützt einem nur dann, wenn Achslast, Stützlast und Gesamtgewicht des Fahrzeugs mitspielen.

Kategorie A: Träger bis 150 kg Nutzlast Diese Klasse ist gemacht für Motorroller, leichtere Motorräder oder kleine Enduros. In der Praxis punktet sie häufig mit geringerem Systemgewicht. Genau das entlastet die Rechnung, weil nicht nur das Motorrad zählt, sondern auch der Träger selbst.

Agito 120 – schwenkbarer Heckträger für Campingbusse

Administrator

Nutzlast: bis zu 120 kg

Eigengewicht: 54 bis 68 kg

Transportmodule: Grundträger, 1 Roller/Motorrad, 2 Fahrräder, 4 Fahrräder

Montage: am Fahrzeugrahmen

Zugang Hecktüren: Träger kann beladen zur Seite geschwenkt werden Ligero und Vario – Heckträger für Wohnmobile Für Wohnmobile bietet Alkos Tochter Sawiko die Heckträger Ligero und Vario an. Die Bauform ist ähnlich, der Vario lässt sich aber hochklappen.

Sawiko

Nutzlast: 150 kg

Eigengewicht:

Transportmodule: 1 Roller/Motorrad, 1 Roller + 2 Fahrräder, 2 – 4 Fahrräder, 1 Tricyle

Montage: am Fahrzeugrahmen Linnepe Findus für Wohnmobile Nutzlast: 150 kg

Eigengewicht: 27 kg

Transportmodule: 1 Roller/Motorrad und 2 Fahrräder

Montage: am Fahrzeugrahmen

Kaufen: Linnepe Findus Heckträger für Wohnmobile Träger über 150 kg Nutzlast Bei mehr als 150 kg Nutzlast wird aus dem Heckträger ein Gewichtsprojekt, weil zum Motorrad fast immer Trägergewicht, Rampe und Zurrmaterial kommen und die Gesamtlast am Heck schnell über 200 kg steigt. Diese Masse belastet durch den langen Hebel die Hinterachse deutlich und verschlechtert je nach Überhang die Bodenfreiheit an Rampen und Kanten. Beim Wohnmobil funktioniert die Klasse nur mit ausreichender Hinterachslast-Reserve und sauberer Rahmen-/Chassis-Montage. Beim Campingbus wird zusätzlich die Hecktür zum Engpass, weil viele Set-ups den Zugang zum Heck im Alltag blockieren.

Weih-Tec EuroCarry Slide 170 für Campingbusse Der EuroCarry Slide 170 ist ein sehr kompakter Heckträger für Campingbusse, auf dem eine Motorrad/Roller und mehrere Fahrrädter transportiert werden können. Das Transportmodul lässt sich zur Seite schieben, sodass mindestens eine Tür am Heck des Campingbusses frei bleibt.

Weih-Tec Der EuroCarry Slide 170 von Weih-Tec ist für den Motorrad- und Roller-Transport an Campingbussen gemacht.

Nutzlast: 170 kg

Eigengewicht: 40 kg

Transportmodule: 1 Roller/Motorrad, 2 Fahrräder, 1 Roller und 2 Fahrräder

Kompatible Basisfahrzeuge: Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, VW Crafter

Kaufen: Weih-Tec EuroCarry Slide 170 für Fiat Ducato

Linnepe Linnepes Slideport gilt unter den Heckträgern für Campingbusse als Klassiker. Da sich die Trägerschiene zur seite Schieben lässt, können Camperinnen mit dern angehängten Transportplattform die Hecktüren öffnen.

Linnepe Slide Port – Heckträger für Campingbusse Nutzlast: 170 kg

Eigengewicht: 59 kg

Transportmodule: 1 Roller/Motorrad, 2 Fahrräder, 1 Roller und 2 Fahrräder

Kompatible Basisfahrzeuge: Fiat Ducato, Mercedes Sprinter Kaufen:

Linnepe Slideport für Fiat Ducato

Linnepe Sliedport für Mercedes Sprinter

Linnepe Fahrradträger Basic (3 Fahrräder)

Linnepe Fahrradhalter Plus (1 Roller, 2 Fahrräder) Allround Cate – Motorradträger für Campingbusse und Wohnmobile Der Allround Cate ist ein modularer Schwerlastträger für Wohnmobile und Campingbusse. Er besteht aus einem für den spezifischen Fahrzeugrahmen angepassten Adapter, der das Gestänge der Plattform trägt. Auf die können verschiedene Transportmodule für Motorräder, Roller oder Fahrräder gesetzt werden. Deshalb ist der Cate für Campingbusse und Wohnmobile mit fast allen relevanten Basisfahrzeugen geeignet. Die Hecktüren können allerdings nur geöffnet werden, denn der Träger nicht beladen ist.

Hersteller Allround liefert mit dem Cate einen Heckträgerplattform für nahezu alle Basisfahrzeuge, die bis zu 300 kg Traglast hat.

Nutzlast: 300 kg

Eigengewicht: circa 33 kg

Transportmodule: 1 Roller/Motorrad und 2 Fahrräder

Montage: am Fahrzeugrahmen

Kompatible Basisfahrzeuge: VW T5 und T6, Fiat Ducato, VW Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit

Kaufen: Cate Adapter, Cate Grundträger, Cate Motorradset Fiedler – Heckträger für Wohnmobile und Campingbusse Fiedler vertreibt einen Schwerlastträger für Wohnmobile und Campingbusse, der an den Fahrzeugrahmen montiert wird. Darauf können Camperinnen verschiedene Transportmodule für Fahrräder, Roller oder Motorräder setzen. Mit Tragprofilen aus Aluminium schafft der Heckträger 160 kg, mit Stahleinschubrohren sogar 250 kg. Bei Campingbussen lassen sich die Hecktüren bei vielen, aber nicht bei allen Basisfahrzeugen komplett öffnen, wenn der Träger unbeladen ist. Mit Beladung ist eine Teilöffnung möglich.

Hersteller Der Heckträger von Fiedler trägt bis zu 250 kg.

Nutzlast: 160 bis 250 kg

Eigengewicht: 38 kg

Transportmodule: 1 Motorrad/Roller, Fahrräder, 2 Fahrräder

Kompatible Basisfahrzeuge: VW T5 und T6, Fiat Ducato, VW Crafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit Montage in der Fachwerkstatt Die Heckträger müssen mit dem Fahrgestell verbunden werden, was grundsätzlich von ausgebildeten Fachkräften gemacht werden soll. Oft bieten die Hersteller schon Termine bei Partnerwerkstätten an. Wer sich eine der Transportplattformen im Fachhandel bestellt, sollte sich eine Werkstatt vor Ort für den Einbau suchen, außer die Person ist selbst eine ausgebildete Fachkkraft.

Anhänger bleiben die bessere Lösung Heckträger für schwere Lasten sind eine kompakte Lösung, um Motorräder oder Roller am Wohnmobil oder Campingbus zu transportieren. Ihre Nutzlast ist durch die zulässigen Gewichts- und Lastwerte des Fahrzeugs allerdings begrenzt. An Campingbussen versperren sie im Alltag zudem den Zugang zu den Hecktüren. Anhänger und Quertransporter für Motorräder, die wie der Wheely von Alko Sawiko teilweise sehr kurz sind, bleiben die bessere Lösung zum Transport schwerer Motorräder. In unserem Ratgeber-Beitrag erfahren Camperinnen und Camper, warum das so ist.