Pumpen statt puzzeln: 5 neue Vorzelte für Wohnwagen oder Campingbusse

Die neuen Vorzelte für Wohnwagen und Wohnmobile setzen in der Saison 2026 einen Trend fort: Aufblasbare oder leichte, flexible Vorzelte etablieren sich immer mehr als Standard. Luftsysteme mit einem zentralen Ventil erweitern ihren Marktanteil. Was früher umständliches Gestänge-Puzzeln bedeutete, erledigt heute eine Handpumpe in wenigen Minuten. Doch nicht nur der schnelle Aufbau überzeugt, auch bei Materialien und Funktionen legen die Hersteller nach.

Die Bandbreite reicht vom kompakten Drive-Away für den VW-Bus bis zum großzügigen Residenz-Vorzelt für Dauercamper. Moderne Gewebe widerstehen UV-Strahlung besser, atmungsaktive Stoffe reduzieren Kondensation, und durchdachte Belüftungssysteme sorgen für angenehmes Klima. Wir stellen fünf spannende Neuheiten vor – für Wohnwagen, Reisemobile und Campingbusse.

Neue Wohnwagen-Vorzelte 2026 Wohnwagen-Vorzelte erweitern den Wohnraum nach draußen und schaffen Platz für Küche, den Esstisch im Freien oder Stauraum. Sie verbinden sich über die Kederschiene fest mit dem Fahrzeug. Teilzelte decken nur einen Abschnitt ab, während Vollzelte den kompletten Umlauf umschließen und maximalen Platz bieten.

Camptech Rubin Air: Britische Qualität zum fairen Preis Das Camptech Rubin Air richtet sich an Einsteigende, die aufblasbare Technik ohne großes Budget nutzen wollen. Dank AIR-Frame-Technologie steht das Vorzelt in kurzer Zeit ohne klassisches Gestänge, dafür mit hoher Stabilität und gleichmäßiger Spannung.

promobil Camptech stellt schon länger Vorzelte her, ist aber erst seit kurzer Zeit auf dem deutschen Markt aktiv.

Große Fensterflächen, ein durchdachter Grundriss und hochwertige Materialien machen das Teilzelt zum idealen Begleiter für Reise-, Saison- und Komfortcamper. Camptech bringt langjährige Erfahrung aus Großbritannien und ist erst seit Kurzem auf dem deutschen Markt aktiv.

Als Teilzelt dockt das Rubin Air nur oben an der Kederschiene an. Das reduziert Gewicht und Packmaß, bietet aber dennoch vollwertigen Wetterschutz. Ein preislich fairer Einstieg in die Welt der Luftvorzelte.

Telta Apex: Das Residenz-Vorzelt der Luftzelt-Pioniere Das Apex ist Teltas Premium-Vollzelt für Wohnwagen, das maximalen Platz bietet und ganzjährig genutzt werden kann. Das exklusive SolTex-Material kombiniert ein beschichtetes Dach mit atmungsaktiven Acrylwänden und bietet verlässlichen Schutz vor Regen, UV-Strahlen und Schimmel – gleichzeitig reduziert es die Kondensation im Innenraum deutlich.

Phlipp Heise Das Telta Apex ist eine komfortables Luftschlauchvorzelt für Wohnwagen.

Dank Einpunkt-Aufblassystem ist der Aufbau besonders einfach und schnell. Abnehmbare Außenrollos und integrierte Netzpaneele machen das Zelt zum komfortablen Begleiter für den stationären Dauereinsatz. Telta gewährt drei Jahre Garantie auf das Luftgestänge und zwei Jahre auf das Hauptzelt.

Vango Balletto Pro Air: Premium-Komfort in 15 Minuten aufgebaut Das zur aktuellen Saison überarbeitete Vango Balletto Pro Air 390 ist ein Premium-Vorzelt für Wohnwagen. Es verbindet Vangos schnelle AirBeam-Technologie mit dem robusten, wetterfesten Elements-ProShield-Gewebe. Beim Aufbau entsteht ein geräumiger, heller Wohnbereich in nur 15 Minuten. Camperinnen und Camper pumpen das Luftschlauchgestänge über das zentrale AirSpeed-S.I-Pro-Ventil, auf, während mehrere Ablass-Ventile den Abbau vereinfachen. Selbstisolierende Luftschläuche sorgen dafür, dass die Struktur auch bei einem unwahrscheinlichen Loch stabil bleibt.

