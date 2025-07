Gerade stehen auf jedem Stellplatz: Die besten Auffahrkeile im Vergleich

Wenn das Wohnmobil Schieflage hat, macht Camping keinen Spaß mehr: der Absorberkühlschrank streikt, der Topf rutscht vom Herd und nachts? Da rollt von oben ständig der Partner oder die Partnerin zu einem rüber.

Wie man solche Szenarien verhindert? Klar, im Idealfall per Knopfdruck. Doch wer nicht mal eben rund 6.000 Euro – und genügend Zuladungsreserven – übrig hat, muss auf die Nachrüstung von hydraulischen Hubstützen verzichten. Dann bleiben nur die altbewährten Gehilfen: Von Schräg- und Stufenkeil über Luftkissen bis hin zur Klapprampe gibt es hier inzwischen eine vielfältige Auswahl.

Die meisten besinnen sich dabei auf einen Klassiker: den Auffahrkeil. Doch wo liegen seine Stärken und Schwächen? Und welches Modell ist das beste? Dieser Zubehör-Test schafft Klarheit. 10 verschiedene Auffahrkeile – vom Multi Level Ramp bis zum Uniko 6in1 – wurden auf die Probe gestellt. Diese beiden Modelle konnten überzeugen:

Der Testsieger Froli Maxi-Keil überzeugt mit geschmeidigem Auffahren und sicherem Stand. Gibt es bei Fritz Berger: Hier können Sie den Froli Maxi-Keil kaufen.

Unseren Kauftipp holt der Fiamma Level up, dank problemlosem Handling und günstigem Preis. Gibt es bei Fritz Berger: Hier können Sie den Fiamma Level Up kaufen. 10 Auffahrkeile im Test Die folgenden Keile haben wir für Sie getestet und Ihnen eine Gesamtnote gegeben. Maximalzahl der erreichbaren Punkte: 5.

Fritz Berger Multi Level Ramp

Philip Teleu Fritz Berger Multi Level Ramp

Fazit: Unterseite nach Test stark abgeschürft, Überfahrschutzkante nicht spürbar, keine Tasche – ansonsten gibt es an der Multi Level Ramp nichts auszusetzen.

Gesamtnote : 3,5 von 5 Punkten = sehr gut

: 3,5 von 5 Punkten = sehr gut Preis : 34,99 Euro

34,99 Euro Bestellen: Fritz Berger Multi Level Ramp kaufen.

Testdaten Fritz Berger Multi Level Ramp​ Typ: Stufenkeil Lieferumfang: Keile Gewicht je Keil: 1178 g maximale Last: 2,5 t Stufen: 3 (4/7/10 cm) Breite: 21,5 cm Länge befahrbare Fläche: 56 cm Packmaß je Keil: 61,0 x 21,5 x 12,0 cm

Fiamma Level Up – Kauftipp

Philip Teleu Unser Kauftipp: Fiamma Level Up



Fazit: Der Fiamma Level Up punktet mit einfachem, ruckfreiem Auffahren. Sein Manko: Die Überfahrschutzkante ist im Cockpit nur zu erahnen. Dennoch ein guter Keil.

Gesamtnote : 3,75 von 5 Punkten = sehr gut

: 3,75 von 5 Punkten = sehr gut Preis : Set ab 37 Euro

: Set ab 37 Euro Bestellen: Fiamma Level Up kaufen

Testdaten Fiamma Level Up Typ: Stufenkeil Lieferumfang: Keile, Transporttasche Gewicht je Keil: 1449 g maximale Last: 5 t pro Achse Stufen: 3 (4/7/10 cm) Breite: 20,0 cm Länge befahrbare Fläche: 50,0 cm Packmaß je Keil: 56,5 x 20,0 x 13,0 cm

Fiamma Level Up Premium

Philip Teleu Fiamma Level Up Premium

Fazit: Bis zu 17 cm gleicht der Riesenkeil aus. Die Griffe erleichtern die Handhabe etwas. Zusammengefasst: Trotz schwammiger Überfahrkante ein 1A-Auffahrkeil.

