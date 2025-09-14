Ugreen Nexode Powerbank im Camping-Check

Die Ugreen Nexode ist eine 480 Gramm schwere, 131 x 54 x 51 mm große Powerbank mit 20.000 mAh Speicherkapazität und 130 W Spitzen-Ladeleistung.

Sie ist geeignet für alle, die vor dem Camper, beim Tagesausflug oder einfach außerhalb der Reichweite von Lademöglichkeiten ihre Geräte aufladen wollen. Dabei überzeugt sie nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit und die hochwertigen Anschlüsse. Die kompakte Bauweise macht sie einfach transportierbar, sodass sie bequem in Rucksack oder Handgepäck passt, ohne zu viel Gewicht zu addieren.

Die Powerbank kann bis zu drei Geräte gleichzeitig laden. Dafür stehen zwei moderne USB-C-Anschlüsse und ein klassischer USB-A-Anschluss zur Verfügung. In Summe kann die Powerbank 130 W abgeben. Davon entfallen 100 W, was zum Laden von Laptops reicht, auf den gekennzeichneten ersten USB-C-Ladeport, der auch zum Laden der Powerbank selbst dient. Der zweite USB-C-Port kann maximal 30 Watt abgeben, während der USB-A-Port auf 22,5 Watt beschränkt ist. Werden drei Geräte parallel geladen, laufen 100 Watt über den ersten Port, während die anderen beiden jeweils 15 Watt abgeben.

Besonders praktisch ist das leicht spiegelnde Farbdisplay. Auf diesem werden nicht nur die aktuelle Leistungsabgabe und Ladegeschwindigkeit angezeigt, sondern auch die Restlaufzeit bei der aktuellen Ladung oder Entnahme. So hat man jederzeit einen genauen Überblick über den Energieverbrauch und kann die Nutzung der Geräte optimal planen.

Preislich liegt die mittlere Variante der Ugreen Nexode aktuell bei etwa 69 Euro. Für diejenigen, die weniger Kapazität benötigen, bietet der Hersteller auch eine kleinere Version mit 12.000 mAh und 100 W Ladeleistung an. Wer noch mehr Leistung wünscht, kann auf die größere Variante mit 25.000 mAh und maximal 200 W Ausgangsleistung zurückgreifen.

Die Ugreen Nexode Powerbank auf einen Blick 130 W Spitzen-Ladeleistung

Zeigt die Leistungsabgabe, Ladegeschwindigkeit und die Restlaufzeit bei der aktuellen Ladung oder Entnahme an

20.000 mAh Speicherkapazität

Kann bis zu drei Geräte gleichzeitig laden

Technische Daten: