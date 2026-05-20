Wahre Camper tragen Crocs - oder doch Adiletten und Birkis? Der beste Schuh fürs Camping

Es gibt Momente im Leben, in denen entscheidet ein Schuh über Glück oder Elend. Nicht auf dem Laufsteg. Nicht im Büro oder im Märchen. Sondern auf dem Campingplatz. Zwischen nassem Gras, glühenden Grillkohlen und dem nächtlichen Sprint zur Toilette.

Beim Camping zählt vor allem, was funktioniert. Was bequem ist. Und was Sie nach drei Tagen noch tragen können, ohne unter Blasen an den Füßen zu leiden.

Fünf Schuhe für den Campingplatz im Vergleich Mehrere Kandidaten stehen heute auf dem Prüfstand. Jeder hat seine Fans. Jeder seine Tücken. Und jeder verrät mehr über die Tragenden, als ihnen vielleicht lieb ist.

Wir checken fünf Outdoor-Schuhe und zeigen alles von Vorteil über Vorurteile – bis zu den neuesten Modellen für 2026.

Adiletten: Minimalismus für die "Easy-going"-Fraktion Das Vorurteil: Der Adiletten-Fan trägt seine Badelatschen mit Lässigkeit. Wer dazu noch Style beweisen will, zieht die Tennissocken darin bis weit über die Knöchel – mit einem Augenzwinkern. Stolz sind Adiletten-Fans, wenn Schuhe und Socken farblich zum Handtuch passen.

Adidas Das Original für die Schwimm- oder Trinkhalle: So sieht die typische Adilette aus.



Die Wahrheit: Wenn Sie nur vom Fahrzeug zum Grill und zurück wollen, sind Adiletten Ihr bester Freund.

Aufbau: Flach wie ein Brett. Leicht wie eine Feder. Ein dicker Riemen, eine dünne Sohle – mehr nicht.

Flach wie ein Brett. Leicht wie eine Feder. Ein dicker Riemen, eine dünne Sohle – mehr nicht. Material: Meist Synthetik oder Textil. Manchmal Gummi. Immer das, was gerade günstig zu haben ist.

Meist Synthetik oder Textil. Manchmal Gummi. Immer das, was gerade günstig zu haben ist. Vorteile: Sie sind schnell an- und ausgezogen. Perfekt für den Sprint zur Dusche oder den nächtlichen Toilettengang. Sie trocknen in Minuten. Und sie kosten weniger als eine Tankfüllung.

Sie sind schnell an- und ausgezogen. Perfekt für den Sprint zur Dusche oder den nächtlichen Toilettengang. Sie trocknen in Minuten. Und sie kosten weniger als eine Tankfüllung. Nachteile: Steine? Glasscherben? Matsch? Für Adiletten ist das alles dasselbe: eine Qual. Die Sohle ist dünn und nachgiebig. Der Halt? Nicht vorhanden.

Steine? Glasscherben? Matsch? Für Adiletten ist das alles dasselbe: eine Qual. Die Sohle ist dünn und nachgiebig. Der Halt? Nicht vorhanden. Preis: 20–50 Euro Modell-Empfehlung für 2026: Adidas Adilette Platform-Sandalen

Adidas Eine stylishe Variante der Adilette ist die Platform-Sandale mit Leoprint.



Die EVA-Plateusohle soll höchsten Komfort bieten – und der Leoprint sorgt für eleganten Streetstyle.

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Birkenstock: Der Gesundheitsapostel für Langzeitcamper Das Vorurteil: Die Birkenstock-Fraktion schwebt über den Campingplatz wie ein Yoga-Guru auf dem Weg zum nächsten Chakra-Workshop. Die Füße sind ihnen heilig, ihre Fußbett-Sandale steht für eine Lebenseinstellung.

Birkenstock Fans nennen Sie Biriks oder Jesuslatschen: Der Birkenstock Arizona BF ist ein Klassiker.



Die Wahrheit: Birkenstocks sind die einzigen Schuhe, die Sie sowohl zum Lagerfeuer als auch zum Supermarkt tragen können, ohne schräg angeschaut zu werden.