Gesamtnote : 3,0 von 5 Punkten = gut

: 3,0 von 5 Punkten = gut Preis : ab 106 Euro

: ab 106 Euro Bestellen: Fiamma Level Up Premium

Testdaten Fiamma Level Up Premium Typ: Stufenkeil Lieferumfang: Keile, Transporttasche Gewicht je Keil: 3600 g maximale Last: 2,5 t pro Rad Stufen: 3 (7/13/17 cm) Breite: 26,5 cm Länge befahrbare Fläche: 76,0 cm Packmaß je Keil: 83,5 x 26,5 x 20,0 cm

Froli Maxi-Keil – Testsieger

Philip Teleu Der Testsieger: Froli Maxi-Keil.

Fazit: Butterweiche Auffahrt, fester Stand, hohe Robustheit und zudem handlich. Der Testsieger überzeugt rundum. Einziges Manko: keine Überfahrkante vorhanden.

Gesamtnote : 4,1 von 5 Punkten = sehr gut

Preis : 49,99 Euro

: 49,99 Euro Bestellen: Froli Maxi-Keil hier kaufen.

Testdaten Froli Maxi-Keil​ Typ: Schrägkeil Lieferumfang: Keile, Transporttasche Gewicht je Keil: 1975 g maximale Last: 5 t pro Rad Stufen: stufenlos (max. 10,5 cm) Breite: 20,5 cm Länge befahrbare Fläche: 49,0 cm Packmaß je Keil: 49,5 x 20,5 x 11,0 cm

Milenco MGI Mini Level T1

Philip Teleu Milenco MGI Mini Level T1

Fazit: So gut der Mini Level T1 in puncto Funktionalität und Handlichkeit auch abschneiden mag – zwei Stufen mit nur 3 und 7 cm Höhe sind einfach zu wenig. Zudem fehlt die Transporttasche.

Gesamtnote : 2,25 von 5 Punkten befriedigen

: 2,25 von 5 Punkten befriedigen Preis : 29,99 Euro (2er-Set)

: 29,99 Euro (2er-Set) Bestellen: Milenco MGI Mini Level T1 kaufen.

Testdaten Milenco MGI Mini Level T1​ Typ: Stufenkeil Lieferumfang: Keile Gewicht je Keil: 900 g maximale Last: 1,25 t pro Rad Stufen: 2 (3/7 cm) Breite: 21,5 cm Länge befahrbare Fläche: 37,5 cm Packmaß je Keil: 44,0 x 21,5 x 11,0 cm

Milenco Trident Level

Philip Teleu Milenco Trident Level

Fazit: Stabilität und großer Höhenausgleich stehen sperrigem Packmaß und steilen Abstufungen gegenüber. Wer das in Kauf nimmt, den holt der Trident verlässlich aus der Schieflage.

Preis : 99,99 Euro

: 99,99 Euro Gesamtnote : 3,9 von 5 Punkten sehr gut

: 3,9 von 5 Punkten sehr gut Bestellen: Milenco Trident Level hier kaufen.

Testdaten Milenco Trident Level​ Typ: Stufenkeil Lieferumfang: Keile, Transporttasche Gewicht je Keil: 4263 g maximale Last: Fahrzeuge bis 8 t Stufen: 3 (4/11/17 cm) Breite: 24,0 cm Länge befahrbare Fläche: 78,5 cm Packmaß je Keil: 81,0 x 24,5 x 20,0 cm

Thule Leveler

Philip Teleu Thule Leveler

Fazit: Auf den kurzen Stufenflächen liegen die Reifen nicht optimal auf. Dem Halt hat das im Test aber nichts abgetan. Auch hier ist die Überfahrschutzkante nicht spürbar.

