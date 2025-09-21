Campfire der Ideen 2026: So kann deine Idee in der Camping-Branche durchstarten

Vom 22. September 2025 bis zum 15. November 2025 kannst Du Dein Projekt unter www.campfire-der-ideen.de einreichen und mit Glück die begehrte Auszeichnung im Wert von über 20.000 Euro abgreifen.

Was musst Du tun? Alles, was Du brauchst, ist eine Idee und idealerweise ein Muster oder einen Prototyp Deiner Erfindung. Wird Deine Einreichung von der Campfire-Jury bestätigt, setzen wir Dich und Deine Erfindung per Video perfekt in Szene.

Aber keine Angst, dabei helfen wir Dir. Denn wir laden Dich ein zum großen Content-Day am 22. November 2025 auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig. Dort warten ein professionelles Kamerateam und Moderatoren auf Dich und drehen ein kostenloses Bewerbungsvideo, bei dem Deine Erfindung und Du im Mittelpunkt stehen.

Das Campfire der Ideen präsentiert die besten Innovationen aus dem Camping-Bereich.

Außerdem bringen wir Dich schon in Leipzig mit einem exklusiven Kreis potenzieller Investoren und Macher zusammen. Vielleicht überzeugst Du ja schon hier einen professionellen Partner, der mit Dir weiter an Deiner Idee arbeitet! Wichtig: Das Campfire der Ideen richtet sich explizit an Privatpersonen und kleine Start-ups.

Wie geht’s dann weiter? Die Videos und Infos zu Deiner Erfindung präsentieren wir auf der Website www.campfire-der-ideen.de und auf den Online- und Social-Kanälen von www.promobil.de sowie auf dem Insta-Profil vom CAMPFIRE der Ideen der Öffentlichkeit. Bis kurz vor Weihnachten kann dort von der Community für Deine Produktidee abgestimmt werden.

Schon am 22. Dezember steht fest, welche drei Finalisten am 22. Januar 2026 auf der großen Campfire-der-Ideen-Show auf der Messe CMT in Stuttgart vor der Jury und dem großen Live-Publikum um den Sieg pitchen. Danach bist Du natürlich herzlich zur After-Show-Party eingeladen.

Aber: Alle Nominierten, die am Content-Day teilgenommen haben, sind Sieger. Weil alle während der Selbstausbau-Messe im Rahmen der CMT in Stuttgart (22. bis 25. Januar 2026) ihre Produktidee präsentieren und sogar verkaufen dürfen. Zusätzlich hat jeder Teilnehmer dieser Runde die Möglichkeit, seine Knaller-Idee vom 5. bis 8. Februar 2026 auf dem CAMPFIRE-der-Ideen-Stand auf der Messe Reisen & Caravaning in Hamburg zu vermarkten.