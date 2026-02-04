Markenverzeichnis öffnen
Zubehör

Camper aufgepasst: Praktisch – aber „illegal“? Die Abtropflippe am Truma-Kamin

Abtropflippen und Anbauteile am Heizungskamin
Praktisch gegen Eiszapfen – aber jetzt „illegal“?

Abtropflippen am Heizungskamin verhindern die lästige Eiszapfenbildung am Wohnmobil. Nun stellt Truma klar: Durch die Verwendung solcher Hilfsmittel erlischt die Betriebserlaubnis von S-Heizung, Combi und Co.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.02.2026
Als Favorit speichern
Kaminschild Kondenswasserablauf
Foto: Philipp Heise

Passionierte Fans von Wintercamping kennen das Problem. Steht man mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen bei Minusgraden längere Zeit mit laufender Heizung auf dem Stell- oder Campingplatz, bilden sich mit der Zeit große Eiszapfen am Abgaskamin der Camper-Heizung. Bei großer Kälte wird die Eismenge schnell immer größer und wächst an der Wohnmobilwand entlang und über die Fahrzeugschürze hinweg nach unten.

Das am Wohnmobil festgefrorene Eis wieder loszuwerden, ist oft gar nicht so einfach. Losklopfen birgt die Gefahr, das Fahrzeug zu beschädigen. Lässt man den Eiszapfen einfach dran, kann er sich während der Fahrt unkontrolliert lösen und Schäden am eigenen oder anderen Fahrzeugen verursachen.

Wie entstehen Kondenswasser und Eis?

Die meisten Heizungen ...