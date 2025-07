Nivellierhilfen im Test: Auffahrkissen, Steckplatten, Rampen & Co

Wer sein Wohnmobil ohne Schieflage abstellen möchte, kann auf eine große Auswahl verschiedener Hilfsmittel zurückgreifen. Der Klassiker unter den Nivellierungshilfen ist der Auffahrkeil. Dieser besteht aus Kunststoff und ist als Schräg-, Stufen- oder Rundkeil erhältlich. Seit einigen Jahren werden im Campingfachhandel aber auch immer mehr Alternativen angeboten. Darunter Steckplatten und Luftkissen. Auch mit der Faltrampe Uniko 6in1 lässt sich das Wohnmobil nivellieren.

Gute Argumente für eine ebene Platzierung von Wohnmobil oder Caravan gibt es genug. Nicht zuletzt arbeiten Absorberkühlschränke bei waagerechtem Stand deutlich besser. Wer also im Sommer kühle Getränke und keine Pfützen in der Dusche haben möchte, der kommt um eine Nivellierhilfe kaum herum. promobil hat insgesamt zwölf Nivellierungshilfen getestet und unabhängig von deren Kategorie miteinander verglichen. Denn sie dienen alle demselben Zweck: einen ebenen Stand zu erreichen. In diesem Artikel legen wir den Fokus auf die Alternativen zum Auffahrkeil, also Nivellierkissen, Platten, Rampen und Co.

Multifunktionsplatten und Luftkissen In diesem Artikel haben wir 10 Auffahrkeile für Sie getestet und verglichen. Hier kommen fünf alternative Systeme zur Nivellierung des Wohnmobils im Test. Dabei geht es um Auffahrkissen (auch: Nivellierkissen bzw. Luftkissen) sowie Platten-Systeme und Rampen. Im nachfolgenden Teil lesen Sie, wie wir diese bewertet haben und wie die Produkte im Vergleich zum Keil abschneiden.

Milenco Stacka Level 6

Typ: Multifunktionspad

Preis: 63,95 Euro

Lieferumfang: 7 Pads

Breite: 235 mm

Maximale Höhe: 120 mm

Anzahl Stufen: variabel

Gewicht (Stück): 991 g + 583 g

Länge Auffahrbereich: 350 mm

Max. Tragkraft: keine Angabe

Packmaß (L x B x H): 33 x 24 x 25 cm

Zubehör: Transporttasche

Beurteilung: (max. 5 Punkte möglich)

Qualität: 5/5 Punkten

Funktion: 3/5 Punkten

Fazit: Nur mit Fingerspitzengefühl greifen die sechs Milenco-Platten ineinander. Auch auf weichen Böden bieten sie guten Halt, ohne tief einzusinken.

Valterra Stackers – Kauftipp

Typ: Multifunktionspad

Preis: 21,40 / 50,00 Euro

Lieferumfang: 4 / 10 Pads

Breite: 210 mm

Maximale Höhe: 100 mm

Anzahl Stufen: variabel

Gewicht (Stück): 425 g (pro Platte)

Länge Auffahrbereich: 210 mm

Max. Tragkraft: 4500 kg Fahrzeuggewicht

Packmaß (L x B x H): 25 x 25 x 33 cm

Zubehör: Transporttasche

Beurteilung: (max. 5 Punkte möglich)

Qualität: 5/5 Punkten

Funktion: 4/5 Punkten

Fazit: Um die Valterra Stackers zusammenzustecken, bedarf es einiger Zeit. Dafür können die Platten einfach befahren werden. Ein Set reicht nur für einen Reifen.

Emuk Air-Lift

Typ: Luftkissen

Preis: 320 Euro

Lieferumfang: 1 Stück

Breite: 470 mm

Maximale Höhe: 200 mm

Anzahl Stufen: stufenlos

Gewicht (Stück): 3613 g

Länge Auffahrbereich: 400 mm

Max. Tragkraft: 11.000 kg Fahrzeuggewicht (bei 6 bar)

Packmaß (L x B x H): 47 x 44 x 5 cm

Zubehör: Transportsack

Beurteilung: (max. 5 Punkte möglich)

Qualität: 5/5 Punkten

Funktion: 3,5/5 Punkten

Fazit: Das Luftkissen von Emuk ist ausreichend steif, damit der Reifen nicht einsinkt. Mit einer elektrischen Pumpe geht das Befüllen schnell. Der Preis ist jedoch hoch.

