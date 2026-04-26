Subaru Forester 2.0ie (2026) im Test: Wie schlägt er sich als Zugfahrzeug für Wohnwagen?

Allradantrieb, Geländegängigkeit und ein tiefer, ausgeglichener Schwerpunkt sind Eigenschaften, die für Subaru sprechen. Das gilt auch für den neuen Forester, der mit einem 2,0-Vierzylinder-Saugmotor, viel Platz und perfekter Rundumsicht zum Test antritt. Die Vorgänger-Version von 2022 haben wir hier im Test.

Der Forester packt zwar stolze 1.870 Kilo Anhängelast – aber nur mit dem teuren Steckhaken für 1.200 Euro. Dann muss er sich mit 136 PS und 182 Newtonmeter Drehmoment beweisen. Da wird’s selbst beim gemütlichen Ziehen schnell eng. Der Verbrenner wird zwar von 17 Elektro-PS unterstützt, die Leistungsausbeute bleibt aber auch im Verbund sehr überschaubar.

Was sind die Schwächen im Anhängerbetrieb? Was im Solobetrieb noch in Ordnung geht, sofern man die ruhige Gangart bevorzugt, kostet im Gespannbetrieb Nerven: Der Grund dafür ist die alternativlose Kombination des Boxers mit dem stufenlosen CVT-Getriebe. Sobald eine Steigung oder ein Überholmanöver das ruhige Dahingleiten stören, schnellt die Drehzahl nach oben und verharrt dort.

Besonders ernüchternd ist dabei, dass der Verbrauch schneller steigt als die Tachonadel, denn Leistungsreserven sind bei ausgereizter Anhängelast kaum vorhanden.

Kleiner Tank führt zu häufigen Zwischenstopps Infolge genehmigt sich der Forester im Gespannbetrieb 13,9 Liter pro 100 Kilometer. Solo sind 8,5 Liter realistisch. So oder so sind wegen des nur 48 Liter großen Tanks häufige Tankstopps vorprogrammiert. Lob gibt es für Traktion, Spurstabilität und Fahrwerk. Letzteres ist mit 22 Zentimetern Bodenfreiheit weich und auf Komfort getrimmt. Die Assistenten, allesamt kamerabasiert, sind im Gespann verfügbar, schalten bei Regen, Nebel oder tiefstehender Sonne aber häufiger ab.

Simon Ribnitzky Qualität, Haptik und Bedienung passen, nur das fingerabdruckempfindliche Klavierlack-Dekor ist im jungen Testwagen bereits verkratzt.



Innen überzeugt das sehr konservativ anmutende Bedienkonzept: Mit echtem Lautstärkeregler und Temperaturwahltasten neben dem Touchscreen ist die Bedienung einfach erfassbar und lenkt kaum ab.

Während die Seitenspiegel gut vor Regen geschützt sind, ist die Rückfahrkamera ungeschützt und verschmutzt schnell. Sauber hat die Linse die Anhängerkupplung aber gut im Blick und liefert nicht nur zum Ankuppeln scharfe Bilder – auch wenn die kleinteilige Darstellung auf dem großen Zentraldisplay ausbaufähig ist.

Technische Daten und Preise Subaru Forester 2.0ie Platinum Lineartronic, 100 kW (136 PS), 182 Nm bei 4000/min, Allradantrieb, stufenloses CVT-Automatikgetriebe

Grund-/Testwagenpreis: 49.190/51.172 Euro

Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch

Motor : 4-Zylinder-Benzin-Boxermotor, 1995 cm³ & E-Motor 12,3 kW (16,7 PS)

: 4-Zylinder-Benzin-Boxermotor, 1995 cm³ & E-Motor 12,3 kW (16,7 PS) Tankvolumen : 48 L

: 48 L Testverbrauch Liter Benzin/100 km : solo/Gespann 8,5/13,9 Normverbrauch WLTP komb. 8,1

: solo/Gespann 8,5/13,9 Normverbrauch WLTP komb. 8,1 Höchstgeschwindigkeit : 188 km/h

: 188 km/h Theoretische Reichweite Gespann: 343 km Traktionsstarker Allradantrieb und 22 Zentimeter Bodenfreiheit.

Komfortable Fahrwerksabstimmung mit gutem Reisekomfort.

Motorleistung für maximale Anhängelast grenzwertig.

Oft unangenehm lauter Antrieb durch hohe Drehzahlen.

Geringe Gespannreichweite durch 48-Liter-Tank und – gemessen an den Fahrleistungen – hoher Gespannverbrauch.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Kofferraumvolumen: min. 508/max. 1679 Liter. Rücksitze mit Fernentriegelung, 2/3 zu 1/3 geteilt, umklappbar mit verstellbaren Rückenlehnen. Riesiges Ladeabteil mit ebenem Ladeboden.

Die Rücksitze lassen sich dank Fernentriegelung bequem vom Kofferraum aus umlegen.

Bequeme, langstreckentaugliche Sitze vorn.

Robust ausgekleideter Laderaum mit Ladekantenschutz.

Rücksitze nicht einzeln umklappbar.

Gewichte, Abmessungen, Anhängekupplung

Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht : 1741/2185 kg Zuladung abgezogen, Stützlast (100 kg): 344 kg

: 1741/2185 kg Zuladung abgezogen, Stützlast (100 kg): 344 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht : 4055 kg

: 4055 kg Länge/Breite/Höhe: 4670 × 1830 × 1730 mm, Radstand: 2670 mm Anhängerkupplung

Preis: 1200 Euro; Einbau: beim Händler; System: abnehmbar. Höhe Kugelkopf: 48 cm; Stützlast: 100 kg Stromversorgung Caravan

Dauerplus: –

Plus über Zündung: –

Stromunterbrechung Start/Stopp: –

Autom. Deaktivierung Start/Stopp: – Ausreichend Stützlast.

Das geringe Zugfahrzeuggewicht wirkt sich günstig auf die möglichen Anhängelasten für Inhaber des B-Führerscheins aus.

Zuladung bei ausgereizter Stützlast eher gering.

Anhängerkupplung vergleichsweise teuer.

Keine Stromversorgung für den Caravan über die Steckdose der Anhängerkupplung.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb

Anhängerstabilisierung: ✔

Rangierassistent: –

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe: ✔/−

Tempomat/Abstandsregelung: ✔/✔

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung: –

Totwinkel-Assistent: ✔

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung: ✔/−

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung: –

Anhänger-Routenplanung: – Blinkerausfallerkennung

Einseitig/Beidseitig: ✔/✔