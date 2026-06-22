Hitzewelle? Cool bleiben mit diesen Camping-Deals

Die Temperaturen klettern unaufhörlich nach oben, das Thermometer knackt vielerorts die 30-Grad-Marke – und im Wohnmobil kann es sich anfühlen wie in einer rollenden Sauna. Wer jetzt im Campingurlaub ist oder einen plant, braucht clevere Lösungen, um einen kühlen Kopf zu bewahren.

Die besten Deals für kühlendes Camping-Zubehör Wir haben bei unserem Partnershop Fritz Berger die besten Angebote rund ums Thema Abkühlung, Sonnenschutz und Wasserspaß zusammengestellt. Von der mobilen Brise bis zur Wasserrutsche – hier kommt für jeden Camper etwas Erfrischendes.

Eurom Vento: Der klappbare Ventilator für die kabellose Brise

Wenn die Luft im Wohnmobil steht, ist ein kabelloser zusammenklappbarer Lüfter wie der von Eurom Vento ein echter Gamechanger. Mit nur 520 Gramm und seinem klappbaren Design lässt er sich während der Fahrt platzsparend verstauen und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Vier Leistungsstufen bei sparsamen 5 Watt sorgen für die passende Brise – ob dezent beim Einschlafen oder ordentlich Power beim Kochen.

Aufgeladen wird über das mitgelieferte 160 cm lange USB-Ladekabel, was ihn perfekt für den autarken Betrieb macht: kein Landstrom nötig, einfach an der Powerbank oder am Solarpanel laden. Und das Beste: Der Vento funktioniert natürlich auch vor dem Fahrzeug unter der Markise, beim Frühstück im Freien oder am Abend beim Kartenspiel.

Aktuell für 30,19 Euro statt 41 Euro.

Mobile Split-Klimaanlagen: Wenn der Ventilator nicht mehr reicht

Manchmal hilft die beste Querlüftung nicht mehr, und der Ventilator schiebt nur noch warme Luft durch den Wohnraum. Für alle, die das Wohnmobil bei extremer Hitze wirklich herunterkühlen möchte, führt kaum ein Weg an einer mobilen Split-Klimaanlage vorbei.

Ein Beispiel aus dem aktuellen Angebot: Die Mestic SPA-5100 ist mit einer Kühlleistung von 1.495 W ideal für Fahrzeuge bis 6 Meter Länge oder Räume bis 35 m².

Isoliermatten: Hitze erst gar nicht reinlassen

Die effektivste Kühlung ist die, die Hitze gar nicht erst ins Fahrzeug lässt. Isoliermatten für die Windschutzscheibe und die Seitenfenster sind eines der wirkungsvollsten Mittel gegen das Aufheizen des Wohnmobils. Gerade die große Frontscheibe wirkt bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas und heizt den Innenraum enorm auf.

Wer hier vorsorgt, spart sich nicht nur Schweiß, sondern schont den Kühlschrank, der bei niedrigeren Innentemperaturen deutlich effizienter arbeitet. In unserem ausführlichen Test haben wir überprüft, wie gut die unterschiedlichen Modelle speziell für den Fiat Ducato funktionieren – die Ergebnisse und Empfehlungen finden Sie in unserem verlinkten Testbericht.

Easy Camp Arctic Poppy: Die passive Kühlbox für unterwegs

Kennen Sie das? Der Supermarkt ist einen Kilometer vom Wohnmobil entfernt, die Sonne brennt, und die Butter wird schon auf dem Rückweg flüssig. Die Easy Camp Arctic Poppy passive Kühlbox schafft Abhilfe. Mit 14 Liter Volumen und einem Gewicht von nur 1,7 kg ist sie der perfekte Begleiter, um Einkäufe sicher zum Stellplatz zu transportieren – oder um kalte Getränke, Eis und Sandwiches mit ins Campingplatz-Freibad oder an den Strand zu nehmen.

