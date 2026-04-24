3 Fahrradträger für Ford Nugget Plus ‒ damit öffnet sich die Hecktüre trotzdem!

Mit dem Ford Nugget Plus unterwegs zu sein bedeutet Freiheit: Die Heckklappe steht offen, die Küche ist griffbereit, und die Kinder können einfach ein- und aussteigen. Doch wenn Sie zwei E-Bikes oder Mountainbikes mitnehmen möchten, wird es eng – denn die meisten Fahrradträger blockieren den Zugang zum Heck.

Wie können Sie beides haben: Fahrräder transportieren UND die Klappe öffnen? Wir haben drei Systeme getestet – vom günstigen Einstiegsmodell bis zur Premium-Lösung.