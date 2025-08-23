Solarstromversorgung im Urlaub‒ Zubehör und intelligente Technik

Autark stehen, Batterie schonen, Geräte sicher betreiben: In dieser Kaufberatung stellen wir Ihnen starke Lösungen rund ums Thema Solar fürs Wohnmobil vor – von MPPT-Solarreglern über Kombigeräte mit Ladebooster und Wechselrichter bis hin zu Powerstations, Dachdurchführungen und Haltespoilern. So finden Sie schneller die passende Technik für Ihr Fahrzeug und Ihren Strombedarf.

Eine klug geplante Solaranlage reduziert Ihre Abhängigkeit vom Landstrom und hält die Bordbatterie in einem gesunden Ladefenster. Entscheidend sind dabei u. a. MPPT-Regelung, Bluetooth-Monitoring (App-Kontrolle), LiFePO₄-Kompatibilität, Dimensionierung von Wp/Ampere und eine saubere, dichte Kabelführung auf dem Dach.

Das erwartet Sie in diesem Artikel

Solarregler & Kombigeräte: Was können moderne MPPT-Regler und All-in-One-Lösungen (Ladegerät/Booster/Regler) – und für wen lohnen sie sich?

Dachdurchführungen, Haltespoiler und Kabelführung – für eine langlebige, dichte und leise Installation. Kurzfazit je Produkt: Stärken, mögliche Grenzen und Einsatzempfehlung (Einsteiger, Vielstromverbraucher, kompakte Fahrzeuge). Tipp: Für detaillierte Infos zur Planung und Montage Ihrer Wohnmobil-Solaranlage, z. B. zu Komponentenwahl, Beispielrechnungen oder Einbauanleitungen, lesen Sie den promobil-Ratgeber "Solaranlage fürs Wohnmobil" oder die Schritt-für-Schritt-Anleitung "Einbau Solaranlage im Campingbus".

Victron SmartSolar: Solarregler mit App-Steuerung fürs Wohnmobil Die SmartSolar-Serie von Victron gehört zu den beliebtesten Lösungen für Camper, die Wert auf smarte Steuerung legen. Anders als die günstigere BlueSolar-Serie verfügen alle SmartSolar-Regler serienmäßig über Bluetooth – so lassen sich Einstellungen bequem per Smartphone-App Victron Connect vornehmen.

Funktionen von Victron Connect im Überblick:

Überblick über den Solarertrag der letzten 30 Tage

Einstellbare Temperaturgrenze für LFP-Batterien (z. B. Ladestopp bei Kälte)

Firmware-Updates direkt per App

Erweiterbar mit VRM Remote Management (zusätzliches GX-Gerät nötig) für Fernüberwachung von Ladeleistung und Batteriestatus Modellbeispiel: Victron SmartSolar 75/15

Preis: ab ca. 65 Euro

Für Solarmodule bis 220 Wp

Verarbeitet bis zu 75 V Spannung und 15 A Ladestrom

Passiv gekühlt geräuschlos im Betrieb

Hier Victron SmartSolar 75/10 kaufen. Pro:

Umfangreiche App-Funktionen & Fernüberwachung möglich

Sehr leiser Betrieb dank passiver Kühlung

Zukunftssicher durch Firmware-Updates

Contra:

GX-Gerät für Remote Management kostet extra

Für größere Anlagen >220 Wp sind stärkere Modelle nötig

Kurzfazit: Ideal für CamperInnen, die smarte Kontrolle und hohe Zuverlässigkeit suchen – vom Wochenendtrip bis zur längeren Reise. Besonders interessant für Nutzer von LiFePO₄-Batterien dank Temperatur- und Ladeeinstellungen.

Votronic VBCS Triple: Ladegerät, Booster und Solarregler in einem

Votronic Ladegerät, Booster und Solarregler vereint im VBCS Triple von Votronic.



Das VBCS Triple von Votronic vereint gleich drei Geräte in einem kompakten Gehäuse: Ladegerät, Ladebooster und MPPT-Solarregler. Dadurch sparen Nutzerinnen und Nutzer Platz, Kabel und Installationsaufwand – ein klarer Vorteil für beengte Reisemobil-Layouts.

