Hitzeschutz für Hunde beim Camping: Wichtiges Zubehör für die heißen Tage mit Haustier

Viele Campende nehmen ihre Hunde gerne mit in den Urlaub im Wohnmobil oder Wohnwagen – auch im Hochsommer, wenn die Tiere besondere Fürsorge brauchen. Denn sie schwitzen nur über wenige Schweißdrüsen an ihren Pfoten und kühlen ihren Körper hauptsächlich durch Hecheln ab, was bei hohen Temperaturen oft nicht mehr ausreicht. Im schlimmsten Fall kann das zu einem Hitzschlag führen. Auch heiße Untergründe wie asphaltierte Stellplätze können Verbrennungen an den empfindlichen Pfotenballen der Vierbeiner verursachen. Wer sich wie beim Camping viel im Freien aufhält, sollte seinem Hund die Sommerhitze so erträglich wie möglich machen. Besonders funktioniert das mit dem passenden Zubehör für Hunde

Für ausreichend Trinkwasser sorgen Da Hunde beim Hecheln sehr viel Wasser verlieren, ist es besonders wichtig, ihm jederzeit ausreichend frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Das gilt für den Aufenthalt am Camping- oder Stellplatz ebenso wie für Spaziergänge und Unternehmungen. Machen sich Camperinnen und Camper Sorgen über die Wasserqualität am Urlaubsort oder aus dem Wohnmobiltank, greifen sie am besten zu stillem Wasser aus dem Supermarkt.

Mobile Trinklösungen wie Wasserflaschen mit integriertem Trinknapf oder faltbare Reisenäpfe sind unverzichtbar im Campingurlaub mit Hund, damit der Vierbeiner immer Zugang zu frischem Wasser hat. Praktisch sind sie nicht nur im Sommer: Denn die Zubehörteile lassen sich sehr kompakt transportieren und sparen auch bei Reisen mit Wohnmobil und Wohnwagen im Herbst und Winter viel Stauraum.

Jelloypaw Trinkflasche

Jollypaw Die Jollypaw Trinkflasche mit Napf ist aus Kunststoff und perfekt, um den Hund unterwegs zu tränken.



Die Jollypaw Trinkflasche mit Napf ist aus Kunststoff und perfekt, um den Hund unterwegs zu tränken. Dazu öffnet man einfach den Verschluss und lässt Wasser in die Tränke laufen. Die Trinkflasche für Hunde hat einen praktischen Karabinerhaken zum Befestigen am Rucksack oder der Gürtelschlaufe.

Preis (UVP): 4,99 Euro.

Flamingo Trinka 2-in-1 Reisebecher

Flamingo Flasche und Napf in einem - Flamengo Trinka.



Essen und gleichzeitig auch Wasser für den Hund bringt man im 2-in-1-Reisebecher von Flamingo unter. Er hat zwei getrennte Fächer, wiegt 310 Gramm und hat ebenfalls einen praktischen Karabinerhaken. Er besteht aus robustem TPR-Gummi und ist laut Hersteller leicht zu reinigen.

Preis (UVP): 17,62 Euro.

Ruffwear Quencher Hundenapf

Ruffwear Ruffwear hat verschiedene faltbare Näpfe für Haustiere im Programm.



Für unterwegs, am Standplatz oder im Wohnmobil bietet sich ein faltbarer Trinknapf wie der von Ruffwear an. Er wiegt nur 80 Gramm und ist aus strapazierfähigem Gewebestoff und lässt sich kompakt zusammenfalten. Er ist in drei verschiedenen Größen mit 0,75 Liter, 1 Liter und 2,5 Liter Fassungsvermögen erhältlich.

Preis (UVP): 18,99 Euro.

Hier kaufen: Ruffwear Quencher Hundenapf

Mountain Paws faltbarer Trinknapf Aus Polyester mit Gummi besteht der faltbare Napf von Mountain Paws. Er ist ideal für Hunde auf der Tour. Einfach in der Tasche oder dem Rucksack aufbewahren und mit Wasser füllen, wenn der Hund Durst hat. So kann der Hund aus – für ihn – unzugänglichen Wasserquellen oder Wasserhähnen getränkt werden. Funktioniert auch als Futternapf.

Preis (UVP): 16,11 Euro.

