VW Golf 8 als Zugwagen im Test: 1,5 t Anhängelast

Mit dem Start des Golf 8 musste Volkswagen einiges an Kritik einstecken – vor allem wegen der teils unausgereiften Software und der umständlicheren Bedienung. Im Rahmen der Modellpflege konnte ein Großteil dieser Schwächen behoben werden. Zum Test tritt der Golf mit einem mildhybridisierten 1,5-Liter-Turbobenziner an. Der Vierzylinder leistet 150 PS und stellt in der Spitze 250 Nm Drehmoment bereit. Unterstützt wird der Verbrenner von einem 48-Volt-Startergenerator, der bei Bedarf zusätzliche 14 kW (19 PS) und 56 Nm liefert. Rein elektrisches Fahren ist damit zwar nicht möglich, doch der Golf kann beim Dahinrollen – im sogenannten Segelmodus – den Motor häufig abschalten. Auch eine Zylinderabschaltung im Teillastbereich trägt zur Effizienz bei. Das Ergebnis: Im Solobetrieb sind rund sechs Liter auf 100 Kilometer realistisch, bei besonders zurückhaltender Fahrweise sogar Werte mit einer Vier vor dem Komma.

Wie schlägt sich der VW Golf 8 als Zugwagen? Mit voller Anhängelast, also 1,5 Tonnen an der 950 Euro teuren schwenkbaren Anhängekupplung, genehmigt sich der Golf auf der CARAVANING-Verbrauchsrunde 11,4 Liter auf 100 Kilometer. Ein überzeugender Wert, zumal der kompakte Benziner trotz kleinem Hubraum genügend Kraftreserven hat, um auch an Steigungen oder beim Überholen souverän zu bleiben. Fahrwerksseitig ist der Testwagen mit seinem optionalen DCC-Adaptivfahrwerk (880 Euro) top aufgestellt. Nur der Frontantrieb stößt gelegentlich an seine Grenzen, wenn durch die Stützlast am Heck die Vorderachse entlastet wird. Hier würde Allradantrieb helfen, den bietet VW jedoch nur in Kombination mit dem 204 PS starken 2,0-Liter-Motor an. Weniger überzeugend zeigt sich das bei den kleinen Motoren trocken laufende 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe beim Rangieren: Im Fahrbetrieb agiert es schnell und weich, beim langsamen Manövrieren neigt es jedoch zur Überhitzung und macht sich durch Stinken bemerkbar. In den 4motion-Modellen kommt übrigensdas nass laufende DSG zum Einsatz.

Assistenzsysteme und Ausstattungen an Bord

Andreas Becker Die Kacheln im Homescreen des Displays sind nun auch konfigurierbar.

Für die Fahrsicherheit hat der Golf eine ganze Palette an Assistenten an Bord, von denen der Großteil auch im Gespannbetrieb aktiv bleibt. Besonders gelungen ist der Travel Assist, der Abstandsregeltempomat und Spurzentrierung kombiniert. Das System agiert ausgereift und setzt die Lenkimpulse ausreichend sanft. Zudem erkennt es auch langsamere Fahrzeuge auf der linken Spur und vermeidet eigenständig das Rechtsüberholen.

Das Rangieren mit Caravan erleichtert die serienmäßige Progressivlenkung, die mit weniger Lenkradumdrehungen für mehr Radeinschlag sorgt als bei konventionellen Systemen. Parallel hat die Rückfahrkamera den Haken perfekt im Blick. Sie bietet außerdem eine spezielle Ankuppelansicht und zeigt das Geschehen auf dem neuen 12,9 Zoll großen Zentraldisplay – dessen Auflösung aber gerade an den Bildrändern etwas höher sein dürfte. Wer sich mit dem Rangieren schwer tut, kann auch auf den optionalen Trailer Assist zurückgreifen. Bei diesem System wird der gewünschte Knickwinkel des Gespanns über die Spiegelverstellung vorgegeben, während die Lenkung automatisiert arbeitet.

In der getesteten R-Line-Ausstattung mit manuell verstellbaren, voll langstreckentauglichen Sportsitzen und dem 150 PS starken eTSI- Motor startet der Golf bei 38.400 Euro. Mit der umfangreichen Ausstattung inklusive DCC-Fahrwerk und Matrix-LED-Licht summiert sich der Testwagenpreis auf 53.010 Euro.