Flatjack Camper/Plus

Typ: Luftkissen

Preis: 132 Euro

Lieferumfang: 1 Stück

Breite: 370/430 mm

Maximale Höhe: 60/120 mm

Anzahl Stufen: stufenlos

Gewicht (Stück): 585g / 973 g

Länge Auffahrbereich: 660 mm

Max. Tragkraft: 7500 kg Fahrzeuggewicht

Packmaß (L x B x H): 66 x 37 x 1 cm / 66 x 43 x 1 cm

Zubehör: -

Beurteilung: (max. 5 Punkte möglich)

Qualität: 4/5 Punkten

Funktion: 3/5 Punkten

Fazit: Der Reifen sinkt in das Luftkissen sichtbar ein. Dennoch ist der Höhenausgleich gut möglich. Die Plus-Version des Flatjacks besitzt ein gesondertes Luftablassventil.

Uniko 6in1

Typ: Rampe

Preis: 265 Euro

Lieferumfang: 1 Stück

Breite: 250 mm

Maximale Höhe: 130 mm

Anzahl Stufen: 3

Höhe 1. Auffahrtsstufe: 45 mm

Höhe 2. Auffahrtsstufe: 90 mm

Höhe 3. Auffahrtsstufe: 130 mm

Gewicht (Stück): 6500 g

Länge Auffahrbereich: 380 mm

Max. Tragkraft: 3500 kg Fahrzeuggewicht

Packmaß (L x B x H): 38 x 25 x 25 cm

Zubehör: Griffe

Beurteilung: (max. 5 Punkte möglich)

Qualität: 5/5 Punkten

Funktion: 3,5/5 Punkten

Fazit: Die Multifunktionsrampe Uniko ist stabil gebaut. Der hohe Preis lohnt sich nur, wenn die zahlreichen Möglichkeiten des Uniko ausgereizt werden.

Die unterschiedlichen Nivellierhilfen kurz erklärt Jede Kategorie hat Vor- und Nachteile, wobei sich eine kleine Kreuzwasserwaage mit zwei Messröhrchen als hilfreich erweist. So erkennt man schnell, ob das Wohnmobil sowohl in Längs- als auch in Querrichtung gut ausgerichtet ist. Das kann man sich mit einer automatischen Hubstützenanlage sparen. Sie ist die bequemste, aber letztlich teuerste Variante. Die Stützen werden fest am Wohnmobil montiert und auf Knopfdruck gesteuert. So viel Komfort hat seinen Preis, denn die automatische Anlage kostet mehrere tausend Euro und verringert die Zuladung deutlich.

Dieter S. Heinz, Karl-Heinz Augustin Multifunktionsplatten müssen vor der Verwendung aufgebaut werden, bieten aber Flexibilität und ermöglichen leichtes Auffahren.

Multifunktionsplatten sind Platten, die oft auch als Traktionshilfe dienen können. Zum Höhenausgleich muss man die Platten vor der Auffahrt in der gewünschten Höhe zusammenstecken. Je nach Hersteller ist das unterschiedlich schwierig. Einsteiger können sich schnell verschätzen, müssen dann wieder von den Platten herunterfahren und diese neu zusammenstecken.

Als weitere Option gibt es die üblichen Kunststoffkeile. Diese haben ein geringes Gewicht und sind schnell im Einsatz. Man legt sie vor den Reifen und fährt vorsichtig darauf. Am besten steht ein Helfer bereit, um vor dem Überfahren der Keile zu warnen. Nach Gebrauch packt man die Keile einfach wieder ins Wohnmobil. Kein Stecken und Basteln – und günstig sind sie auch.

Zudem gibt es seit geraumer Zeit Hebekissen. Das sind flache Beutel, die das Wohnmobil mittels Luftdruck anheben. Die Ausgleichshöhe ist stufenlos einstellbar. Sie werden in leerem Zustand befahren und dann befüllt. Mit einer Pumpe ist das Befüllen allerdings schon etwas anstrengend, mit Kompressor aber ein Kinderspiel. Auch das Auffahren, Abfahren und Ausgleichen funktioniert wirklich mühelos, schont die Kupplung und kann gut alleine bewältigt werden, da ein versehentliches Überfahren kein Problem darstellt.

So haben wir getestet: Praxistest

Dieter S. Heinz, Karl-Heinz Augustin Die drei Ebenen des Level-Up-Kits bieten dem Reifen eine ausreichend große Standfläche.

Den Praxistest führten wir mit einem Knaus Van I durch. Der 3,5-Tonner wurde unbeladen in Hanglage nivelliert. Der Untergrund aus Rasengittersteinen, die sich häufig auf Stellplätzen finden, simuliert typische, wechselnde Gripverhältnisse. Schnell machten sich die Auffahrkeile mit ihrer einfachen Handhabung bei den Testern beliebt. Die Keile werden lediglich unter die anzuhebenden Räder gelegt, schon kann die Schieflage ausgeglichen werden. Anders verhält es sich bei Luftkissen und Plattensystemen: Sie erfordern mehr Aufwand, da sie zusätzlich aufgeblasen bzw. zusammengesteckt werden müssen.

