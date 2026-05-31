Wohnwagen rangieren wird zum Kinderspiel: Marktübersicht der beliebtesten Mover

Präzises Rangieren auf Knopfdruck versprechen alle Anbieter von Rangiersystemen. Bei der Steigleistung, dem Überwinden von Hindernissen und letztlich dem Service trennt sich aber die Spreu vom Weizen. Sparen lässt sich mit manuellen Systemen, bei denen das Anschwenken der Walzen ans Rad per Muskelkraft erfolgt. Besonders günstig sind zudem Hausmarken großer Fachhändler. Hier starten die Preise schon unter 700 Euro, exklusive Einbau. Gesteuert werden die meisten Systeme mittels Funkfernbedienungen, die durch eine Zweiknopfbedienung beim Anschwenken Fingerquetschungen verhindern. Einzig Reich bietet parallel auch eine moderne Appsteuerung an. Eine interessante Alternative zu den Systemen am Rad ist der Robot-Trolley, der an der Deichsel angeschlossen wird.

Alko-Rangierantriebe: Ranger und Mammut Ranger und Mammut heißen die Rangierantriebe vom Hersteller Alko, der im Caravansegment hauptsächlich als Chassis- und Komponentenhersteller bekannt ist. Die Ranger-Modellreihe richtet sich mit manuell anschwenkenden Antrieben an preissensiblere Camper, während die Mammut-Reihe die automatischen Varianten abdeckt. Besonderheiten des Alko-Systems sind eine Softstartfunktion für ruckfreies Anfahren, die gute Integration in die eigenen Chassis sowie der feinfühlige Joystick auf den Funkfernsteuerungen der Mammut-Modelle.

Alko

Modelle · manuell/automatisch : 2 · 1/1

: 2 · 1/1 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 1,8–3,0 t

: 1,8–3,0 t Max. Steigfähigkeit : 28 %

: 28 % Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 37 kg

: 37 kg Preise ab: 1024 Euro Hier geht es direkt zu den Produkten.

ALKO Ranger-Rangiersystem

ALKO-Mammut-Rangiersystem Obelink: Preisgarantie und Modellvielfalt Beim Fachhandel im Nachbarland stehen gleich zwei Systeme der Hausmarke zur Auswahl. Obelink punktet dabei, wie so oft, mit extrem tiefen Preisen und gibt eine Tiefstpreisgarantie. Beim manuellen Modell Prestige kostet die schwarze Variante 70 Euro Aufpreis gegenüber der grauen Basisversion. Bei der 1050 Euro teuren Automatikvariante Excellent kosten beide Farben gleich viel. Beide gibt es auch im Tandemachser-Paket.

Hersteller Die Modelle des Herstellers Obelink sind im Vergleich recht günstig.



Obelink

Modelle · manuell/automatisch : 2 · 1/1

: 2 · 1/1 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 1,8 t

: 1,8 t Max. Steigfähigkeit : 25%

: 25% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 34 kg

: 34 kg Preise ab: 689 Euro Easydriver: Vier Modellreihen im Angebot Das Portfolio von Easydriver gliedert sich in die vier Modellreihen Basic, Active, Pro und Infinity. Basic und Active heißen die manuellen Modelle, wobei der Basic auf Einachser und 1,6 Tonnen limitiert ist, während es den Active auch für Tandemachser gibt. Für den Einstieg bei den vollautomatischen Rangierantrieben gibt es die Pro-Serie. Darüber ist die Top-Baureihe Infinity angesiedelt. Alle Modelle lassen sich auch via App steuern. Passende Batterien hat Easydriver ebenfalls im Angebot.

Reich/Easydriver

Modelle · manuell/automatisch : 8 · 4/4

: 8 · 4/4 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 1,6–3,5 t

: 1,6–3,5 t Max. Steigfähigkeit : 27%

: 27% Steuerung Fernbed./App : ✓/✓

: ✓/✓ Gewicht ab : 29 kg

: 29 kg Preise ab: 965 Euro Reich-/Easydriver-Rangiersysteme hier kaufen.

Easydriver Basic 1.6 Rangierantrieb

Easydriver Active Rangierantrieb

Easydriver Pro Rangierantrieb

Easydriver Infinity Rangierantrieb Enduro: All-in-System und mehr Als Vollsortimenter bietet Enduro neben Rangiersystemen auch die notwendige Stromversorgung in Form von LFP-Batterien an. Und für den maximalen Komfortgewinn gibt es automatische Nivellierstützen. Eine besonders spannende Entwicklung des Herstellers ist das System All-in, bei dem entnehmbare Akkus direkt an den Antriebseinheiten die komplexe Verkabelung beziehungsweise eine Bordbatterie obsolet machen. Für Caravans bis 2,5 Tonnen ausgelegt, kostet das All-in-Rangiersystem ca. 3000 Euro.

Hersteller Das All-in-Rangiersystem von Enduro ist für Caravans bis 2,5 Tonnen ausgelegt.