Aufbau: Ein anatomisches Fußbett aus Kork. Verstellbare Riemen. Eine Sohle, die aussieht, als könnte sie sogar einen kleinen Berg erklimmen.

Ein anatomisches Fußbett aus Kork. Verstellbare Riemen. Eine Sohle, die aussieht, als könnte sie sogar einen kleinen Berg erklimmen. Material: Leder, Kunstleder, Kork, Gummi. Alles, was lange hält und sich Ihrem Fuß anpasst.

Leder, Kunstleder, Kork, Gummi. Alles, was lange hält und sich Ihrem Fuß anpasst. Vorteile: Sie stützen Ihren Fuß. Sie sind bequem – auch nach zehn Kilometern. Sie atmen. Und sie sehen aus, als hätten Sie Geschmack.

Sie stützen Ihren Fuß. Sie sind bequem – auch nach zehn Kilometern. Sie atmen. Und sie sehen aus, als hätten Sie Geschmack. Nachteile: Sie sind schwer. Sie brauchen Eingewöhnung. Und wenn sie nass werden, quillt der Kork auf wie ein Schwamm.

Sie sind schwer. Sie brauchen Eingewöhnung. Und wenn sie nass werden, quillt der Kork auf wie ein Schwamm. Preis: 80–150 Euro Modell-Empfehlung für 2026: Birkenstock Arizona Eva Multi

Birkenstock Nicht nur bei Granola Boys and Girls beliebt: Birkenstocks kommen in verschiedenen Formen und Materialien.



Die Synthetik-Version ist wasserabweisend und ultraleicht, der Stone-Coin-Farbverlauf ergänzt den Look perfekt.

Kaufen: Hier den Birkenstock Arizona Eva Multi direkt bestellen.

Crocs: Der Pragmatiker für Familien und Festivalgänger Das Vorurteil: Der Crocs-Träger wird sich nicht dafür rechtfertigen, dass seine Schuhe aussehen, als hätte ein Kind sie aus Knetgummi geformt. Mit Jibbitz in Form von Würstchen, Bierkrügen und Einhörnern verleiht er den Clogs Individualität.

Crocs Hass oder Liebe: Die Classic Sandale von Crocs gibt's in allen (un)möglichen Farben.



Die Wahrheit: Crocs sind der perfekte Schuh für alle, die keine Lust auf Kompromisse oder nasse Socken haben.

Aufbau: Geschlossener Vorderfuß. Offene Ferse. Löcher für Belüftung. Und dieser unverkennbare Croslite-Schaum, der sich anfühlt, als würden Sie auf Wolken laufen.

Geschlossener Vorderfuß. Offene Ferse. Löcher für Belüftung. Und dieser unverkennbare Croslite-Schaum, der sich anfühlt, als würden Sie auf Wolken laufen. Material: Croslite. Ein geschlossen-zelliger Schaum, der wasserfest, leicht und geruchsneutral ist.

Croslite. Ein geschlossen-zelliger Schaum, der wasserfest, leicht und geruchsneutral ist. Vorteile: Sie sind wasserfest. Sie trocknen sofort. Sie rutschen nicht. Und sie sind so leicht, dass Sie sie sogar im Schlaf tragen könnten.

Sie sind wasserfest. Sie trocknen sofort. Sie rutschen nicht. Und sie sind so leicht, dass Sie sie sogar im Schlaf tragen könnten. Nachteile: Optisch polarisieren sie. Entweder man liebt sie oder hasst sie. Sie stützen den Fuß kaum. Crocs sind keine Wanderschuhe.

Optisch polarisieren sie. Entweder man liebt sie oder hasst sie. Sie stützen den Fuß kaum. Crocs sind keine Wanderschuhe. Preis: 30–60 Euro Modell-Empfehlung für 2026: Crocs Echo Clog

Crocs Street Crocability? Der neue Echo-Schuh erinnert an die Yeezes von Kanye West.

Die Design-Weiterentwicklung des Unisex-Synthetik-Clog kommt mit Fersenpolster am Riemen und ist schwimmfähig.

Kaufen: Hier die Crocs Echo Clog direkt bestellen.

