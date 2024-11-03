Hubstützen im Vergleich: Stützensysteme von günstig bis teuer

Hydraulische Hubstützen sind ein echter Komfortgewinn. Wenn man sie einmal im Fahrzeug hatte, wird man sie nicht mehr missen wollen. Allerdings gibt es zwei große Nachteile: Solche Systeme sind teuer und schwer. Unter 60 Kilogramm ist eine fertig montierte Anlage kaum zu realisieren. Bei vielen 3,5-Tonnern kann das die Zuladungsreserven entscheidend schmälern. Eine Ausnahme für Campingbusse bildet hier die Level-Van von E&P. Sie soll dank Carbon-Stützen nur um die 50 Kilo im eingebauten Zustand wiegen.

Manuelle Standstützen Beginnt man mit der Suche nach günstigeren, leichteren Alternativen, landet man bei den großen Anbietern von manuellen Standstützen. Die gibt es sowohl für Vorder- als auch Hinterachse, die Preise liegen zwischen 300 und 500 Euro pro Paar – ohne Einbau. Im Zubehörhandel wird man aber teils auch schon um die 150 Euro fündig. Die Montage kann man meist selbst vornehmen, da die Einbaupunkte oder die mitgelieferten Befestigungskonsolen für die gängigsten Chassis passen. Bei Alko heißen diese Stützen Clickfix, bei Goldschmitt Moca-Plus oder bei Linnepe Quicklift – um nur drei Beispiele zu nennen.

Linnepe Das Hydraulik-System von Linnepe ist deutlich teurer als das einfache mechanische Standstützensystem.



Diese Stützen sind aber reine Standstützen, die nur zum Ruhigstellen des Aufbaus dienen. Die Schaukelbewegungen der Kabine werden damit reduziert und man wird nicht halb seekrank, wenn der Partner sich nachts im Bett umdreht. Die Hubkraft dieser mechanischen Stützen beträgt meist 500 Kilogramm pro Stück, also zu wenig, um ein Reisemobil komplett anzuheben. Wer es mit viel Kraft dennoch versucht, läuft Gefahr, die Stützen und die Rahmenverlängerung zu beschädigen, an der die Stützen am Heck befestigt sind.

Alko Clickfix

Typ : Mechanische Standstütze, manuell bedienbar.

: Mechanische Standstütze, manuell bedienbar. Anwendungsbereich : Stabilisierung (nicht zum vollständigen Anheben des Fahrzeugs)

: Stabilisierung (nicht zum vollständigen Anheben des Fahrzeugs) Montage : Installation hinten bei Fahrzeugen mit AL-KO-Rahmen oder -Rahmenverlängerung möglich: Ab Baujahr 08/1995 sind alle Befestigungspunkte im Rahmen vorgegeben. Bei älteren Modellen müssen die Bohrungen nach Anleitung selbst gesetzt werden.

: Installation hinten bei Fahrzeugen mit AL-KO-Rahmen oder -Rahmenverlängerung möglich: Ab Baujahr 08/1995 sind alle Befestigungspunkte im Rahmen vorgegeben. Bei älteren Modellen müssen die Bohrungen nach Anleitung selbst gesetzt werden. Gewicht : 7,3 kg

: 7,3 kg Tragfähigkeit: statisch 1.000 kg / dynamisch 500 kg

statisch 1.000 kg / dynamisch 500 kg

Typ : Mechanische Standstütze, manuell bedienbar.

: Mechanische Standstütze, manuell bedienbar. Anwendungsbereich : Stabilisierung (nicht zum vollständigen Anheben des Fahrzeugs), vorne und hinten

: Stabilisierung (nicht zum vollständigen Anheben des Fahrzeugs), vorne und hinten Montage : Ausführung für Fiat Bj 1994-2006 sowie ab 2006 und universal; Montageanleitung enthalten

: Ausführung für Fiat Bj 1994-2006 sowie ab 2006 und universal; Montageanleitung enthalten Gewicht : circa 8 kg

: circa 8 kg Tragfähigkeit: maximal 500 kg pro Stütze

maximal 500 kg pro Stütze

Sparpotenzial auch bei hydraulischen Anlagen Die Preise für Hydraulikstützen liegen durch die Bank zwischen 5.450 und 7.440 Euro für die komplette Anlage samt Einbau – ohne Zusatzoptionen. Eine günstigere Variante dazu sind elektrische Hubstützen. Neben dem Modell Auto-Lift von Linnepe findet man online auch noch günstigere Anlagen. Bevor man hier ein Produkt bestellt, sollte man sich aber ganz genau über die Qualität und die Erfahrungen anderer Käufer informieren. Sonst kauft man im schlechtesten Fall gleich zweimal.