Wichtige Funktionen:

Drei Geräte in einem (Netzladegerät, Booster, MPPT-Regler)

Kompakte Maße: 25,6 x 21,9 x 8,5 cm

Netzbetrieb: bis zu 30 A Ladestrom (modellabhängig)

Während der Fahrt: Booster gleicht Spannungsschwankungen der Lichtmaschine aus

MPPT-Solarregler für PV-Modulleistungen bis 350 Wp (je nach Version)

Bluetooth-Konnektivität via Connector S-BC (in Verbindung mit Solar- oder Batteriecomputer) Modellvarianten:

Platzsparende All-in-One-Lösung

Ladekennlinien für alle gängigen Batterietypen

Stabile Bordstromversorgung auch während der Fahrt

Contra:

Relativ hoher Anschaffungspreis

Bluetooth-Überwachung nur mit Zusatzmodul möglich

Kurzfazit: Das VBCS Triple eignet sich perfekt für jene, die Wert auf eine kompakte Komplettlösung legen und mehrere Geräte in einem System bündeln möchten. Besonders attraktiv für alle, die regelmäßig mit wechselnden Energiequellen (Solar, Landstrom, Lichtmaschine) arbeiten.

Ective SSI Pro Wechselrichter: Sinus-Strom & MPPT in einem Gerät

Domninik Vierneisel Der kompakte Wechselrichter SSI 10 Pro von Ective.



Die SSI Pro-Serie von Ective kombiniert ebenfalls Wechselrichter, Ladegerät und MPPT-Solarregler in einem Gerät. Damit richtet sie sich an Camper, die eine besonders vielseitige Stromversorgungslösung suchen.

Wichtige Funktionen:

Reine Sinuswelle – ideal für empfindliche Elektrogeräte

Dauerleistung: 1.000 W (Modell SSI 10 Pro), kurzzeitig bis 2.000 W

Integriertes Ladegerät (20 A) mit einstellbaren Ladekennlinien für verschiedene Akku-Typen

Eingebauter MPPT-Solarregler für Module bis 600 Wp (40 A Ladestrom)

Direkter Anschluss von PV-Modulen via MC4-Stecker

Netzvorrangschaltung : erkennt Landstrom und priorisiert diesen automatisch

: erkennt Landstrom und priorisiert diesen automatisch FI-Schutzschalter serienmäßig

serienmäßig Kühlung über großen Arctic-Lüfter für leisen Betrieb Modellvarianten:

SSI Ective SSI 10 Pro Sinus-Wechselrichter (1.000 W, 579 Euro) hier kaufen

SSI 15, SSI 20, SSI 25, SSI 30 (größere Leistungsstufen verfügbar) Pro:

All-in-One-Gerät mit Wechselrichter, Ladegerät und MPPT-Regler

Reine Sinuswelle für zuverlässigen Betrieb sensibler Geräte

Netzvorrangschaltung und FI-Schutzschalter serienmäßig

Contra:

Vergleichsweise groß und schwer

Lüfterbetrieb nicht völlig geräuschlos

Preislich im oberen Segment

Kurzfazit: Die Ective SSI Pro-Reihe ist eine rundum-sorglos Lösung für anspruchsvolle Camper, die 230-Volt-Geräte betreiben möchten und gleichzeitig Solar- sowie Ladefunktionen in einem Gehäuse suchen. Besonders geeignet für Vans und Wohnmobile mit höherem Strombedarf.

Ective SC Pro: MPPT-Solarregler in mehreren Leistungsklassen

Domninik Vierneisel Fast geräuschlos und per App steuerbar: der MPPT-Solarregler SC Pro von Ective.



Der SC Pro von Ective ist ein passiv gekühlter MPPT-Solarregler, der nahezu geräuschlos arbeitet. Er eignet sich für verschiedene Solarmodulgrößen und Akkutypen, inklusive Natrium- und Lithium-Batterien.