Havaianas: Strandflair für Backpacker und Sonnenanbeter Das Vorurteil: Der Havaianas-Typ ist der ewige Urlauber, selbst wenn er nur drei Tage auf einem deutschen Campingplatz verbringt. Seine Flip-Flops klatschen fröhlich durch den Matsch, als wäre er gerade am Strand von Rio.

Havaianas Brasilianische Gelassenheit in Schuhform: Der Flip-Flop mit Flagge ist eine Stilikone.



Die Wahrheit: Havaianas sind der perfekte Schuh für alle, die Sonne und Strand im Kopf haben – und einfach stylish.

Aufbau: Einfach. Flach. Ein Y-Riemen. Eine Gummisohle. Mehr nicht.

Einfach. Flach. Ein Y-Riemen. Eine Gummisohle. Mehr nicht. Material: Gummi. Manchmal mit Textil. Immer bunt.

Gummi. Manchmal mit Textil. Immer bunt. Vorteile: Sie sind leicht. Sie sind günstig. Sie passen in jede Tasche. Und sie sind der Inbegriff von Urlaubsfeeling.

Sie sind leicht. Sie sind günstig. Sie passen in jede Tasche. Und sie sind der Inbegriff von Urlaubsfeeling. Nachteile: Sie geben keinen Halt. Sie schützen vor nichts. Wenn der Riemen scheuert, ist Schluss mit lustig.

Sie geben keinen Halt. Sie schützen vor nichts. Wenn der Riemen scheuert, ist Schluss mit lustig. Preis: 15–40 Euro Modell-Empfehlung für 2026: Havaianas Tropicalia Vibes II

Havaianas Der Flip-Flop als cutes Fashion Statement - immer passend zum Bikini.



Wenn's am Strand bunt sein soll, sind diese Zehentrenner der perfekte Begleiter.

Kaufen: Hier die Havaianas Tropicalia Vibes II direkt bestellen.

Keen: Der Alleskönner für Grenzgänger Das Vorurteil: Der Keen-Träger sieht aus, als wäre er gerade von einer mehrwöchigen Trekkingtour in Nepal zurückgekehrt. Mit seinen Wandersandalen kann er notfalls einen Fluss durchqueren oder sie können als improvisierter Flaschenöffner dienen.

Keen Boomer und Outdoorfans schwören auf Trekkingsandalen: Der Keen Targhee verspricht Trittsicherheit.

Die Wahrheit: Die robusten Keen-Sandalen überstehen selbst den wildesten Grillunfall oder den nächtlichen Sprint durchs Gebüsch.

Aufbau: Geschlossene Zehenkappe. Robuste, griffige Sohle. Verstellbare Riemen für den perfekten Halt.

Geschlossene Zehenkappe. Robuste, griffige Sohle. Verstellbare Riemen für den perfekten Halt. Material: Synthetik, Leder, Mesh, Gummi. Alles, was strapazierfähig, wasserfest und atmungsaktiv ist.

Synthetik, Leder, Mesh, Gummi. Alles, was strapazierfähig, wasserfest und atmungsaktiv ist. Vorteile: Zehen-Schutz. Grip. Diese Sandalen überleben alles – von der Wanderung zum See bis zum unfreiwilligen Bad im Schlamm.

Zehen-Schutz. Grip. Diese Sandalen überleben alles – von der Wanderung zum See bis zum unfreiwilligen Bad im Schlamm. Nachteile: Nicht jeder mag den "Ich-bin-bereit-für-alles"-Look. Sie sind schwerer als Flip-Flops oder Adiletten – und haben einen recht hohen Preis.

Nicht jeder mag den "Ich-bin-bereit-für-alles"-Look. Sie sind schwerer als Flip-Flops oder Adiletten – und haben einen recht hohen Preis. Preis: 90-160 Euro Modell-Empfehlung für 2026: Der Keen Hyperport H2

Keen Von wegen spießig: Der rosa Wasserschuh von Keen vereint Robustheit und Luftigkeit.

Der Keen Wasserschuh hat ein sogenanntes Bungee-Schnellschnürsystem – und ist in Rosa besonders hübsch anzusehen.

Kaufen: Hier den Keen Hyperport H2 direkt bestellen.