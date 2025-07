Myvelo Berlin im Test: Ist dieses E-Faltrad perfekt für Wohnmobil-Reisen?

Falt-E-Bikes sind theoretisch die perfekte Lösung für Camper, die auf Reisen mit Wohnmobil nicht auf Flexibilität und Mobilität verzichten möchten. Sie sind generell kompakt, lassen sich schnell und platzsparend sogar in jeder Heckgarage oder dem Stauraum unterm Bett im Campingbus verstauen. Trotzdem bieten dennoch die nötige Leistung für Ausflüge und Erkundungstouren. Ob Falt-E-Bikes dieses Versprechen in der Praxis auch halten, hat promobil am Beispiel des Myvelo Berlin getestet.

Unauffällig in die Hinterradnabe integriert unterstützt ein Motor von Bafang die Radfahrenden während der Tour. Mit 45 Newtonmetern Drehmoment gehört der Antrieb rein nominell nicht zu den kräftigsten Motoren. Seine Power reicht aber, damit Fahrende und Bike steilere Anstiege entspannt hochfahren können. Der Motor setzt mit etwas Verzögerung ein und läuft nach, generell arbeitet er aber gleichmäßig. Seine Position im Hinterrad sorgt dafür, dass der Verschleiß von Kette und Schaltung weniger stark ist als bei einem Motor, der im Tretlager sitzt.

Gefallen hat uns die Anfahrhilfe in Form eines Hebels an der linken Lenkerseite. Sie sorgt für, dass sich das Rad bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h in Bewegung setzt, ohne dass man in die Pedale treten muss, vor allem beim Anfahren am Berg ist die Anfahrhilfe eine Erleichterung. Seine Power erhält der Motor von einem 504 Wattstunden starken Akku, der in den Rahmen integriert ist. Praktisch: Der Akku lässt sich entnehmen, um ihn im Wohnmobil zu laden zu laden, während das Rad in der Heckgarage sicher verstaut ist.

Komfort dank Federelementen Gleich mehrere Federelemente verbessern den Fahromfort. Am Vorderrad ist das E-Bike mit einer Federgabel ausgestattet, die per Drehschalter an der Gabelkrone starr gestellt bzw. geöffnet werden kann. Zusätzlichen Komfort bringt die gefederte Sattelstütze. Einziger Kritikpunkt ist der sehr breite Sattel, den unser Tester als unbequem empfand.

Holger Schwarz Zusätzlichen Komfort bringt die gefederte Sattelstütze.



Das Berlin von Myvelo ist mit einem Frontscheinwerfer und einem Rücklicht ausgestattet. Letzteres besitzt eine Bremslichtfunktion, sodass der nachfolgende Verkehr beim Bremsen auch optisch gewarnt wird. Apropos Bremsen: Die hydraulischen Scheibenbremsen am Myvelo packen kräftig zu. Der Gepäckträger des Pedelecs kann bis zu 15 Kilogramm Gepäck aufnehmen, passende Taschen bzw. Körbe für den Träger gibt es im Zubehör-Shop auf der Webseite von Myvelo.

Schwer aber kompakt Das Zusammenfalten des Rades geht einfach und schnell. Zusammengeklappt beträgt das Maß etwa 85 x 80 x 50 Zentimeter, das E-Bike kann so platzsparend in der Heckgarage des Wohnmobils verstaut werden. Das Berlin lässt sich zusammengefaltet komfortabel rollen, zum Tragen ist das Pedelec mit einem Gewicht von 25,7 Kilogramm allerdings ziemlich schwer.

Holger Schwarz Zusammengeklappt beträgt das Maß etwa 85 x 80 x 50 Zentimeter.



Das Berlin ist über den Online-Shop von Myvelo für 2.199 Euro zu haben, für ein E-Bike ist das ein attraktiver Preis. Einen Vertrieb über Fahrradhändler bietet der Hersteller nicht an. Wer vor dem Kauf eine Probefahrt machen will, der hat in zwei Flagship-Stores von Myvelo die Möglichkeit dazu. Ein Store befindet sich am Firmensitz von Myvelo im badischen Oberkirch, der andere im bayerischen Geretsried.

Pro und Contra Motor unterstützt gleichmäßig

Handhabung des Klappmechanismus ist gut

Anfahrhilfe am Lenker

Akku kann zum Laden entnommen werden

Kräftige Scheibenbremsen

Komfort durch mehrere Federelemente

Rücklicht mit Bremslichtfunktion

Einfach und schnell zusammenfaltbar

Attraktiver Preis

Motor setzt teilweise verzögert ein bzw. besitzt Nachlauf

Breiter, unbequemer Sattel