Vango In nur 15 Minuten lässt sich das wetterfeste Vango Balletto Pro Air aufbauen.

Das 300D Elements ProShield-Gewebe hält mit 6.000 mm Wassersäule zuverlässig dicht. Die integrierte ColourLok-Technologie schützt vor UV-bedingtem Ausbleichen. Die Diamond-Pro-Fenster sind 67 Prozent dicker und bieten bessere Isolierung. Bei drei Modellen findet sich für jeden Wohnwagen die passende Größe.

Drive-Away-Zelte für Campingbusse Die Drive-Away-Vorzelte lassen sich vom Campingbus abkoppeln. Das Zelt bleibt als Basislager stehen, während der Bus Ausflüge unternimmt. Ideal für alle, die flexibel bleiben wollen.

Vango Faros III Air Low: Kompakt und leicht für den Bulli & Co Das Faros III Air Low ist perfekt für zusätzlichen Stauraum oder einen überdachten Sitzbereich im Freien. Das leichte und kompakte Design macht es zu Vangos kleinstem Vorzelt. Es beansprucht also wenig Platz beim Transport. Es passt zu niedrigen Campervans mit einer Anschlusshöhe zwischen 180 und 210 cm. Typische Fahrzeuge sind der VW Transporter, der Ford Transit Custom oder ähnliche. Das neue 2026er-Modell bringt einen verstärkten PVC-Streifen im Tunnel mit.

Vango Das Faros III Air Low ist das neuste Modell des Drive-Away-Vorzelts und für besonders kleine Campingbusse gemacht.

Die AirBeam-Technologie und das Sentinel-Active-150D-Gewebe mit ColourLok Eco sorgen für schnellen Aufbau, Langlebigkeit und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Die Wassersäule liegt bei 4.000 mm. Der Zeltboden ist fest eingenäht und schützt mit einer Sturmschürze vor Witterung.

Kaufen: Das Vango Faros III Air Low gibt es bei Camping Wagner schon zu kaufen.

Modulare Vorzelt-Systeme Modulare Zelte passen sich dem Einsatz an. Ein Grundzelt lässt sich mit Anbauten erweitern – vom Shelter bis zum Mehrzimmer-Camp.

Kampa MOD 250: Der Baukasten für jedes Abenteuer – Neu 2026

Philipp Heise Zentrales Vorzeltelement oder freistehender Pavillon: Kampas MOD 250 ist dank unterschiedlicher Anbauten extrem flexibel.

Das Kampa MOD 250 bricht mit Konventionen. Es verzichtet auf Luftschläuche und setzt stattdessen auf leichtes und flexibles Aluminium-Gestänge. Das Ergebnis: ein modularer Adventure Hub, der als Drive-Away, freistehendes Zelt, Pavillon oder einfacher Unterstand funktioniert.

Rundherum können Camperinnen und Camper bis zu drei Module anbauen. So wächst das MOD 250 auf bis zu zwölf Schlafplätze oder jede Menge Abstellraum. Darüber hinaus gibt es noch mehrere optionale Zubehör-Komponenten: Ein Tunnel (mittelhoch, niedrig) verbindet es mit dem Fahrzeug, Seitenwände schaffen Privatsphäre und ein Vordach Schatten. Das 50D-Ripstop-Polyester mit Silikonbeschichtung wiegt wenig und hält dicht.

Besonders das Packmaß des Hauptmoduls überzeugt: 68 × 23 × 16 cm bei nur 7,74 kg. Das MOD 250 passt in jeden Kofferraum und eignet sich damit auch für Radtouren, Festivals oder den spontanen Einsatz im Garten.