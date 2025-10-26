Toyota Hilux im Zugwagentest: Ein zuverlässiges Arbeitstier

Der Hilux hat Legenden-Status. Woher der (unter anderem) kommt, kann man auf Youtube erleben. Suchen Sie einfach mal nach "Top Gear" und "Hilux". Es lohnt sich!

Klare Prioritäten Aber selbst Legenden müssen sich der Neuzeit fügen. Und so zieht ein 48-V-Startergenerator im raubauzigen Vierzylinder ein, der dem 2,8-Liter mit 16 PS spürbar aus den Puschen hilft und den Verbrauch ein wenig drückt. Mit zwei Tonnen im Schlepp verbrauchte der Hilux 13,7 Liter/100 km, ohne Anhänger um die zehn. Keine Rekordwerte, aber akzeptabel. Imposant ist, wie kräftig der mit einer 6-Gang-Automatik gekoppelte Diesel aus dem Stand losmarschiert. Doch das bringt ein Problemchen ans Tageslicht. Mit leerer Pritsche mangelt es dem Toyota an Traktion an der Hinterachse. Mit Zuschalt-Allrad dreht hinten zwar nichts mehr durch, dafür brummt und vibriert es aus dem Antriebsstrang in die Doppelkabine. Und: Mit eingelegtem 4x4 verspannt sich der Hilux in engen Kurven enorm.

Das liegt aber nicht etwa an schlechter Qualität – der Hilux ist ein bis in den letzten Winkel solides, top verarbeitetes Nutzfahrzeug mit klarer Priorität aufs Funktionieren, worüber auch Ledersitze und Infotainment-Chichi nicht hinwegtäuschen können. Die hintere Starrachse muss eine knappe Tonne Zuladung verkraften und federt deshalb selbst unter Stützlast herb, mit ordentlich Ladung deutlich besser. Die Lenkung filtert fieseste Schläge im Gelände, jedoch auch das Gefühl für die Straße aus. Mit Anhänger ist immer ein wenig Korrektur nötig, damit das Gespann sauber in der Spur bleibt. Was nicht heißt, dass der Hilux unsicher fährt. Die generelle Fahrstabilität ist hoch genug, doch die Stabilität eines modernen SUV geht ihm ab. Eine Gespannstabilisierung via ESP hat Toyota seiner Pritsche aber gegönnt.

Was steckt im Inneren des Toyota Hilux? Die Unterbringung der Passagiere ist nach Pkw-Maßstäben eher unkommod. Vorn sitzt man trotz ordentlicher Sessel deutlich zu hoch – sehr große Piloten müssen sich leicht nach rechts neigen, um nicht auf die Sonnenblenden zu starren. Kleinzeug passt nur noch unter die rechte Seite der hochklappbaren Bank, weil links die 7,6 kg leichte 0,2-kWh-Batterie untergebracht wird.

Ingo Wagner Bei den Rücksitzen sind die Lehnen steil, der Beinraum aber ordentlich und die Sitzflächen beheizt.



Der wuchtige Anhängebock mit Schraubflansch für den Kugelkopf, der sehr gut im Blick der im bestens ausgestatteten Topmodell "Invincible" serienmäßigen Rückfahrkamera liegt, kostet 655 Euro exklusive Einbau. Der Händler/Servicepartner verlegt auf Wunsch auch Leitungen für Dauer- und Zündungsplus. Über Blinkerausfall alarmiert der Hilux ganz klassisch – durch Piepen.

Der Toyota Hilux im Überblick Ausführung: Invincible, 150 kW (204 PS)

Invincible, 150 kW (204 PS) Antrieb: zuschaltbarer Allradantrieb, 6-Gang-Wandler-Automatikgetriebe

zuschaltbarer Allradantrieb, 6-Gang-Wandler-Automatikgetriebe Grund-/Testwagenpreis: 63.499/64.992 Euro

63.499/64.992 Euro Anhängelast Baureihe: 3.500 kg Antrieb, Fahreigenschaften und Verbrauch Motor: Vierzylinder-Turbodiesel, 2.755 cm 3 , max. Drehmoment 500 Nm ab 1.600/min. Abgasnorm: EU 6.

Vierzylinder-Turbodiesel, 2.755 cm , max. Drehmoment 500 Nm ab 1.600/min. Abgasnorm: EU 6. Tankvolumen: 80 L

80 L AdBlue: 14 L

14 L Fahrleistung solo: Beschl. 0-100 km/h 10,7s ; Höchstgeschw. 175 km/h

Beschl. 0-100 km/h 10,7s ; Höchstgeschw. 175 km/h Testverbrauch: (Liter Diesel/100 km) ; solo/Gespann 10,3/13,6 ; Norm WLPT komb. 10,0 Kräftiger Motor mit wuchtigem Antritt. Weich schaltendes, belastbares und gut übersetztes Automatikgetriebe. Untersetzung und Hinterachssperre Serie. Ordentliche Fahrstabilität, elektronisch abgesichert durch Gespann-ESP.

Motor nicht sehr leise, zuschaltbarer Allradantrieb brummt und verspannt sich in engen Kurven. Leer federt die Hinterachse nur widerwillig, beladen aber deutlich geschmeidiger.

Ladefläche, Variabilität und Sitze Ladeflächenmaße: Länge/Breite/Höhe 1.555/1.540/80 mm. Rücksitze. Robuste Ladeflächen-Auskleidung, stabile Zurrösen. Prinzipiell bequeme Vordersitze. Sehr robuste, gute Verarbeitung.

Nur kleines Staufach unter nicht komplett hochklappbarer Rücksitzbank, dadurch wenig geschützter Stauraum. Für große Fahrerinnen und Fahrer Vordersitz zu hoch und Lenkrad zu weit weg.

Ingo Wagner Viel Platz auf der Ladefläche – kann nützlich sein, im Alltag aber eher unpraktisch.

Gewichte und Abmessungen Gewichte: Leergewicht gem./zul. Gesamtgewicht: 2.255/3.210 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (100 von 140 kg): 855 kg. Anhängelast (12 %): 3.500 kg. Maximalgewicht des Zuges: 6.300kg

Leergewicht gem./zul. Gesamtgewicht: 2.255/3.210 kg; Zuladung abgezogen Stützlast (100 von 140 kg): 855 kg. Anhängelast (12 %): 3.500 kg. Maximalgewicht des Zuges: 6.300kg Maße: Länge/Breite/Höhe: 5.325/1.900/1.865 mm, Radstand: 3.085 mm Sehr hohe Zuladung. Hohe Stützlast und enorme Anhängelast, wenn ...

... der Hilux nicht voll beladen ist. Denn das Zuggesamtgewicht ist auf 6.300 kg begrenzt. Sehr großer Wendekreis.

Anhängerkupplung und Elektrik Preis: 655 Euro

655 Euro Einbau: Händler

Händler System: starr, schraubbar

starr, schraubbar Höhe Kugelkopf: 46 cm

Ingo Wagner Die Anhängerkupplung besitzt eine Stützlast bis 140 kg.



Elektrische Versorgung

Dauerpuls

Puls über Zündung

Blinkerausfallerkennung

Einseitig

Beidseitig

Sicherheits- und Assistenzsysteme Elektronische Anhängerstabilisierung

Rangierassistent

Rückfahrkamera

Zoom Kugelkopf

Verkehrszeichenerkennung (Gespann)