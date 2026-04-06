Kein Rumms mehr! Leise Zuziehhilfe von AST zum Nachrüsten an der Campingbus-Tür

Wer kennt es nicht: Man kommt spät auf den Campingplatz zurück, will leise sein – und dann knallt die Schiebetür doch wieder viel zu laut. Zuziehhilfen versprechen Abhilfe. Was die Systeme kosten, wie der Einbau funktioniert und welche Anbieter es gibt.

Warum Schiebetüren so laut sind Eine Schiebetür kann selbst im Optimalzustand nie so leise schließen wie eine normale Klapptür. Der Grund ist simpel: Der Türflügel wiegt gut 40 bis 50 Kilo und muss so beschleunigt werden, dass er am Ende der Führungsschienen sicher einrastet. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tür auf den letzten Zentimetern auch noch "abbiegt" – sie gleitet zunächst parallel zur Fahrzeugseite nach vorne und muss sich dann in diese einfügen.

Mit den Jahren wird es schlimmer. Nach zehn oder 20 Jahren Nutzung hat die Mechanik gelitten: Vieltausendfaches Öffnen und Schließen, Sandkörner und Staub im Schmiermittel, normaler Verschleiß. Oft folgt auf zwei erfolglose, sanfte Versuche des spätnächtlichen Schließens ein beherztes Zuknallen – wodurch der Nachbar aufwacht. Der muss dann auch noch mal raus. Fünf Minuten später knallt die nächste Tür. Erfahrene Campingplatzbetreiber versammeln die Türenknaller deshalb gerne in der hintersten Ecke des Areals.

Noch ein Problem: Moderne Camper sind gut abgedichtet. Beim Schließen der Schiebetür entsteht ein Gegendruck im Innenraum, der das sanfte Zuziehen zusätzlich erschwert. Nicht immer lässt die Witterung ein geöffnetes Fenster oder eine Dachluke zum Druckausgleich zu.

Was Zuziehhilfen bringen

Andreas Becker Made in Breisgau! Das von AST entwickelte System für die rechte Schiebetür. Ausführungen für niedrige Arbeitsflächen oder die linke Tür gibt es auch.



Genau hier setzen elektrische Zuziehhilfen an. Sie übernehmen die letzten Zentimeter und ziehen die Tür sanft ins Schloss. Das hier gezeigte System von AST aus dem Breisgau hat einen zusätzlichen Vorteil: Selbst bei Stromausfall lässt sich die Tür manuell bedienen. An der Verriegelungstechnik wird nichts verändert – das System hat also keinen Einfluss auf den Diebstahlschutz.

Für welche Fahrzeuge gibt es Lösungen? AST bietet Zuziehhilfen für die gängigen Camper-Basisfahrzeuge:

Fiat Ducato und Schwestermodelle (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Toyota Proace Max)

und Schwestermodelle (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Toyota Proace Max) VW Crafter und MAN TGE

und MAN TGE Mercedes Sprinter

Ford Transit Für den Malibu Van gibt es zudem ein spezielles abgeschrägtes Gehäuse (738 Euro). Die Systeme sind auch für linke Schiebetüren oder Heckklappen erhältlich.

So funktioniert der Einbau Für unsere Einbaudokumentation haben Sven Busse und Martin Kraner von AST-Systems einen Bürstner Eliseo (Baujahr 2023) in gut zwei Stunden umgerüstet. Die einzelnen Schritte zeigt unsere Bildergalerie.

Die gute Nachricht für Selbermacher: Der Einbau ist auch ohne Profi-Werkstatt machbar. Im Lieferumfang sind Einbauschablonen enthalten, die Anleitung ist gut beschrieben – und telefonischen Support gibt es bei Fragen ebenfalls. Alternativ übernehmen rund 40 Montagepartner deutschlandweit den Einbau.