AL-KO Bei der Alko-HY4-Anlage hat jeder Hubzylinder eine eigene Hydraulikeinheit. So werden weniger Schläuche verlegt und Reparaturen vereinfacht.



Auch bei hydraulischen Anlagen gibt es aber ein gewisses Sparpotenzial. Manche Anbieter haben hydraulische Stützen für nur eine Achse im Angebot. Und wenn man das Vorgehen im Campingalltag mal genau beobachtet, wird es oftmals so sein, dass die Keile nur an einer, meist der Vorderachse zum Einsatz kommen. Mit lediglich zwei Hydraulikstützen schont man nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Zuladungsreserven. Bei Alko kann man die HY 2 (ab 3.300 Euro) einbauen lassen – beim Sprinter allerdings nur hinten. Da hier jede Stütze ihre eigene Hydraulikeinheit hat, ist der Einbau recht unkompliziert. Möchte man später doch den vollen Komfort, kann man sie bei Modellen auf Ducato nachträglich zur HY 4 (3.900 Euro) aufrüsten lassen. Das gelingt auch bei Asimo mit der Ewolift Eco Bronze light für eine Achse. Das System mit manueller Nivellierung kostet für ein Mobil bis 4,6 t 3.655 Euro und kann später aufgerüstet werden. Besonderheit bei Asimo. Hier gibt es neben den üblichen Teleskop-Stützen den sogenannten Elefantenrüssel. Diese Stütze hat den Vorteil der geringen Einbauhöhe bei gleichzeitig großer Hubhöhe. Die Optik ist erst mal gewöhnungsbedürftig.

Für die Montage einer hydraulischen Anlage setzen fast alle Hersteller einen ganzen Tag an. Bei SHR-Hydraulik soll es dagegen nur fünf Stunden dauern. Ein Grund hierfür ist die Vormontage an einem Hilfsrahmen. Der trägt die Stützen und die Hydraulikeinheit und kann an vorhandenen Bohrungen des Basisfahrzeugs befestigt werden. Der Hilfsrahmen wird den speziellen Bedürfnissen des jeweiligen Chassis angepasst. Alle aktuellen Systeme sind mehr oder weniger einfach wieder entfernbar und können beim Fahrzeugwechsel oft weiterverwendet werden, da die Hydraulik und Steuerung standardmäßig oder optional außen montiert wird. Somit sind keine Durchbrüche durch den Fahrzeugboden nötig. Eine App-Steuerung und eine Wiegefunktion sind ebenfalls meist optional erhältlich.

Elektrische Hubstützen

Linnepe Die Linnepe Auto-Lift für Fahrzeuge bis 5 t zGG arbeitet elektrisch und wiegt knapp 50 Kilo.



Fahrzeuge bis 5,5 Tonnen Gesamtgewicht nivelliert die elektrische Anlage Auto-Lift von Linnepe. Mit knapp 50 kg Eigengewicht ist dieses System etwas leichter als gängige Hydrauliksysteme. Die Hubhöhe beträgt allerdings nur 180 mm, die Stützenlänge kann aber mittels beigelegter Verlängerungen auf maximal 430 mm variiert werden. Die Stützen mit einer maximalen Einzelhubkraft von zwei Tonnen schwenken von der waagrechten Ausgangsposition automatisch nach unten. Die Auto-Lift gibt es als 2er-Set auch als Ersatz für manuelle Kurbelstützen zur reinen Fahrzeugstabilisierung. Das Heben und Senken erfolgt mechanisch per Spindeltrieb. Die Anlage ist über den Campinghandel zu beziehen: aktuell zum Beispiel das 4er-Set bei Camping Wagner für 3.599 Euro oder bei Movera für 3.499 Euro zur Selbstmontage.