Wichtige Funktionen:

Passiv gekühlt geräuschlos

Senkrechte Einbauempfehlung für optimale Konvektion

Leistungsklassen: 20, 30, 40, 60 A Ladestrom

LCD-Display, CI- und CAN-Bus-Schnittstellen für Fahrzeugelektronik

Bluetooth-App-Steuerung für individuelle Ladekennlinien Modellbeispiel: SC 20 Pro

18 x 14 x 7,1 cm,

max. 20 A,

bis 300 Wp Solarmodul

Preis: ca. 99 Euro

Ective SC 20 Pro Solarregler hier kaufen Pro:

Sehr leise im Betrieb

Unterstützung für diverse Akkutypen

Einfache Integration in Fahrzeugelektronik

Contra:

Passivkühlung erfordert senkrechten Einbau

Für höhere Modulleistungen sind größere Modelle nötig

Kurzfazit: Perfekt für Camper, die leise und flexible Solarregelung suchen, besonders in kompakten Fahrzeugen.

Ective Accu-Box Powerstation: LiFePO₄-Akku mit integriertem Energiemanagement

Domninik Vierneisel Die Accu-Box 1205 von Ective bündelt Batterietechnik, Wechselrichter, Ladebooster und MPPT-Controller in einem Gehäuse.



Die Accu-Box 120S von Ective bündelt LiFePO₄-Batterie, Wechselrichter, Ladebooster und MPPT-Controller in einem kompakten Gehäuse. Sie ist ideal für Camper, die eine voll integrierte Stromversorgung in einem Gerät suchen.

Wichtige Funktionen:

LiFePO₄-Akku mit 120 Ah / 1.536 Wh (Varianten: 200, 300 Ah verfügbar)

Integrierter Ladebooster für optimales Laden während der Fahrt

MPPT-Solarsteuerung bis 700 Wp

Reiner Sinus-Wechselrichter für 230 V Haushaltsgeräte

Drei Schuko-Steckdosen und FI-Schutzschalter

Batterie-Management-System gegen Tiefenentladung Modellbeispiel: 120S

1.536 Wh,

Dauerleistung 3.000 W,

Spitzenleistung 6.000 W,

Preis ca. 1.622 Euro

Ective Accu-Box 120 S hier kaufen.

200 Ah und 300 Ah Varianten verfügbar Pro:

Komplettlösung für Energieversorgung im Camper

LiFePO₄-Technik für lange Lebensdauer

MPPT-Solarsteuerung und Ladebooster integriert

Contra:

Höherer Anschaffungspreis

Relativ schwer und groß

Kurzfazit: Ideal für Camper, die maximale Autarkie suchen und Strom aus Solar, Batterie und Landanschluss zentral in einem Gerät managen möchten.

Kabelführung und Befestigung Solar Connect Dachdurchführung: Schneller Kabeldurchgang fürs Wohnmobildach

Domninik Vierneisel Dachdurchführung für die Kabelversorgung von Ective.



Die innovative Dachdurchführung bietet eine schnelle Lösung, um das Solarkabel vom Dach in das Fahrzeuginnere zu verlegen. Laut Hersteller spart das Plug-and-Play-System mit 6-mm²-Solarkabel und integrierten MC4-Steckern, an die die Leitungen vom Solarpanel direkt angeschlossen werden, bis zu 60 Minuten Einbauzeit gegenüber anderen Modellen. Solar Connect passt auf nahezu alle Dachformen, auch auf die Sicken auf den Dächern von Kastenwagen. Dank UV-beständigem ASA-Kunststoff und Spritzwasser-schutz nach IP65 ist die Durchführung langlebig und wetterfest. Erhältlich sind zwei Ausführungen: mit vier Meter Kabellänge (79,90 Euro) oder acht Meter Kabel- länge (99,90 Euro).

Wichtige Funktionen:

Plug-and-Play-System mit 6 mm² Solarkabel und integrierten MC4-Steckern

Spart bis zu 60 Minuten Einbauzeit gegenüber herkömmlichen Lösungen

Passend für fast alle Kastenwagen-Dachformen

UV-beständiger ASA-Kunststoff, Spritzwasserschutz nach IP65 Modellvarianten & Preis:

4 Meter Kabellänge: 79,90 Euro

8 Meter Kabellänge: 99,90 Euro

Hier im Partnershop kaufen. Pro:

Schnelle, einfache Installation

Wetterfest und langlebig

Passend für fast alle Fahrzeugdächer

Contra:

Kabelverlängerung bei Bedarf separat erforderlich

Hauptsächlich für Solarkabel, keine zusätzlichen Funktionen

Kurzfazit: Ideal für Camper, die eine unkomplizierte, zeitsparende Kabeldurchführung suchen, ohne das Dach aufzuschneiden oder lange Leitungswege zu verlegen.

