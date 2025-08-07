Camper Lounge von BCP im Test: Sunblocker, Vorzelt und Regenschutz für den Wohnwagen

Markisenvorzelte sind oft schwer und benötigen viel Stauraum. Bei BCP gibt es nun die Camper Lounge, die vielseitig einsetzbar ist, nur 3,6 Kilogramm bei sehr kleinem Packmaß wiegt. Das Set besteht aus zwei Seitenteilen und einem rund drei Meter langen Frontteil samt nötigem Befestigungsmaterial. Die zwölf beigelegten Heringe sind aber nur für weiche Böden geeignet. Das Frontteil wird einfach in die Kederleiste der Markise gezogen, was im Test in einer Thule Omnistor 8000 und einer Fiamma F45s problemlos funktioniert hat. Die Seitenteile zieht man über eine Rafterstange. Entweder über eine vorhandene oder über die Alu- oder Carbonvariante von BCP. Letztere werden einfach an die gewünschte Position in der Markise verklemmt. Ohne Rafterstange kann man die Seitenteile auch per Schlaufen mit Klickverschluss an den Markisenarmen befestigen. An jeweils sechs Metallösen fixiert man die Stoffteile miteinander oder am Markisenfuß. Zum Abspannen sind je acht Stofflaschen für Spannschnüre pro Zeltteil angebracht.
Härtetest im Gewitter
In Taschen am unteren Ende der Stoffteile können zum Beispiel Wasserflaschen eingelegt werden, die die Lounge dann ohne abspannen fixieren können. Mit dem optionalen Flatterstopp verbindet man Seitenteile und Markisenstoff und erreicht so einen guten Windschutz. Im Test überstand die Vorzeltkonstruktion mit nur sechs Heringen gesichert so einen Regenschauer mit Böen um die 50 km/h problemlos. Das leichte Polyestergewebe konnte so seine Wasser- und Winddichtigkeit unter Beweis stellen und war in kurzer Zeit auch wieder trocken. Im Test überzeugt die Camper Lounge neben Gewicht und Packmaß vor allem mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
BCP Camper Lounge
- Preis: 279 Euro.
- Gewicht (inkl. Tasche und Zubehör): 3,6 kg.
- Packmaß: 55 x 15 x 15 cm.
- Seitenteile Breite: 2,37–2,39 m.
- Seitenteile Höhe: 2,43–2,80 m.
- Fenster (Seiten und Front): 1,57 x 1,19 m.
- Frontteil Breite: 2,97 m, Keder 3,01 m.
- Frontteil Höhe: 2,34 m.
- Lieferumfang: 2 Seitenteile, 1 Frontteil mit Tür, 20 Gummi-Zeltspanner, 12 Heringe, 12 Abspannleinen, Transporttasche.
Zubehör
- Flatterstopp (10 Stück): 14,90 Euro.
- Rafterstange Alu 2,50 Meter: 49,90 Euro.
- Rafterstange Carbon 2,50, 2,75 oder 3,0 Meter: 89,90–139 Euro.