Vorzelte im Ausverkauf 2025: Top-Modelle für Wohnwagen bis zu 1500 Euro günstiger

Wenn die Saison endet, beginnt die Zeit der großen Schnäppchen: Hochwertige Vorzelte für Wohnwagen gibt es aktuell im Schlussverkauf – oft zum halben Preis. Hersteller und Händler räumen die Lager, Camper sichern sich dadurch Top-Modelle mit guter Ausstattung und hochwertigem Material. Natürlich müssen sie nicht im Winter sofort zum Einsatz kommen: Wer jetzt kauft, kann sich sein Vorzelt für die nächste Saison zum Sparpreis sichern.
Ob als zusätzlicher Wohnraum, wettergeschützter Stauraum oder Rückzugsort bei Regen: Ein Vorzelt macht den Campingalltag flexibler. Während Campende für Wohnwagen eher feststehende Vorzelte mit Kedereinzug brauchen – oft noch mit Metallgestänge, passen zu Campingbussen besser freistehende mit Luftgestänge, weil sie schneller aufgebaut sind und auf dem Stellplatz bleiben können. Allerdings setzen sich die Vorzelte mit Traggerüst aus Luftschläuchen auch für Wohnwagen immer mehr durch. Sie sind einfach, flexibler und schneller aufgebaut.
Welcher Händler Ihnen derzeit die besten Vorzeltschnäppchen anbietet, zeigen wir Ihnen hier.
Walker Atrium 300 – bis zu 1500 Euro Rabatt
Das Walker Atrium 300 setzt auf ein besonders leichtes und robustes MAX-Gestänge aus Glasfiber. Durch das Zelttuch aus Ten Cate All-Season-Material, ist es besonders wetterbeständig, UV-resistent und pflegeleicht. Panoramafenster, Lüftungselemente und flexible Vorder- und Seitenwände erzeugen ein gutes Raumgefühl. In manchen Größen ist es bei Fritz Berger gerade um bis zu 1500 Euro günstiger zu haben.
- Tiefe: 300 cm
- Zahl der Größen: 14
- Umlaufmaße: von 850 cm bis 1125 cm
Hier kaufen: Walker Atrium 300
Walker Ellips 280 – bis zu 1000 Euro Rabatt
Das Walker Ellips 280 ist ein Wohnwagenvorzelt mit stabilem Stahlgestänge. Das Zeltmaterial besteht aus Ten Cate All-Season-Gewebe. Praktische Details wie große Lüftungsfenster, herausnehmbare Vorder- und Seitenwände, PVC Innenboden, Radkastenabdeckungen sowie Abspannpunkte mit Doppelösen machen es vielseitig. Je nach Größe können Sie bei Fritz Berger gerade bis zu 1000 Euro sparen.
- Tiefe: 280 cam
- Größen: 14
- Umlaufmaße: von 870 cm bis 1095 cm
Hier kaufen: Walker Ellips 280
Vango Riviera Air 390 – 1000 Euro günstiger
Das Vango Riviera Air 390 ist für den ganzjährigen Einsatz konzipiert und setzt auf ein zuverlässiges AirBeam S.I. Pro Einpunkt-Luftsystem. Verarbeitet wird das wetterfeste Elements All Season-Material, das UV-beständig, robust und dennoch weich im Griff ist. Durch große Fenster und integrierte Belüftungsklappen entsteht ein wohnlicher Raum. Fritz Berger gibt derzeit mehr als 1000 Euro Rabatt auf das Teileinzug-Vorzelt.
- Tiefe/Breite: 275/390 cm
- Zahl der Größen: 1
- Anbauhöhe: 235 cm
Hier kaufen: Vango Riviera Air 390
Dorema Bergamo DeLuxe – 1000 Euro heruntergesetzt
Das Dorema Bergamo De Luxe überzeugt mit einem formstabilen Stahlrohr‑Gestänge. Gefertigt mit einem beidseitig PVC‑beschichteten Polyesterdach und Seitenwänden aus Ten Cate All-Season‑Gewebe, ist es wetterfest und pflegeleicht. Features wie die austauschbaren Vorderwandhälften und fest integrierte Fensterklappen sorgen für Flexibilität und Privatsphäre. Camping Wagner gewährt Preisnachlässe zwischen 790 und 1000 Euro.
- Tiefe: 240 cm
- Zahl der Größen: 12
- Umlaufmaß: ca. 825–1.125 cm
Hier kaufen: Dorema Bergamo DeLuxe
Westfield Galaxy 2.0 – bis zu 700 Euro reduziert
Das Galaxy 2.0 von Westfield ist ein aufblasbares Vorzelt für Wohnwagen mit einem AAS-Luftgestänge (Advanced Air System). Das hochwertige Zelttuch besteht aus Hydrotech Cotton Touch, einem besonders reißfesten, UV-beständigen Material mit angenehmer Stoffhaptik. Großzügige Fensterflächen, Dachbelüftung und ein abnehmbarer Zeltboden machen das Modell flexibel. Bis zu 700 Euro können Sie sparen, wenn Sie das Vorzelt jetzt bei Fritz Berger kaufen.
- Tiefe: 300 cm
- Zahl der Größen: 4
- Umlaufmaße: von 980 cm bis 1085 cm
Hier kaufen: Westflied Galaxy 2.0
DWT Space Air HQ 375 – bis zu 440 Euro sparen
Das DWT Space Air HQ 375 ist ein aufblasbares Reisevorzelt (Teileinzug) mit Air-In-System, bei dem die Luftkammern über nur ein Ventil befüllt werden. Durch das Zelttuch aus hochwertigem HydroTech Ripstop-Polyester, ist das Vorzelt robust, wasserdicht (Wassersäule 5.000 mm) und UV-beständig. Große Fensterflächen, verschließbare Moskitonetzeinsätze, ein fest eingenähter Zeltboden sowie Sturmabspannungen bieten Komfort und Sicherheit auf Tour. Fritz Berger gewährt derzeit fast 450 Euro Rabatt auf einzelne Größen.
- Tiefe/Breite: 80/375 cm
- Größen: 3
- Abauhöhen: 235 bis 280 cm
Hier kaufen: DWT Space Air HQ 375