Scanstrut Dachdurchführung: Flache, wasserdichte Lösung für Camperdächer

Domninik Vierneisel Die besonders flache und wasserdichte Dachführung für Kabel von Scanstrut.



Für die Solarkabelinstallationen präsentiert Scanstrut eine besonders flache, horizontale Dachdurchführung. Mit nur 22 Millimeter Aufbauhöhe schmiegt sie sich aerodynamisch und unauffällig an das Fahrzeugdach. Das nach IP68-Standard wasserdichte System lässt sich zudem auch nach der endgültigen Montage noch öffnen, was das Nachrüsten weiterer Solarmodule deutlich erleichtert. Ein Unterleg-Pad sowie Kabeldurchführungsstopfen in verschiedenen Durchmessergrößen (5–10 mm) und zwei Blindstopfen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Sie garantieren einen dichten Abschluss rund um die verlegten Kabel. Die Durchführung eignet sich besonders für Fahrzeuge mit flachen Dächern oder Aufstelldächern, wo Optik und Wetterschutz gleichermaßen zählen.

Wichtige Funktionen:

Nur 22 mm Aufbauhöhe, aerodynamisch und unauffällig

Nach endgültiger Montage weiterhin öffenbar für Nachrüstung

Lieferumfang: Unterleg-Pad, Kabeldurchführungsstopfen (5–10 mm), zwei Blindstopfen Pro:

Flache Bauweise, minimaler Luftwiderstand

Wasserdicht nach IP68

Nachrüstbar, flexibel für mehrere Kabelgrößen

Contra:

Teurer als einfache Dachdurchführungen

Weniger geeignet für sehr steile Dachprofile

Kurzfazit: Optimal für Camper, die ästhetische, sichere und flexible Kabeldurchführungen auf flachen oder Aufstelldächern wünschen.

Alu-Haltespoiler: Platzsparende Befestigung für Solarmodule

Domninik Vierneisel Haltespoiler aus Aluminium für die Befestigung von Solarmodulen auf dem Fahrzeugdach.



Sicheren Halt für PV-Rahmenmodule versprechen diese neuartigen Haltespoiler. Die Alu-Montageprofile ermöglichen deutlich mehr Solarpanel-Fläche auf dem Reisemobildach. Während übliche Profile oft bis zu zehn Zentimeter je Seite über das Solarpanel hinausragen, stehen die winkelförmigen Spoiler kaum über. Der Kleber für die Dachbefestigung wird auf die nach innen gerichtete, geriffelte Unterseite aufgetragen. Die Montage am Modulrahmen erfolgt mit im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Die Position der Aluwinkel am Solarmodul kann frei gewählt werden. Zwei Profile lassen sich wahlweise auch als stabile Ecklösung verwenden, etwa bei sehr großen Panels. Der schwarze Haltespoiler ist hauptsächlich für Ective-Module konzipiert, aber kompatibel mit den meisten Standard-Solarmodulen. Der Preis für das Zweier-Set liegt bei 27,25 Euro.

Wichtige Funktionen:

Winkelförmige Montageprofile, kaum Überstand über Modulrahmen

Kleber auf geriffelter Unterseite für sicheren Halt

Montage am Modulrahmen mit im Lieferumfang enthaltenen Schrauben

Ecklösungen für große Panels möglich

Kompatibel mit den meisten Standard-Solarmodulen, vorrangig für Ective-Module Modellvarianten & Preis:

Zweier-Set, schwarz, Preis: 27,25 Euro Pro:

Mehr nutzbare Solarpanel-Fläche

Flexible Montageposition

Stabil und leicht anzubringen

Contra:

Primär für Ective-Module konzipiert

Montage auf sehr unebenen Dächern evtl. schwieriger