Parkhaustauglich trotz Markise am Campervan! 4 neue & innovative Markisensysteme

Die Sonne brennt, der Kaffee dampft, und vor dem Bulli breitet sich ein schattiges Plätzchen aus, so sieht Camping-Glück aus. Doch wer einen kompakten Campingbus auf Basis des VW Transporters oder Ford Transit fährt, kennt das Dilemma: Klassische Kassettenmarkisen sind schwer, klobig und gefährden die Parkhaustauglichkeit. Die gute Nachricht: Eine neue Generation von Markisen verspricht Schatten ohne Kompromisse.

Neue Markisen mit innovativen Ansätzen Gewichtsreduktion und einfache Handhabung stehen ganz oben auf der Wunschliste. Die Hersteller antworten mit unterschiedlichen Ansätzen, von der freitragenden Stoffkonstruktion bis zur aufblasbaren Markise. Wir stellen vier Systeme vor: Camper & Go, Fiamma, StuffBubble und Vickywood.

Camper & Go – Flex Line: Federleicht und stützenfrei

Philipp Heise Camper & Go hat mit der Flex Line und der Tube Line zwei ultraleichte Markisen für Campingbusse im Programm.

Die Flex Line und die Tube Line sind ultraleichte Markisen speziell für Fahrzeuge, bei denen der Platz für die Installation begrenzt ist. Das Konzept: Die Markise funktioniert ohne Stützen, ohne Schnüre, ohne Stress. Mit nur 1,5 bis 2,7 kg ist sie super leicht.

Aufgebaut in 90 Sekunden – Abbauen geht noch schneller! Keine extra Aufbauhöhe – also weiterhin parkhaustauglich! Das Material besteht aus Nylon/Polyester mit einer Wassersäule von 5.000 mm, zugelassen bis 25 km/h Windgeschwindigkeit.

Die Tube Line wird an Dachträgern befestigt, für die Flex Line werden zwei Haltepunkte am Dach montiert.

Fiamma F43van – Kassettenmarkise für Campervans

Fiamma Mit der F43Van hat Fiamma eine klassische Kassettenmarkise entwickelt, die speziell für Campingbusse mit Aufstelldach gemacht ist.

Die Fiamma F43 Van ist eine Wandmarkise mit Magnetkurbel, speziell entwickelt für kompakte Campingbusse, auch mit Aufstelldach. Kompakt und mit innovativem Design passt sie sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs an.

Die Öffnung erfolgt über eine Kurbel mit Magnetverschluss in der Endkappe – bequem erreichbar durch die Montagehöhe am Transporter. Die maximale Höhe der Stützfüße beträgt 220 cm, um einen leichten Zugang zum Fahrzeug und eine optimale Nutzung des Raums unter der Markise zu gewährleisten.

Praktisch: Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser und Tiefgaragen. Eine LED-Vorrichtung ist im Gehäuse integriert und auch bei geschlossener Markise sichtbar. Versteckte Kederschienen erlauben die Anbringung von Vorzelten oder anderem Zubehör.

Hier kaufen: Fiamma F43Van

StuffBubble – Die aufblasbare Revolution

StuffBubble StuffBubble liefert die erste aufblasbare Markise, die die an kleine Camper und an kompakte Campingbusse auf Basis von Fahrzeugen wie dem VW Transporter montiert werden kann.

Die aufblasbare Markise seit der CMT 2026 verfügbar! Sie ist die erste aufblasbare Markise auf dem Markt und wiegt nur etwa zwei Kilogramm. Zum Vergleich: Eine konventionelle Kassettenmarkise bringt zwischen 20 und 40 kg auf die Waage. Die Markise kommt ohne Stützen oder Gestänge aus. Die Montage erfolgt einfach durch Einfädeln in die Kederleiste.

Mit mehreren Modulen nebeneinander lässt sich die gesamte Fahrzeuglänge abschatten.

Vickywood Branch 270° – Rundum-Schutz im Offroad-Stil

Andreas Becker Die 270°-Markise von Vickywood schattet das Fahrzeug auf drei Seiten ab.

Die Branch-Serie ist eine 270°-Seitenmarkise, die das Fahrzeug auf drei Seiten umschließt. Das bedeutet Schatten rund ums Fahrzeug, außer an der Cockpitseite. Sie ist für Autos und kompakte Campingbusse gemacht. Zur Saison 2026 gibt es die Rundum-Markise auch mit Hardcover.

Softcover: Schneller Aufbau mit LED-Beleuchtung bei geringerem Gewicht.

Hardcover CLEAN: Die Branch 270° Clean vereint Eleganz und Funktion in einer schlanken ABS-Hartschale. Mit dem Automatik-Mechanismus ist sie in nur 15 Sekunden einsatzbereit.

Hardcover RUGGED: Die kompromisslose Lösung für Offroad und Expeditionen – gebaut aus CNC-gefrästem Aluminium mit Metalleinlage.

Der Graphen-beschichtete Stoff ist wasserdicht (5.000 mm), UV-beständig und antibakteriell.