Sonnensegel für Wohnwagen: 10 leichte Markisen-Alternativen ab 62 Euro

Südfrankreich, 35 Grad, der Campingplatz glüht. In einem Vorzelt vor dem Caravan würde sich jetzt die Hitze stauen. Unter einer Sackmarkise natürlich nicht, aber die wiegt gut zehn Kilo und ist relativ teuer. Genau hier spielen Sonnensegel für Wohnwagen ihre Stärken aus. Sie zeichnen sich durch Leichtigkeit, überschaubares Packmaß, wenig Gewicht und schnellen Aufbau aus. Günstige Modelle kosten unter 100 Euro und verschwinden zusammengerollt in relativ kleinen Staufächern. Per Keder am Wohnwagen eingezogen, mit Aufstellstangen aufgerichtet und abgespannt – nach wenigen Minuten ist Schatten vorm Wohnwagen.

Sonnensegel oder Sonnendach – wo liegt der Unterschied? Wirklich klassische Sonnensegel für Wohnwagen, wie sie aus Gärten bekannt sind, gibt es nur wenige. Deshalb nimmt CARAVANING in die Marktübersicht auch einfache Sonnendächer mit auf und orientiert sich dabei an folgenden Kriterien: Sie bestehen meist nur aus einem Tuch, Keder und Abspannmaterial. Minimalistischer Sonnenschutz, der vorn von zwei Teleskopstangen gehalten werden kann. Dadurch sind sie an der Front absenkbar, wenn sich die Sonne neigt. Seitenwände gibt es höchstens optional dazu.

Wohnwagen-Hersteller KIP schätzt die Vorteile von Sonnensegel sogar so sehr, dass er sie als optionale Ausstattung anbietet. Zu Caravans wie dem Vario gibt es ein angepasstes Sonnensegel aus De-Waard-Stoff dazu.

Kip KIP liefert zu seinen Wohnwagen passende Sonnensegel als optionale Ausstattung mit.

Ein vollwertiges Sonnendach bringt Gestänge mit, um das sich eine Plane auch an den Seiten bis zum Boden spannt – manche haben sogar eine Vorderwand mit Fensterfolie. Sonnendächer bieten mehr Struktur und Wetterschutz und ähneln eher abgespeckten Vorzelten.

Für wen eignet sich ein Sonnensegel für Wohnwagen? Nicht jeder Camping-Typ braucht ein Sonnensegel – aber für viele ist es genau die richtige Lösung.

Kurztrip- und Rundreise-Camper profitieren am stärksten: Wer häufig den Stellplatz wechselt, will kein schweres Vorzelt auf- und abbauen.

profitieren am stärksten: Wer häufig den Stellplatz wechselt, will kein schweres Vorzelt auf- und abbauen. Sommercamper in Südeuropa brauchen bei 35 Grad keine geschlossenen Wände – nur Schatten und UV-Schutz.

brauchen bei 35 Grad keine geschlossenen Wände – nur Schatten und UV-Schutz. Budget-Einsteiger steigen für unter 100 Euro ein, ohne Werkzeug und ohne bleibende Veränderungen am Fahrzeug.

steigen für unter 100 Euro ein, ohne Werkzeug und ohne bleibende Veränderungen am Fahrzeug. Vorzeltbesitzer nutzen ein Sonnensegel als Ergänzung für den Kurzurlaub. Für wen passt ein Sonnensegel nicht? Dauercamper bei wechselhaftem Wetter, Familien mit Bedarf an geschlossenem Zusatzraum und alle, die in windexponierten Regionen stehen, greifen besser zum Vorzelt.

Sonnensegel für Wohnwagen unter 150 Euro Für preisbewusste Camping-Einsteiger sind folgende Sonnensegel eine attraktive Wahl, wobei der niedrige Preis nicht ausschließt, dass es sich um hochwertige Produkte handelt.

Bent TC Zip-Protect Canvas – das modulare Sonnensegel für Camper

Karl-Heinz Augustin Die Sonnensegel von Bent sind für Campervans gemacht, können aber auch an Wohnwagen montiert werden.

Modular, funktional, variabel. Dreieckige Einzelsegel aus robustem Polycotton-Mischgewebe (TC 65/35, 210 g/m²) lassen sich per Reißverschluss zu größeren Dächern verbinden. Hohe UV-Resistenz, PFC-freie Imprägnierung. Befestigung per Keder, Klettverschluss oder Ösen. Gedacht sind Bent Sonnensegel eher für den Campervan, gemacht aber auch für den Wohnwagen.

Größe: 250 × 250 × 250 cm (Dreieck)

250 × 250 × 250 cm (Dreieck) Gewicht: ca. 950 g

ca. 950 g Preis: ab ca. 78 Euro pro Segel Hier kaufen: Bent TC Zip-Protect Canvas

Bo-Camp Sonnensegel – der wasserdichte Einsteiger

Bo-Camp Bo-Camp liefert ein günstiges und robustes Sonnensegel für Wohnwagen.

