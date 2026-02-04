Camper aufgepasst: Praktisch – aber „illegal“? Die Abtropflippe am Truma-Kamin

Passionierte Fans von Wintercamping kennen das Problem. Steht man mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen bei Minusgraden längere Zeit mit laufender Heizung auf dem Stell- oder Campingplatz, bilden sich mit der Zeit große Eiszapfen am Abgaskamin der Camper-Heizung. Bei großer Kälte wird die Eismenge schnell immer größer und wächst an der Wohnmobilwand entlang und über die Fahrzeugschürze hinweg nach unten.