Enduro

Modelle · manuell/automatisch : 4 · 1/3

: 4 · 1/3 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 2,3 t

: 2,3 t Max. Steigfähigkeit : 18%

: 18% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 33 kg

: 33 kg Preise ab: 1130 Euro Carbest/Reimo: Einstieg und Automatik Die Eigenmarke Carbest gehört zum Großhändler Reimo. Der Einstieg ist ab 999 Euro mit dem Cara-Move möglich, der manuell angeschwenkt werden will. Wer 450 Euro mehr investiert, bekommt mit dem Cara-Move II ein vollautomatisches Rangiersystem für Wohnwagen bis 2250 kg. Die zugehörige Fernbedienung ist auffällig modern gestaltet und verfügt über eine Art Trackball-Joystick, mit dem sich der Caravan mit nur einem Finger steuern lässt. Das Logo auf der Fernbedienung verrät die englische Firma Quattro, die hier im Auftrag von Reimo fertigt.

Carbest/Reimo

Modelle · manuell/automatisch : 2 · 1/2

: 2 · 1/2 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 2,5 t

: 2,5 t Max. Steigfähigkeit : 25%

: 25% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 35 kg

: 35 kg Preise ab: 999 Euro Carbest-Rangiersysteme direkt im Partnershop kaufen.

Carbest Cara Move

Carbest Cara Move II P1: Polnische Rangierhilfen In Deutschland kaum bekannt sind die Rangierhilfen der polnischen Firma P1. Das Angebot umfasst die Modellreihen Mover A, M und S. Der Einstieg gelingt mit dem manuell schwenkenden Modell M ab 1485 Euro. Mehr als das Doppelte kostet das komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigte Flaggschiff Modell S, das für 3685 Euro nach IP67 wasserdicht ist. Alle Modelle haben eine Fernbedienung mit Anzeige und einen Turbomodus für kurzfristig 20 % mehr Leistung.

Hersteller Der polnische Hersteller P1 ist in Deutschland kaum bekannt.



P1

Modelle · manuell/automatisch : 3 · 1/2

: 3 · 1/2 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 2,25–2,45 t

: 2,25–2,45 t Max. Steigfähigkeit : 25%

: 25% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 34 kg

: 34 kg Preise ab: 1485 Euro Fritz Berger: Platinum und Titanium Mit dem Platinum bietet Fritz Berger aktuell eine vollautomatische Rangierhilfe für 999 Euro an. Die manuelle Variante Titanium ist derzeit 250 Euro günstiger. Ob beide nach der Rabattaktion wieder auf 1029 bzw. 1385 Euro steigen, bleibt abzuwarten. Auffällig bei beiden sind die Quattro-Schriftzüge, welche, wie bei Reimo, die Berger-Motoren als englisches Fabrikat entlarven.

Fritz Berger

Modelle · manuell/automatisch : 2 · 1/1

: 2 · 1/1 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 2,25 t

: 2,25 t Max. Steigfähigkeit : 25%

: 25% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 31 kg

: 31 kg Preise ab: 750 Euro Hier im Fritz-Berger-Onlineshop kaufen.

Fritz Berger Platinum Rangierhilfe

Fritz Berger Titanium Rangierhilfe Robot-Trolley: Alternative an der Deichsel An der Deichsel statt an den Rädern des Caravans wird der Robot-Trolley per Adapter montiert. Erhältlich in vier Varianten, kann er Wohnwagen von 1,5 bis 5,5 Tonnen bewegen. Voraussetzung ist allerdings eine hohe Stützlast, da es dem ferngesteuerten Kettengefährt sonst schnell an Traktion mangelt. In der Folge ist die maximale Steigfähigkeit mit nur zehn Prozent auch vergleichsweise gering. Dafür schmälert sein Gewicht beim Transport im Zugfahrzeug nicht die Zuladung des Caravans.

Hersteller Der Robot-Trolley wird mit Hilfe eines Adapters an der Deichsel statt an den Rädern montiert.



Robot-Trolley

Modelle · manuell/automatisch : 4 · 0/0

: 4 · 0/0 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 1,5–5,5 t

: 1,5–5,5 t Max. Steigfähigkeit : 10%

: 10% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 21 kg

: 21 kg Preise ab: 1580 Euro Robot-Trolley-Rangierhilfe hier kaufen.

Truma: Der Ursprung des Mover Der Modellname Mover hat sich umgangssprachlich als Synonym für Rangierhilfe etabliert, hat seinen Ursprung aber beim Hersteller Truma. Unterhalb der gehobenen Mover-XT-Baureihe bietet Truma die Smart-Varianten mit einer manuellen und einer automatischen Version sowie das manuelle Einstiegsmodell Go2. Für die Topbaureihe verspricht Truma 100 Prozent Geradeauslauf und gibt fünf Jahre Teilegarantie.

Truma

Modelle · manuell/automatisch : 5 · 2/3

: 5 · 2/3 Max. Fahrzeuggewicht Einachser : 1,5–2,3 t

: 1,5–2,3 t Max. Steigfähigkeit : 25%

: 25% Steuerung Fernbed./App : ✓/✗

: ✓/✗ Gewicht ab : 28 kg

: 28 kg Preise ab: 1088 Euro Truma-Rangierhilfen hier kaufen.