Robustes Polyester mit PU-Beschichtung und einer Wassersäule von 2.000 mm – eines der wenigen wirklich regenfesten Budget-Sonnensegel für Wohnwagen. Extra verstärkter Keder (9 mm). Aufrollbar mit Bindeschlaufen. Inklusive Transporthülle, Abspannleinen und Heringen. Gestänge nicht inbegriffen.

Maße (Breite x Tiefe): 350, 460 × 240 cm

350, 460 × 240 cm Material: 100 % Polyester (190T)

100 % Polyester (190T) Preis: ab 79 Euro Hier kaufen: Bo-Camp Sonnensegel XL

Brunner Sunny View – das puristische Sonnensegel für Wohnwagen

Brunner Das Brunner Sunny View ist ein puristisches Sonnensegel für Wohnwagen und Campervans. Das hochwertige Tuch wird in die Kederleite eingezogen.

UV-beständiges Kunstgewebe, rundum gesäumt, mit Ösen. Montage an der Kederleiste per Doppelkeder (5/7 mm) – kompatibel mit Fiamma-, Thule- und Omnistor-Markisen. Heringe und Abspannleinen inklusive. Wichtig: Teleskopstangen gehören nicht zum Lieferumfang. Der günstigste Einstieg in unserer Übersicht.

Maße (Breiten x Tiefe): 240, 290, 340, 390, 440 cm × 190 cm

240, 290, 340, 390, 440 cm × 190 cm Preis: ab ca. 63 Euro Hier kaufen: Brunner Sunny View

Allrounder: Sonnensegel für Wohnwagen von 100 bis 250 Euro Die Mittelklasse unter den Sonnensegeln für Wohnwagen: solide Produkte, gute Ausstattung und ein fairer Preis.

Berger Ideal II – der bewährte Klassiker

Berger Das Berger Ideal II ist ein kompaktes, aber gutes Sonnensegel für Wohnwagen.

Preiswertes Sonnenvordach mit einfachem Auf- und Abbau. Drei teleskopierbare Stahl-Aufstellstäbe, Abspannmaterial und Packsack gehören zum Lieferumfang. Keder: 7 mm. Ein solides Sonnensegel für Wohnwagen ohne Schnickschnack.

Maße (Breiten x Tiefe): 340, 380, 420 cm × 240 cm

340, 380, 420 cm × 240 cm Preis: ab ca. 179 Euro Hier kaufen: Berger Ideal II Sonnensegel

Upgrade-Tipp: Wer seitlichen Sonnenschutz braucht, greift zum Berger Vario – mit variabel positionierbarer Seitenwand und UV 50+. Ab ca. 229 €.

DWT Foyer – das Sonnensegel für Wohnwagen mit Vorderwand

DWT Die Vorderwand des DWT Foxer lässt macht das Sonnensegel fast zu einem kleinen Vorzelt.

Nicht nur das Dach spendet Schatten – die blau getönte Fensterfolie an der Front absorbiert mindestens 90 % der UV-Strahlung. Die Vorderwand lässt sich in ihrer Neigung individuell abspannen. Wer neben Schatten auch Sichtschutz und UV-Filterung sucht, findet hier ein durchdachtes Konzept.

Maße (Breiten x Tiefe): 240 × 200 cm (2 Stangen), 335 × 200 cm (3 Stangen)

240 × 200 cm (2 Stangen), 335 × 200 cm (3 Stangen) Preis: ab ca. 230 Euro Hier kaufen: DWT Foyer Sonnenvordach Gr. 1 und DWT Foyer Gr. 2

Alternative: Leicht und mit seitlichen Flügeln das DWT Coco, das es ab circa 470 Euro zu kaufen gibt.

Reimo Como Universal – der Größen-Champion

Reimo In zehn Größen gibt es das Sonnensegel Reimo Como Universal.

Universelles Sonnenvordach mit Rundkeder (5+8 mm) zum Einziehen in die Kederleiste. Extrem reißfest, wetterfest und abwaschbar. Die Besonderheit: Zehn Breiten von 200 bis 900 cm decken praktisch jeden Wohnwagen ab. Stabile, höhenverstellbare Stahlstangen inklusive. Kritisch: Bei Starkregen kann sich Wasser in Stofftaschen sammeln. Stahlstangen sind einfach verarbeitet.

Maße (Breiten x Tiefe): 200–900 cm × 240 cm (10 Größen)

200–900 cm × 240 cm (10 Größen) Preis: ab ca. 80 Euro Hier kaufen: Reimo Como Universal

Walker Solair 4-in-1 – das vielseitigste Sonnensegel für Wohnwagen Vier Einsatzmöglichkeiten machen das Solair zum Allround-Talent: Sonnendach vorne, Montage am Heck, Windschutz am Boden oder Anbringung am Regenrinnenkeder des Vorzelts. Inklusive zwei Stahlstützen, Heringen, Abspannleinen und Verbindungsprofil.

