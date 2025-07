Fire-Destroyer statt Feuerlöscher: Neuer Brandschutz fürs Wohnmobil

Sicherheit auf Reisen steht für viele Wohnmobilbesitzer an erster Stelle. Gerade unterwegs, fernab von Feuerwehr und Rettungsdiensten, kann ein Brand schnell zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Der neue Fire-Destroyer ist ein innovatives vollautonomes Löschsystem für den effektiven Brandschutz im Wohnmobil, denn immer wieder kommt es in Wohnmobilen zu Bränden – sei es durch einen technischen Defekt im Motorraum oder durch Probleme mit der Bordelektronik. Mit dem Fire-Destroyer können solche Gefahren bereits in der Entstehungsphase gestoppt werden. Dabei ist der Fire-Destroyer komplett prüfungs- und wartungsfrei und der Hersteller gibt eine Nutzungsdauer von 10 Jahren an.