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3 Fahrradträger für Ford Nugget Plus ‒ damit öffnet sich die Hecktüre trotzdem!

3 Fahrradträger für den Ford Nugget Plus im Test
Die besten Heckträger für eine offene Klappe

Welche Fahrradträger eignen sich am besten für den Van, bei dem die Heckklappe auch ein gern und oft genutzter Ein- und Ausgang ist?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Offen, Atera Strada Evo RV, Fahrradträger, Ford Nugget Plus, Campingbus
Foto: Ingo Wagner

Mit dem Ford Nugget Plus unterwegs zu sein bedeutet Freiheit: Die Heckklappe steht offen, die Küche ist griffbereit, und die Kinder können einfach ein- und aussteigen. Doch wenn Sie zwei E-Bikes oder Mountainbikes mitnehmen möchten, wird es eng – denn die meisten Fahrradträger blockieren den Zugang zum Heck.

Wie können Sie beides haben: Fahrräder transportieren UND die Klappe öffnen? Wir haben drei Systeme getestet – vom günstigen Einstiegsmodell bis zur Premium-Lösung.

Herausforderung: Heckklappe nutzen trotz Fahrrädern

Der Ford Nugget Plus auf Basis des Ford Transit Custom ist ein beliebter Campervan für aktive Paare und Familien – und die nehmen gerne ihre Bikes mit auf Tour. Bei schönem Wetter steht der Nugget auf dem Stellplatz oft mit geöffneter ...