Im Hochsommer leistet sie außerdem wertvolle Dienste als zusätzlicher Kühllagerplatz für Obst und Gemüse, wenn der Wohnmobilkühlschrank mal wieder aus allen Nähten platzt und die Temperaturen im Fahrzeug alles schneller verderben lassen. Mit Außenmaßen von 36 × 27,5 × 28 cm ist sie kompakt genug, um überallhin mitzukommen.

Berger Sonnentarp: Schatten to go mit UV 50+

Wer einen Campervan ohne ausladende Markise fährt oder einfach einen flexiblen Schattenspender für Strand, Freibad oder Picknick sucht, wird beim Berger Sonnentarp fündig. Die 2 × 3 Meter große Fläche in frischem Weiß bietet mit UV-Schutzfaktor 50+ zuverlässigen Schutz vor der aggressiven Sommersonne.

Dank der mitgelieferten Aufstellstangen steht das Tarp komplett frei – es muss also nicht am Fahrzeug befestigt werden und ist damit vielseitig einsetzbar. Ob als Vordach am Campervan, als Sonnensegel am Strand oder als schattige Oase beim Grillabend: Für 29,99 Euro statt knapp 40 Euro bekommt man hier einen echten Allrounder.

Aufblasbare SUP-Boards: Ab aufs Wasser!

Was machen sportliche Camperinnen und Camper in ganz Deutschland, wenn das Thermometer über 25 Grad klettert? Sie schnappen sich ihr SUP und fahren zum nächstgelegenen See.

Bei Fritz Berger gibt es aktuell zahlreiche Modelle im Angebot. Besonders attraktiv: das Camptime aufblasbare SUP-Board-Set inklusive Rucksack, Paddel und Luftpumpe ab 129 Euro statt ursprünglich 189 Euro. Mit einem Packmaß ab 88 × 35 × 22 cm und einem Gewicht ab 11,8 kg passt das Board problemlos in die Heckgarage. Weitere Modelle in verschiedenen Größen und Preisklassen sind ebenfalls reduziert erhältlich.

Berger Outdoor-Dusche: Erfrischung auf Knopfdruck

Eine kurze, erfrischende Dusche auf dem Strandparkplatz, bevor es zum Stellplatz für die Nacht geht, oder eine kleine Abkühlung für den Vierbeiner nach dem Strandspaziergang – dafür ist die Berger Outdoor-Dusche mit digitaler Anzeige wie geschaffen. Anders als Solarcampingduschen erzeugt sie einen angenehmen Wasserdruck und kann das Wasser sogar aufwärmen, falls die Temperaturen doch einmal unter die 30-Grad-Marke fallen.

Der integrierte 5000-mAh-Akku reicht für beeindruckende 70 bis 90 Minuten Betrieb. Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Duschpumpe wird in einen Eimer oder Wanne mit Wasser gestellt und zieht sich das Wasser selbst. Bei nur 650 Gramm Gewicht ein perfekter Begleiter für alle, die viel unterwegs sind, kein komplettes Bad im Campervan und nicht immer ein Sanitärgebäude in der Nähe haben.

Aktuell für 34,99 Euro statt 69,99 Euro – satte 50 % Ersparnis!

Bestway H2OGO! Wasserrutsche: Wasserspaß für 10 Euro

Für Familien mit Kindern (oder junggebliebene Erwachsene) gibt es gerade den ultimativen Spaßgaranten zum Schnäppchenpreis: Die Bestway H2OGO! Wasserrutsche für eine Person sorgt für nur 10 Euro für stundenlange Unterhaltung. Einfach einen Gartenschlauch anschließen, und schon tritt seitlich der Rutschbahn Wasser aus und benetzt die Fläche für maximalen Rutschspaß.

Am Wohnmobil empfiehlt sich ein Außenduschenanschluss mit Adapter für den Gartenschlauch, falls an der Parzelle kein eigener Wasseranschluss vorhanden ist.