Schon beim Auffahren zeigen sich grundlegende Unterschiede zwischen den einzelnen Keilarten. Während das Wohnmobil ohne übermäßigen Widerstand auf die Schräg- und Rundkeile rollt, überwindet es die einzelnen Ebenen der Stufenkeile oft nur mit einem kräftigen Ruck. Mit Ausnahme des Level-Up-Kits, das sich, nicht allein wegen der sanftesten Auffahrt, den Testsieg sichert.

Im Fritz-Berger-Katalog wird das aus zwei Keilen, Bremsstopper und Auffahrhilfe bestehende Set als Berger-Produkt gelistet – tatsächlich kommen die grauen Keile aber aus dem Hause Fiamma. Die Übergänge zwischen den drei Stufen sind so flach, dass der Reifen wenig Widerstand überwinden muss. Die mitgelieferten Bremskeile haben sich im Test als überflüssig entpuppt. Denn wird die Handbremse fest angezogen, steht der Reifen auch ohne zusätzliche Blockade fest auf den ausreichend großen Ebenen.

Um maximal zehn Zentimeter kann das Wohnmobil mit den Berger-Keilen angehoben werden. Das ist zwar im Vergleich zu den anderen getesteten Produkten kein Spitzenwert, aber auf den meisten Stellplätzen ausreichend.

Welche Nivellierungs-Hilfen sind alltagstauglich? Wichtiger als Höhe ist im täglichen Einsatz die Handhabung. Hier zeigen sich bei Platten und Luftkissen Vor- und Nachteile. Einerseits gelingt das Ausgleichen auch Einsteigern problemlos. Andererseits müssen die Valterra Stackers und die Platten Stacka Level von Milenco zunächst in gewünschter Höhe zusammengesteckt werden. Das gestaltet sich bei den Valterra-Platten leichter, da sie wie übergroße Legosteine beschaffen sind und gut aneinander haften. Die Milenco-Platten müssen dagegen genau aufeinander geschoben werden, damit die einzelnen Bausteine ineinander greifen.

Das vielseitigste Produkt im Test ist das Uniko 6in1. Es dient als Traktionshilfe, Auffahrrampe und Nivellierungshilfe. Außerdem kann es in unterschiedlichen Höhen zur Nivellierung verwendet werden. Die Handhabung ist jedoch nicht ganz ungefährlich, da das Profil sehr scharfkantig ausfällt. Der Gebrauch der mitgelieferten Griffe ist wenig komfortabel.

Dieter S. Heinz, Karl-Heinz Augustin Der Rundkeil von Froli Schrammen zeigt schon Schrammen .

Enttäuscht haben dagegen die schwersten Keile im Test. Bevor die Reifen auf die Milenco Quattro gerollt sind, haben sie die über vier Kilo schweren Keile zunächst einige Zentimeter vor sich hergeschoben. Bei der Begutachtung gab es eine Überraschung: Die Profilstege der sehr stabil anmutenden Milenco-Keile waren verbogen – obwohl die Keile für 1.500 Kilo pro Rad ausgelegt sind. Auch der 33 Euro teure Rundkeil von Froli zeigte schon nach dem ersten Rangieren Abnutzungsspuren am Profil.

Der Härtetest für Haltbarkeit In der Praxis kann es vorkommen, dass der Reifen über den Keil hinwegrollt. Daher haben wir die Testkandidaten auch dieser Situation ausgesetzt. Die meisten Keile haben die Überfahrt schadlos überstanden. Auch der Testwagen trug keine Blessuren davon. Reimos Ausgleichskeil Strong zeigte klar erkennbare Schäden: Zwei Streben brachen vollständig heraus. Nicht ganz so schlimm, aber dennoch sichtbar machten sich Beschädigungen auch an Frolis Stufenkeil Multi bemerkbar.

Die richtige Nivellierungshilfe muss zum Reifen passen Darum sollte bei der Wahl die Breite der Standfläche berücksichtigt werden. Einige Modelle, wie der Ausgleichskeil von Reimo, der Froli-Rundkeil und das Luftkissen Flatjack, werden in zwei unterschiedlichen Größen angeboten. Die jeweils kleinere Ausführung ist nur für 235 Millimeter breite Reifen geeignet, die größere Version bietet auch 255 Millimeter breiten Pneus eine ausreichend große Standfläche.