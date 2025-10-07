Die Temperaturen sinken, das Tageslicht schwindet – der Herbst ist da. Für viele Wohnwagen-Besitzer bedeutet das: Zeit, den Caravan in die wohlverdiente Winterpause zu schicken. Doch bevor der Hänger in Garage, Halle oder Freiluftstellplatz verschwindet, stellt sich eine wichtige Frage: Wie bleibt der Aufbau in den kommenden Monaten optimal geschützt?

Denn auch wenn der Caravan scheinbar sicher abgestellt ist – Wind, Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Luftverschmutzung wirken unermüdlich auf Lack und Dichtungen ein. Besonders im Herbst und Winter, wenn Nässe und Schmutz allgegenwärtig sind, können die Schäden langsam, aber stetig entstehen. Kleine Risse im Lack, vergraute Kunststoffe oder spröde Gummis sind oft die Folge – und diese machen sich meist erst im Frühjahr bemerkbar, wenn es zu spät ist.

Ein wirksamer Schutz lässt sich jedoch leicht nachrüsten: Spezielle Abdeckplanen für Wohnwagen halten die Witterung zuverlässig auf Abstand. Sie reduzieren den Alterungsprozess des Materials und sorgen dafür, dass der Wohnwagen auch nach Monaten noch gepflegt aussieht. Ob maßgeschneidertes Premium-Modell oder flexible Universalplane – der Campingfachhandel bietet inzwischen eine breite Auswahl an Lösungen.

Marktübersicht Caravan-Schutzhüllen Die Redaktion von CARAVANING hat sich umgesehen und die Abdeckplanen der größten Hersteller unter die Lupe genommen. Welche Modelle lohnen sich? Worauf sollten Camper achten? Und was unterscheidet günstige von hochwertigen Planen? Die Antworten gibt es im folgenden Überblick.

Berger Wohnwagen-Schutzhülle mit Abspannmaterial

Fritz Berger Berger Caravan-Schutzhülle.

Größe: 4,3 x 2,5 x 2,2 m – 8,1 x 2,5 x 2,2 m

4,3 x 2,5 x 2,2 m – 8,1 x 2,5 x 2,2 m Material: atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3-lagiges Polypropylen

atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3-lagiges Polypropylen Ausstattungsmerkmale: YKK-Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack, Reparaturset und Abspannmaterial

YKK-Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack, Reparaturset und Abspannmaterial Preis: ab 309 Euro

ab 309 Euro Kaufen: Hier können Sie die Berger Schutzhülle im Partnershop kaufen Brunner Caravan Cover 6M Wohnwagen Schutzhülle

Andreas Becker Caravan-Schutzhülle von Brunner.

Größe: 4,00 x 2,5 x 2,2 m – 8,0 x 2,5 x 2,2 m

4,00 x 2,5 x 2,2 m – 8,0 x 2,5 x 2,2 m Material: atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes SFS-3 Planenmaterial

atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes SFS-3 Planenmaterial Ausstattungsmerkmale: Packsack

Packsack Preis: ab 199 Euro

ab 199 Euro Kaufen: Hier können Sie die Brunner-Schutzhülle im Partnershop kaufen Diese Schutzhülle hat CARAVANING bereits ausprobiert: Hier geht's zum Test der Brunner Caravan Cover Schutzhülle.

Eurotrail Schutzhülle für Caravan

Eurotrail Abdeckplane für Caravans

Größe: 4,50 x 2,5 x 2,2 m – 8,0 x 2,5 x 2,2 m

4,50 x 2,5 x 2,2 m – 8,0 x 2,5 x 2,2 m Material: atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3-lagiges Polypropylen

atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3-lagiges Polypropylen Ausstattungsmerkmale: Packtasche, Abspannleinen und selbstklebende Reparaturstreifen

Packtasche, Abspannleinen und selbstklebende Reparaturstreifen Preis: ab 225 Euro

ab 225 Euro Kaufen: Hier können Sie die Eurotrail-Schutzhülle im Partnershop kaufen Hindermann Wintertime Schutzhülle Caravan

Andreas Becker Caravan-Schutzhülle von Hindermann.

Größe: 4,30 x 2,5 x 2,2 m – 8,1 x 2,5 x 2,2 m

4,30 x 2,5 x 2,2 m – 8,1 x 2,5 x 2,2 m Material: atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3-lagigesPolypropylen

atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3-lagigesPolypropylen Ausstattungsmerkmale: Vier Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack, Reparaturset und Abspannmaterial

Vier Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack, Reparaturset und Abspannmaterial Preis: ab 389 Euro

ab 389 Euro Kaufen: Hier können Sie die Hindermann-Schutzhülle im Partnershop kaufen Diese Schutzhülle hat CARAVANING bereits ausprobiert: Hier geht's zum Test der Hindermann Wintertime Schutzhülle.

