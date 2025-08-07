Camper Lounge von BCP im Test: Sunblocker, Vorzelt und Regenschutz für den Wohnwagen

Markisenvorzelte sind oft schwer und benötigen viel Stauraum. Bei BCP gibt es nun die Camper Lounge, die vielseitig einsetzbar ist, nur 3,6 Kilogramm bei sehr kleinem Packmaß wiegt. Das Set besteht aus zwei Seitenteilen und einem rund drei Meter langen Frontteil samt nötigem Befestigungsmaterial. Die zwölf beigelegten Heringe sind aber nur für weiche Böden geeignet. Das Frontteil wird einfach in die Kederleiste der Markise gezogen, was im Test in einer Thule Omnistor 8000 und einer Fiamma F45s problemlos funktioniert hat. Die Seitenteile zieht man über eine Rafterstange. Entweder über eine vorhandene oder über die Alu- oder Carbonvariante von BCP. Letztere werden einfach an die gewünschte Position in der Markise verklemmt. Ohne Rafterstange kann man die Seitenteile auch per Schlaufen mit Klickverschluss an den Markisenarmen befestigen. An jeweils sechs Metallösen fixiert man die Stoffteile miteinander oder am Markisenfuß. Zum Abspannen sind je acht Stofflaschen für Spannschnüre pro Zeltteil angebracht.