Hier kaufen: Mountain Paws Wasserschüssel

Jollypaw Reisenapf Ebenfalls platzsparend und leicht ist der Reisenapf aus Silikon von Jollypaw. Er fasst einen halben Liter und wiegt bei einem Durchmesser von 14 Zentimetern gerade mal 95 Gramm.

Preis (UVP): 5,99 Euro.

Hier kaufen: Jollypaw Reisenapf Silikon

Sonnenschutz für Hunde beim Camping Der Hund sollte im Campingurlaub immer einen schattigen und gut belüfteten Rückzugsort haben. Für draußen bieten sich Hundeliegen mit Sonnendach und einer erhöhten Liegefläche an.

Disc-O-Bed Dog-Bed

Disc-O-Bed Schwere Hunde bis maximal 91 Kilogramm können auf dem faltbaren Dog-Bed mit Sonnenschutz Platz nehmen.



Schwere Hunde bis maximal 91 Kilogramm können auf dem faltbaren Dog-Bed mit Sonnenschutz Platz nehmen. Es kann in einer Tragetasche verstaut werden, ist abwaschbar und laut Hersteller aus robusten und stabilen Materialien gefertigt.

Auch dieses Bett wird mit einer Liegehöhe von 25,5 Zentimetern gut unterlüftet. Es wird in zwei Größen mit einer Liegefläche von 52 x 69 Zentimeter (S) oder 120 x 69 Zentimeter (L) angeboten.

Preis (UVP): 96,- Euro.

Camp4 Hundeliege mit Sonnendach Die Hundeliege mit Sonnendach von Camp 4 kann mit maximal 40 Kilogramm belastet werden. Die Liegefläche ist 88 x 78 Zentimeter groß und besteht aus Oxford Polyester mit PVC-Beschichtung. Neben dem Schatten spendenden Sonnendach liegt der Hund in einer erhöhten Position von 18 Zentimetern, was für eine gute Luftzirkulation sorgt.

Preis (UVP): 39,95 Euro.

Hier kaufen: Camp4 Hundeliege mit Sonnendach

Das Tier rechtzeitig abkühlen

Kühlmatte, Hundedusche und Minipool sorgen für Abkühlung der Vierbeiner. Aber Vorsicht bei allen Wasseraktivitäten: Das Wasser sollte nicht eiskalt sein und der Hund sollte auf keinen Fall schlagartig abgebraust werden. Am besten startet man mit den Pfoten und Beinen. Zeigt der Vierbeiner sein Einverständnis, braust man langsam auch den Bauch und gegebenenfalls den Kopf ab.

Edco Kühlmatte für Haustiere

Edco Die rechteckige (50 x 40 cm) Kühlmatte von Edco bei Fritz Berger funktioniert ohne vorherige Kühlung, Strom oder Wasser.



Für den Campingurlaub und unterwegs eignen sich am besten Kühlmatten, die leicht und robust sind und ohne externe Energiequellen funktionieren. Besonders geeignet sind Gel-Kühlmatten, deren kühlende Wirkung sich entfaltet, sobald sich die Fellnase darauf legt.

Die rechteckige (50 x 40 cm) Kühlmatte von Edco bei Fritz Berger funktioniert ohne vorherige Kühlung, Strom oder Wasser. Durch den Körperkontakt aktiviert sich das enthaltene Gel und kühlt bis zu drei Stunden und ist nach der Nichtbenutzung nach etwa 15 Minuten wieder einsatzbereit.

Preis (UVP): 6,99 Euro.

Hier kaufen: Edco Kühlmatte für Haustiere

Hundeduschen für die Heckgarage Nicht jeder hat eine Außendusche oder will seinen Hund in der Nasszelle im Wohnmobil abduschen. Hier kommen mobile Duschen ins Spiel.

Camp4 Campingdusche

Camp 4 Zwölf Liter Volumen hat die tragbare Campingdusche von Camp4.



Die tragbare Campingdusche von Camp 4 wiegt nur ein Kilogramm, kann aber ganze 12 Liter Wasser fassen. Sie wird mit einer Fußpumpe betrieben und mit Schlauch und Duschkopf geliefert.

Preis (UVP): 36,- Euro.

Hier kaufen: Campingdusche mit 12 l Wassertank

Comet Mobile Dusche Ist eine 12-Volt-Steckdose in Reichweite, kann man die mobile Campingdusche von Comet anschließen und seinen Hund abduschen. Einfach den Stecker in 12 V-Steckdose stecken, den Schlauch aus dem Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück betätigen und schon fließt das Wasser.