Kampa Prestige Wohnwagen-Abdeckung

Kampa Prestige Abdeckplane

Größe: 5,50 × 2,5 × 2,18 m

5,50 × 2,5 × 2,18 m Material: 4-lagiges, wasserdichtes, UV-beständiges Material

4-lagiges, wasserdichtes, UV-beständiges Material Ausstattungsmerkmale: Packsack

Packsack Preis: ab 240 Euro

ab 240 Euro Kaufen: Hier können Sie die Kampa-Schutzhülle im Partnershop kaufen Pro Plus Basic Line Wohnwagen Schutzhülle

Pro Plus Schutzhülle für den Wohnwagen

Größe: 4,30 x 2,5 x 2,2 m – 8,1 x 2,5 x 2,2 m

4,30 x 2,5 x 2,2 m – 8,1 x 2,5 x 2,2 m Material: atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3. und 4-lagiges SFS-Gewebe

atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3. und 4-lagiges SFS-Gewebe Ausstattungsmerkmale: Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack, 4 x Befestigungsbänder aus Polypropylen

Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack, 4 x Befestigungsbänder aus Polypropylen Preis: 169 Euro

169 Euro Kaufen: Hier können Sie die Pro Plus-Schutzhülle im Partnershop kaufen

Reimo Wohnwagen Premium Schutzhülle

Reimo Premium-Schutzhülle

Größe: 5,50 x 2,5 x 2,2 m – 6,7 x 2,5 x 2,2 m

5,50 x 2,5 x 2,2 m – 6,7 x 2,5 x 2,2 m Material: atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3- und 4-lagiges SFS-Gewebe

atmungsaktives, UV-stabiles und reißfestes 3- und 4-lagiges SFS-Gewebe Ausstattungsmerkmale: Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack

Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug, Packsack Preis: ab 243 Euro

ab 243 Euro Kaufen: Hier können Sie die Reimo-Schutzhülle im Partnershop kaufen Travellife Basic Caravan Schutzhülle

Travellife Basic Caravan Schutzhülle

Größe: 4,50 x 2,5 x 2,2 m – 7,0 x 2,5 x 2,2 m

4,50 x 2,5 x 2,2 m – 7,0 x 2,5 x 2,2 m Material: 4-lagiges, wasserdichtes, UV-beständiges Material

4-lagiges, wasserdichtes, UV-beständiges Material Ausstattungsmerkmale: beidseitige Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug

beidseitige Reißverschlüsse für Zugang zum Fahrzeug Preis: 179 Euro

179 Euro Kaufen: Hier können Sie die Travellife-Schutzhülle im Partnershop kaufen

Die Wahl der richtigen Caravan-Schutzhülle So manch einer spielt vielleicht mit dem Gedanken, den Caravan im Winter einfach mit einer Allzweckplane aus dem Baumarkt zu umhüllen und so Geld zu sparen. Damit macht man dem Wohnwagen aber keinen Gefallen. Gewebeplanen aus Polyethylen sind wasserdicht, aber nicht atmungsaktiv.

Bedingt durch die Luftfeuchtigkeit sammelt sich Wasser unter der Plane, welches den ganzen Winter über nicht verdunsten und abfließen kann und zudem zu Eis wird. Das beschleunigt die Rost- und Alufraßbildung und behindert außerdem die notwendige Luftzirkulation im Wageninneren. Mit Glück beginnt nur die Plane zu schimmeln. Doch wenn es ganz dicke kommt, vermehrt sich der Schimmelpilz auch im Caravan. Im Endeffekt kann der günstigste Wetterschutz die teuersten Folgen haben.

Andreas Becker Spezialhüllen für Caravans sind wasserabweisend und atmungsaktiv.

Spezialhüllen für Wohnwagen sind wasserabweisend und atmungsaktiv. Diese Schutzhüllen bestehen aus textilem Gewebe, auch als Vliesstoff oder mit dem englischen Begriff "Non-woven" bezeichnet. Mit Preisen ab rund 160 Euro sind diese Hüllen zwar nicht billig, dafür ist ihr Material wasserabweisend und atmungsaktiv. Das bedeutet: Regen und Schnee werden zumindest einige Zeit lang daran gehindert, in und durch das Gewebe zu dringen.

Größe für Schutzhülle ermitteln In zahlreichen Größen werden die Schutzplanen im Handel angeboten. Um für die Bestellung die Caravanmaße zu ermitteln, genügen die Längen-, Breiten- und Höhenangaben aus den Fahrzeugpapieren. Besitzt der Wohnanhänger eine Satellitenantenne oder Dachklimaanlage, müssen diese Aufbauten für die Ermittlung der Planengröße berücksichtigt und addiert werden.

Schutzplane richtig anbringen Die Planen werden von vorn über den Caravan gezogen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Hüllen nirgends verhaken. Insbesondere an Heizungskaminen oder anderen Dachaufbauten bleiben sie häufig hängen und müssen von der Leiter aus vorsichtig angehoben werden.

Andreas Becker Schutzhüllen werden von vorn nach hinten aufgezogen.