Gesamtnote : 4,0 von 5 Punkten = sehr gut

: 4,0 von 5 Punkten = sehr gut Preis : 51 Euro

: 51 Euro Bestellen: Thule Leveler hier kaufen.

Testdaten Thule Leveler​ Typ: Stufenkeil Lieferumfang: Keile, Transporttasche Gewicht je Keil: 1700 g maximale Last: 2,5 t pro Rad Stufen: 3 (4,4/7,8/11,2 cm) Breite: 20,0 cm Länge befahrbare Fläche: 48,5 cm Packmaß je Keil: 56,0 x 20,0 x 14,4 cm

Uniko 6in1

Philip Teleu Uniko 6in1

Fazit: Ausgleichskeil, Auffahrrampe und Traktionshilfe in einem – der Uniko ist ein Multitalent. Jedoch ist der Kunststoff scharfkantig, die Rampe schwer und nur mit Kraft handzuhaben.

Gesamtnote : 4,0 von 5 Punkten = sehr gut

: 4,0 von 5 Punkten = sehr gut Preis : 144,40 Euro (pro Stück)

Bestellen: Uniko 6in1 hier kaufen.

Uniko Testdaten Testdaten Uniko 6in1​ Typ: klappbare Rampe Lieferumfang: Keile, Transporttasche, Griffe Gewicht je Keil: 6500 g maximale Last: Fahrzeuge bis 3,5 t Stufen: 3 (4,4/9/13 cm) Breite: 25,0 cm Länge befahrbare Fläche: 41,0/67,0/99,0/146,0 cm Packmaß je Keil: 36,5 x 25 x 17,5 cm

2. Auffahrkeile im Test mit unterschiedlichen Fahrzeugen Zum Probenivellieren stehen zwei Dreieinhalb-Tonner zur Verfügung, ein Hobby-Campingbus und ein Etrusco-Teilintegrierter, jeweils mit Reifen im Format 225/75 R 16.

Als stellplatztypischer Untergrund dienen Rasengittersteine – sie simulieren bei der Auffahrt wechselnde Gripniveaus. Zum Test treten acht Auffahrkeile sowie zwei Alternativen an. Soviel vorab: Ihrem Zweck dienen alle zehn Kandidaten, bezüglich einzelner Anforderungen zeigten sich aber einige Ausreißer.

Philip Teleu Zwei Reisemobile, ein Testteam und jede Menge Nivellierhilfen im Gepäck – promobil hat acht Ausgleichskeile und zwei Alternativen dazu getestet.

Überfahrkante als Kriterium beim Auffahren

Erster Eindruck: Bei einigen Keilen übt man sich hinterm Steuer im Rätselraten, wann die befahrbare Fläche denn nun zu Ende ist. Besonders der Stufenkeil Multi Level Ramp von Fritz Berger bietet keine spürbare Überfahrkante. Gleiches gilt aber auch für die Keile Thule Leveler und Fiamma Level Up – entgegen den Erwartungen des Testteams, gipfelt die Form dieser beiden Keile doch jeweils mit einem sichtbar emporragenden Grat. Eine fühlbare Aufrollgrenze bilden diese aber nicht.

Woran das liegt? Die Flächen der einzelnen Stufen sind – vor allem beim Thule-Keil – recht kurz. Dadurch steht der Reifen bereits auf dem Begrenzungssteg, was den Übergang dann kaum noch spürbar macht. Würde das Rad weiter über die Endkante rollen, kann der Keil nach hinten wegschleudern, oder – im ungünstigsten Fall – nach oben und die Fahrzeugschürze beschädigen. Daher sollte eine zweite Person neben dem Fahrzeug stehen und den Fahrer vor dem Erreichen des Keilendes warnen.