Preis (UVP): 72,58 Euro.

Hier kaufen: Comet Mobile Dusche mit Kanister

Awiwa Mikrofaser Hundehandtuch

Awiwa Mikrofaserhandtücher sind optimal, um den Hund nach dem Duschen oder Baden abzutrocknen.



Zum Abtrocknen bietet sich ein besonders saugstarkes Handtuch aus Mikrofaser, etwa von Awiwa an. Die ultraweiche, saugfähige Mikrofaser nimmt Feuchtigkeit und Schmutz auf, ohne langes Rubbeln. Gleichzeitig trocknet das Handtuch selbst blitzschnell und bleibt hygienisch sauber.

Preis (UVP): 15,99 Euro.

Hier kaufen: Awiwa Mikrofaser Hundehandtuch

Hundepools Gibt es am Camping- oder Stellplatz keine Bademöglichkeit oder werden Hunde am Strand und im Wasser nicht geduldet, bietet sich ein mobiles Planschbecken an. Darin kann der Hund seine Pfoten abkühlen oder planschen. Es sollte stabil und dennoch für den Campingurlaub nicht zu groß und unhandlich sein.

Trixie Hundepool

Trixie

Den Hundepool von Trixie gibt es für unterschiedlich große Hunde mit einem Durchmesser von 120 Zentimetern. Der einfache Auf- und Abbau ohne Luftpumpe macht den Pool besonders benutzerfreundlich.

Preis (UVP): 54,99 Euro.

Hier kaufen: Trixie Hundepool

Champs Hundepool Der Pool von Champs hat ebenfalls einen Durchmesser von 120 Zentimetern.

Preis: 31,34 Euro

Hier kaufen: Champs Hundepool

Kerbl Hundepool Kleinere Vierbeiner passen in den Hundepool von Kerbl mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern. Zu 75 Prozent gefüllt fasst er 75 Liter.

Preis: 22,20

Hier kaufen: Kerbl Hundepool

Karlie Splashy Hundepool

Karlie Mit Sprinkleranlage kommt der Hundepool Karlie Splashy.



Mit Sprinkleranlage kommt der Hundepool Karlie Splashy. Allerdings benötigt man zum Betreiben einen Schlauchanschluss.

Preis (UVP): 14,65 Euro.

Hier kaufen: Kühlmatte Karlie Splasy Hunde Sprinkler

Wasserspielzeug Nicht jeder Hund springt gleich begeistert ins Wasser, sobald ein Bach, See oder das Meer in Reichweite sind. Verspielte Hunde vergessen sich leicht beim Suchen und Apportieren und lassen sich mit einem Wasserspielzeug Stück für Stück an das kühlende Nass heranführen.

Jollypaw Disc

Jollypaw

Die Jollypaw Disc ist aus Naturkautschuk und laut Hersteller auch für sensible und junge Hunde geeignet. Sie hat einen Durchmesser von 18 cm und schwimmt auf Wasser.

Preis (UVP): 5,99 Euro.

Hier kaufen: Jollypaw Disc

Rogz Leuchtturm Wasserspielzeug Ein maritimes Ambiente schafft man mit dem Wasserspielzeug für Hunde von Rogz, das in der Form eines Leuchtturms daherkommt.

Preis (UVP): 23,99 Euro.

Hier kaufen: Hundespielzeug Leuchtturm Rogz

Pfoten der Hunde schützen Hohe Temperaturen bringen Asphalt zum Schmelzen, entsprechend hoch sind die Temperaturen auf der Oberfläche. Um einzuschätzen, ob man seinen Hund bedenkenlos auf Asphalt oder sonstigen Untergründen laufen lassen kann, empfehlen Tierschutzorganisationen den 7-Sekunden-Test: Dabei sollen Hundehalter sieben Sekunden lang ihren Handrücken auf die Oberfläche halten. Wenn sie es nicht durchhalten, ist die Hitze des Untergrundes für Hundepfoten zu hoch.

Generell sollte man bei großer Hitze im Campingurlaub die Spaziergänge mit dem Hund auf kühlere Morgen- und Abendstunden legen und wenn möglich auf Untergründe ausweichen, die sich weniger stark aufheizen, wie etwa Gras. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, können spezielle Schutzschuhe auch Verbrennungen auf heißem Asphalt verhindern. Sie werden in verschiedenen Größen und Ausführungen von diversen Herstellern angeboten.