Maße: 240 × 200 cm

240 × 200 cm Preis: ab ca. 120 Euro Hier kaufen: Walker Solair 4-in-1

Premium und Modular: Sonnensegel für Wohnwagen ab 250 Euro Beste Qualität heißt bei Sonnensegeln für Wohnwagen, hochwertige Stoffe, guter UV-Schutz und Flexibilität.

Isabella Loggia – der Ultraleicht-Champion

Isabella Das Isabella Loggia ist ein Sonnendach mit leichtem Gestänge.



Nur 8,5 kg bei drei Metern Breite. Das CarbonX-Gestänge – kohlefaserverstärktes Glasfiber, entwickelt mit Exel – ist korrosionsfrei und federleicht. Material IsaLite (195 g/m²): abwaschbar, geruchsneutral, reduziert Schwitzwasser. Für Reisecamper, die jedes Gramm zählen, das leichteste Sonnensegel für Wohnwagen am Markt.

Größen: 300, 400 cm × 270 cm

300, 400 cm × 270 cm Preis: ab ca. 475 Éuro Hier kaufen: Isabella Loggia

Westfield Canopy Shady Pro – Made in Germany

Westfield Westfield Canopy Shady Pro: das Sonnensegel für Wohnwagen.



In Deutschland hergestellt. HydroTech Ripstop-Material mit niedrigem Flächengewicht (165 g/m²) bei hoher Stabilität schützt zuverlässig vor Sonne und Regen. Drei stufenlos höhenverstellbare Aluminiumstangen und vier Abspannleinen sorgen für schnellen Aufbau. Auch kompatibel mit Westfield-Vorzelten der Serien Galaxy, Pluto, Ceres und Vega.

Maße (Breiten x Tiefe): 350, 410, 470, 570 cm × 220 cm tief

350, 410, 470, 570 cm × 220 cm tief Preis: ab ca. 230 Euro Hier kaufen: Westfield Canopy Shady Pro

WIGO Breeze Roof – das modulare Sonnensegel-System

WIGO Modulare Systeme sind die Spezialität von WIGO. Das Sonnensegel Breeze lässt sich durch Seitenteile zu einem leichten Vorzelt erweitern. Das gleiche System gibt es für die Sackmarkise Rolli.

Allroundtalent in Handarbeit gefertigt. Einseitig in die Kederschiene eingezogen, mit drei Aufstellstangen abgespannt. Das serienmäßige Regendreieck vergrößert die Dachfläche oder dient als seitlicher Schutz. Die separat erhältliche Front ergänzt per Reißverschluss Wind- und Sichtschutz. Das Breeze ist also inidividuell konfigurierbar und genau deshalb sehr teuer.

Maße (Breiten x Tiefe): 260, 350, 400, 450 cm x 235 cm

260, 350, 400, 450 cm x 235 cm Preis: ab 549 Euro Hier kaufen: WIGO Breeze Roof

Sonnensegel für Wohnwagen kaufen: Worauf achten? Darauf kommt es beim Material von Sonnensegeln an:

Polyester mit PU-Beschichtung ist günstig, bildet aber Schwitzwasser.

Acrylat-Polyester hält länger, weist Wasser besser ab.

TC-Mischgewebe atmet, wiegt aber mehr.

UV-Schutz mindestens UPF 50+.

Wassersäule ab 1.500 mm bietet gelegentlichen Regenschutz. Checkliste für die Befestigung:

Kedermaß vorher prüfen – Wohnwagen meist 7–8 mm, Kassettenmarkisen 4–6 mm. Doppelkeder bieten universelle Kompatibilität.

Ösen ermöglichen freistehenden Aufbau, sind aber weniger windstabil. Das ist beim Gestänge wichtig:

Stahl ist robust und günstig, aber schwer.

Aluminium spart Gewicht.

CarbonX ist ultraleicht, kostet aber entsprechend.

Wer oft den Platz wechselt, investiert in leichtes Gestänge. Die Breite hängt vom Wohnwagen ab:

Breite an der Kederschiene orientieren – lieber 20 cm schmaler als die Fahrzeugseite wählen. Kein Ersatz für vollwertige Vorzelte Ein Sonnensegel ersetzt kein Vorzelt. Wer einen geschlossenen Zusatzraum braucht, bei Herbststürmen campt oder wochenlang am Dauerstellplatz steht, greift besser zur Vollausstattung. Bei unklarer Wetterlage sollten Sonnensegel abgebaut werden, für die eigene Sicherheit und die der Platznachbarn. Doch für den Sommereinsatz bieten Sonnensegel für Wohnwagen ein unschlagbares Verhältnis aus günstigem Preis, Gewicht und Nutzen.

Praxistipps für Sonnensegel am Wohnwagen Große Dächer zu zweit aufbauen.

Bei aufkommendem Starkwind sofort abbauen.

Mitgelieferte Heringe und Abspannseile sind oft minderwertig. Hochwertige Heringe separat kaufen lohnt sich bei jedem Modell.

Nur trocken einpacken, sonst droht Schimmel.

Klares Wasser reicht zur Reinigung.

Imprägnierung bei Polyester-Modellen nach ein bis zwei Saisons auffrischen.