Wer sich für den Fiamma Level Up oder den Thule Leveler entscheidet, genießt andererseits ruckfreies Auffahren, erhält beständige, zweckdienliche und handliche Nivellierkeile. Damit punktet auch der smarte Milenco MGI Mini Level T1. Wer sich hier langsam nach oben tastet, merkt übrigens deutlich besser, wann der Reifen das Keilende erreicht. Seine Stufen bieten dem Rad stabilen Stand. Zudem schützt die schachbrettartige Unterteilung der Auflageflächen auf der Unterseite vor dem Einsinken in weichem Morast und wahrt gleichzeitig den Grip. Klarer Nachteil beim Mini Level T1: Sein Name ist Programm, denn er hat nur zwei Höhenstufen (drei und sieben Zentimeter). Unpraktisch zudem: Gemeinsam mit der zu Beginn erwähnten Berger Multi Level Ramp ist er der einzige Keil im Test ohne mitgelieferte Transporttasche.

Froli Maxi-Keil ist unser Testsieger

Philip Teleu Maxi-Keil von Froli.

Als Testsieger überzeugt der Froli Maxi-Keil. Stufen hat er keine. Braucht er auch nicht. Die Räder unserer Testwagen stehen auch so sicher auf den gerippten Keilflächen. Hier fährt man butterweich auf – und eben stufenlos, was sich beim Test überraschenderweise als Vorteil herausstellt. Bis zu elf Zentimetern gleicht der robuste Schrägkeil aus. Die Qualität: überragend. Kein Wunder, trägt der Maxi-Keil doch bis zu fünf Tonnen Gewicht pro Rad – so viel wie kein anderer im Test. Zulasten der Handlichkeit? Nein, absolut nicht. Mit einem Packmaß von 49,5 x 20,5 x 11 Zentimetern und rund zwei Kilo Gewicht pro Stück lässt sich der Maxi-Keil dennoch locker an den Griffaussparungen packen und mit der Transporttasche im Reisemobil verstauen. Einziges Manko: Ohne Einweiser hat man keine Ahnung, wann das Keilende erreicht ist.

Weniger empfehlenswert ist dagegen der Froli Multi-Keil. Respektables Handling, spürbare Abstufungen plus Überfahrschutzkante und einfache Auffahrt – in Sachen Funktionalität ist er top. Fraglich nur, wie lange. Denn schon beim zweiten Testdurchlauf macht sich unüberhörbares Knacken bemerkbar. Die Bruchstelle: am hinteren Ende des Keils, der sich zudem leicht verbogen hat. Hier hapert es an der Qualität.

Massive Keile von Milenco und Fiamma

Nichts kaputt bekommt man hingegen bei den beiden wuchtigsten Kandidaten unseres Tests, dem Milenco Trident und dem Fiamma Level Up Premium. Jeweils 17 Zentimeter beträgt die höchste der drei Stufen. Mit diesen Mega-Keilen lassen sich auch extreme Schräglagen ausgleichen. Doch die Höhe erschwert die Auffahrt – vor allem beim Milenco Trident. Denn die Übergänge zwischen den Stufen sind entsprechend steil. Man muss dafür zwar kein "Kupplungskönig" sein, aber Gefühl ist schon gefragt. Aber nur bis Stufe drei, denn es braucht schon viel Unachtsamkeit, um die Begrenzungskante des Milenco zu verfehlen.

Selbst mit der Kupplung am Schleifpunkt klettert das Testfahrzeug nicht hinüber. Gut so, denn wenn das Rad am Ende von dem hohen Keil plumpst, sind Schäden leicht möglich. Das droht beim Level Up Premium, der das Keilende nur schwammig andeutet. Dafür machen ihn die angebrachten Griffe etwas handlicher als den Milenco. Klobig und schwer sind beide. Immerhin: Passende Taschen liegen bei.

Alternative zum Keil

Philip Teleu Bei der Uniko-6in1-Rampe spürt man, wann der Reifen die Aufliegefläche erreicht – auch ohne Überfahrschutzkante.