Der VW Golf 8 im Überblick Ausführung: VW Golf 8 1,5 eTSI R-Line

VW Golf 8 1,5 eTSI R-Line Antrieb: 110 kW (150 PS), 250 Nm bei 1500/min, Frontantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

110 kW (150 PS), 250 Nm bei 1500/min, Frontantrieb, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Grund-/Testwagenpreis: 38.400/53.010 Euro Antrieb, Fahreigenschaften und Verbrauch

Motor: Vierzylinder-Turbobenziner, 1.498 cm 3

Vierzylinder-Turbobenziner, 1.498 cm Tankvolumen: 50 L

50 L Testverbrauch: solo/Gespann 6,0/11,35 Liter Benzin/100 km Normverbrauch WLTP komb. 5,3 Liter Benzin/100 km

Höchstgeschwindigkeit: 224 km/h

224 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 442 km Kräftiger Turbomotor mit früh anliegendem Drehmoment und guten Verbrauchswerten. Einstellbares Fahrwerk mit spürbarer Spreizung. Insgesamt angenehm zurückhaltende Geräuschkulisse. Gute Verbrauchswerte.

Ausgeprägte Traktionsschwäche bei Nässe, leichte Traktionsschwäche auf trockenem Grund. Direktschaltgetriebe mit Verschleißerscheinungen (Geruchsbildung) beim Rangieren.

Kofferraum, Variabilität und Sitze

Andreas Becker Für den Golf gibt es optionale Features wie einen doppelten Ladeboden, Verzurrösen und eine 230-Volt-Steckdose.

Kofferraumvolumen: min. 381/max. 1.237 Liter. Rücksitzbank im Verhältnis 1/3 zu 2/3 umklappbar. Durchlade in der Mittelarmlehne. Gemütliche, seitenhaltstarke Sportsitze mit integrierten Kopfstützen vorn. Durchlade für Sperriges hinter der Mittelarmlehne der Rücksitzbank.

Rücksitze ohne Fernentriegelung und nicht einzeln klappbar. Durch die breiten Sportsitze wird der Blick nach vorn aus Reihe zwei eingeschränkt.

Gewichte, Abmessungen, Anhängekupplung

Andreas Becker Die Anhängerkupplung besitzt eine Stützlast von 80 kg.

Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 1.389/1.860 kg

1.389/1.860 kg Zuladung abgezogen Stützlast (80 kg): 382 kg

382 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht: 3.360 kg (3.560 kg bis 8 % Steigung)

3.360 kg (3.560 kg bis 8 % Steigung) Länge/Breite/Höhe: 428,9 x 178,9 x 148,3 cm, Radstand: 262,0 cm

428,9 x 178,9 x 148,3 cm, 262,0 cm Anhängekupplung: Preis: 950 Euro Einbau: werksseitig System: schwenkend mit elektrischer Entriegelung. Höhe Kugelkopf: 47 cm

Stromversorgung Caravan: Dauerplus Plus über Zündung (11,73 V) Stromunterbrechung Start/Stopp Autom. Deaktivierung Start/Stopp

Schwenk-Anhängekupplung mit elektrischer Entriegelung. Stromdose, Abreißseilöse und Stützbolzen für Fahrradträger am Kugelkopf. Rückfahrkamera zentral und witterungsgeschützt im klappbaren VW-Logo. Bis 8 % Steigung sind laut Fahrzeugschein 1.700 kg Anhängelast freigegeben.

Zündungsplus unter 12 Volt. Zuladung bei ausgereizter Stützlast für vier Personen etwas knapp.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb

Anhängerstabilisierung

Anhängerstabilisierung Rangierassistent

Rangierassistent Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe Tempomat/Abstandsregelung

Tempomat/Abstandsregelung Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung Totwinkel-Assistent

Totwinkel-Assistent Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung Anhänger-Routenplanung

Anhänger-Routenplanung Blinkerausfallerkennung Einseitig

Blinkerausfallerkennung Einseitig Blinkerausfallerkennung Beidseitig * laut Herstellerangaben

