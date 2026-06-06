Hymer oder Hobby: Wer ist smarter? promobil testet die "Connect" Bordtechnik-Systeme

Die Steuerung der Bordtechnik übernehmen bei Hymer und Hobby Systeme mit dem Namen Connect. Neben der einfachen, komfortableren Steuerung von Geräten und Beleuchtung über nur noch einen Touchscreen soll eine App auf dem Smartphone oder Tablet nützliche Zusatzfunktionen schaffen und die Bedienung erleichtern. Gleiche Idee, aber im Detail gibt es wesentliche Unterschiede.

Hymer-Connect System Hymer hat für die smarte Bordsteuerung ein eigenes System entwickelt. Es basiert auf einer zentralen Steuereinheit, die exklusiv in Fahrzeugen der Erwin Hymer Group zum Einsatz kommt. Dies ermöglicht eine sehr tiefe Integration der Bordtechnikkomponenten und sogar des Basisfahrzeugs. Dabei kann die Hymer-Lösung auch zahlreiche Chassis-Daten auf Bildschirm und Mobilgerät anzeigen. Allerdings sind die Chassis-Daten nur für Modelle auf Sprinter-Basis verfügbar.

Hobby-Connect-System Hobby setzt auf den etablierten CI-BUS-Industriestandard. Der "Caravaning Industrie Bus" ist ein offenes System, das viele Komponentenhersteller (Truma, Dometic, Alde etc.) ebenfalls nutzen. Hobby integriert eine eigene Steuereinheit, ein Sieben-Zoll-TFT-Bedienpanel und ein Kommunikationsmodul in dieses standardisierte Netzwerk. Der Vorteil: eine breite Kompatibilität mit zahlreichen Geräten.

Welches System ist flinker? Welches kann mehr? Im Hauptmenü ist bei Hymer immer das jeweilige Fahrzeugmodell zu sehen und die wichtigsten Füllstände von Batterien und Tanks. Dazu eine große Uhr. Über Untermenüs gelangt man zur Lichtsteuerung mit Dimmer und Verstellmöglichkeit der Lichttemperatur, stufenlos von Kalt- zu Warmweiß. Außerdem können die eingebauten Komponenten wie etwa Heizung, Kühlschrank oder Klimaanlage gesteuert werden. Die Bedienung ist relativ selbsterklärend, wenn man sich mal gemerkt hat, dass die Lichtsteuerung in Wohnen (Sitzgruppe, Küche) und Privat (Bad und Schlafbereich) unterteilt ist.

Der Touchscreen des Hymer-Connect-Systems ist allerdings etwas träger als der des Hobby-Systems. Dessen Monitor reagiert sehr schnell und genau auf Berührungen. So kann man die 13 Lampengruppen rasant per Fingertipp aktivieren, ohne dass ein Befehl dem Tempo zum Opfer fällt. Auch das Hochfahren des Systems aus dem Schlafmodus geht bei Hobby deutlich schneller vonstatten als beim Hymer-System.

Dabei mag bei Hobby die grafisch weniger aufwendige Gestaltung helfen. Manchen werden die Piktogramme der Lichtsteuerung auf dem Bildschirm etwas zu klein geraten sein.

GettyImages In der Hymer-Connect-App können Fahrzeugdaten abgerufen werden und Szenarien, wie „Guten Morgen“ oder „Nacht“ frei programmiert werden.



In das Hobby-System ist zusätzlich die E-Trailer-App integriert. Dieses System ermöglicht durch spezielle Sensoren auch eine Wasserwaagen-Funktion auf dem Bildschirm. Eine sehr praktische Hilfe beim Nivellieren des Fahrzeugs.

Bei Hymer wird ein Abo fällig, Hobby hat keine Online-Dienste Bei Hymer ist die Anzahl der Funktionen deutlich opulenter, da hier auch Daten zum Basisfahrzeug, Werkstattfunktionen und diverse andere Zusatzdienste integriert sind, die allerdings eine Online-Anbindung verlangen. Die wird in den ersten beiden Jahren kostenlos bereitgestellt, benötigt danach ein Abo für 149 Euro pro Jahr.

Die Hobby-App verursacht keine laufenden Kosten, muss dafür aber auf die Online-Dienste verzichten. Das führte im Test insgesamt zu einer stabileren Funktion des Systems.

Hier gibt's bei beiden Systemen Punktabzug Die App-Bedienung funktioniert bei beiden Systemen grundsätzlich gut – zumindest, wenn man die Registrierung erst mal geschafft hat. Das gestaltet sich bei beiden Systemen im Test mitunter langwierig, weil Bestätigungsmails auf sich warten lassen. Ist diese Hürde genommen, kann man sich an dem großen Funktionsumfang erfreuen.