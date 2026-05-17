Diese Gadgets erleichtern das Wohnwagen anhängen: mechanische & digitale Ankuppelhilfen

Mit einer gut platzierten Heckkamera gelingt das Anvisieren beim Ankuppeln oft zentimetergenau. Dennoch verfügen ältere oder spärlich ausgestattete Zugfahrzeuge nicht immer über diesen Luxus. Aber auch unter den Kamerasystemen selbst gibt es Modelle, bei denen der Haken der Anhängerkupplung kaum bis gar nicht im Sichtfeld liegt – oder eine außermittige Montageposition das Ankuppeln erschwert. Ebenfalls möglich sind KI-Ankuppelhilfen aus den USA. Ford hat Anfang April 2023 eine KI-Ankuppelhilfe verkündet, die das Auto automatisch in die optimale Position zum Ankuppeln bringen soll.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auf mechanische Ankuppelhilfen setzen, die wir im Folgenden vorstellen. Neben den drei mechanischen Varianten, die sich in ihrer Funktion, nicht aber in ihrer Ausführung gleichen, zeigen wir auch, wie aus einem einfachen Sitzkissen eine günstige, schnell angefertigte Do-it-Yourself-Variante der Ankuppelhilfe entsteht.

Kuppelheld Klappbar und mit KBA-Zulassung versehen, ist der Kuppelheld die einzige Ankuppelhilfe, die fest am Caravan verschraubt wird. Ein federbelasteter Sperrgriff gibt dabei den Drehmechanismus frei. Der vordere Teil lässt sich in der Tiefe anpassen, damit der Hals der Anhängekupplung bei Kontakt exakt unter dem Kupplungsmaul stoppt. Gewicht des Kuppelhelden: 2,5 Kilo. Preis: 169 Euro

Hersteller Mit 169 Euro ist der klappbare Kuppelheld vergleichsweise teuer. Ein Grund dafür dürfte die für die Festmontage notwendige KBA-Zulassung sein.



Doublelock Als eine Art Adapter fungiert die Stop- &-Dock-Ankuppelhilfe von Doublelock. Vor dem Ankuppeln wird die Kugel des Stop & Dock kurzzeitig im Kupplungsmaul fixiert, wodurch der perfekte Abstand für die darunterliegende Anprallvorrichtung entsteht. Die leichte V-Form sorgt dafür, dass der Haken der Anhängerkupplung genau unter dem Kupplungsmaul zentriert wird. Preis: ca. 75 Euro

Hersteller Der Stop&Dock ist ein steckbarer Adapter, der zum Rangieren und Ausrichten durch das Fixieren im Kupplungsmaul mit dem Caravan verbunden wird.



Schnellkuppler Modular erweiterbar, entspricht die Grundfunktion des Schnellkupplers der von Doublelock. Der Clou: Er lässt sich zugleich auch als Deichselschloss nutzen. Optional sind ein Kantenschutz für fünf Euro sowie ein aufsetzbarer Peilstab für 27 Euro erhältlich. In Schwarz, Silber oder Pink verfügbar, starten die Preise bei knapp 90 Euro. Das Komplettset mit Peilstab, Schloss und Kantenschutz kostet 134 Euro.

Hersteller Der Schnellkuppler lässt sich zugleich auch als Deichselschloss nutzen.



Do it Yourself – Stoßstangenschutz Kaum noch neu erhältlich, aber recht einfach aus einem Sitzkissen nachzubauen, ist der Bumpcatcher. Er besteht aus flexiblem Schaumstoff und verhindert durch seine stoßdämpfenden Eigenschaften zuverlässig Kratzer an der Heckstoßstange. Dafür wird er vor dem Ankuppeln einfach auf die Anhängekupplung gesteckt. Der dafür notwendige, V-förmige Spalt lässt sich mit einem Messer oder einer Laubsäge in das Material sägen. Zusätzlich hilft das weiche, isolierende Material auch bei knienden Arbeiten, wie beim Positionieren des Abwassertanks.

Hersteller Einfach, aber genial: Durch das Schaumstoff-Polster bleibt die Heckstoßstange kratzerfrei.



Rückfahrkameras zum Nachrüsten Die unkomplizierte Nachrüstung steht bei den Systemen von Garmin sowie Bergmann & Koch (B & K) im Vordergrund. In beiden Fällen erübrigt die Signalübertragung via Funk eine aufwendige Verkabelung. Die Energieversorgung erfolgt bei B & K dank integriertem Akku im Kamera- bzw. Sendemodul ohne externen Stromanschluss, den das Garmin-Gerät benötigt. Das Laden bei B & K funktioniert über die integrierten Solarzellen oder extern über USB-C. Im Kennzeichenrahmen der B & K-Kamera sind zusätzlich drei Radarsensoren integriert, die den Abstand zu Hindernissen im Bild anzeigen.

Hersteller Die HD-Kamera gibt es bei Garmin einzeln. Als Anzeige dient ein entsprechendes Garmin-Navi, das allerdings separat erworben werden will.



Die Garmin-Kamera BC50 lässt sich mit verschiedenen mobilen Navigationssystemen des Herstellers koppeln, die dann als Anzeige fungieren. Zur Wahl stehen eine einfache Version für 200 oder eine nachtsichttaugliche Variante für 300 Euro. Bei B & K gibt es verschiedene Sets ab 230 Euro, entweder mit einfachem Monitor oder als Version mit Mediaceiver ab 470 Euro.