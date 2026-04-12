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Diese Zugwagen sind echte Kraftpakete: über 600 PS und 2 Tonnen Anhängelast

Mehr als 600 PS und 2 Tonnen Anhängelast
Das sind die stärksten Zugwagen für Caravans

vom Campingprofi seit 1959

So kombiniert man Urlaubstauglichkeit und Fahrspaß: Wir haben die stärksten Zugwagen für Caravans gesammelt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.04.2026
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Porsche Wohnwagen, Porsche Cayenne Tubro E-Hybrid, Zugwagen, SUV, Sportlich
Foto: Hans-Dieter Seufert

Viel Leistung muss keine Sünde sein – zum Beispiel dann, wenn sie von Elektromotoren produziert wird.

Und im Caravaning hat Power einen sehr handfesten Nutzen: Wer einen großen Wohnwagen zieht oder in den Urlaub auch mal Pässe vor sich hat, merkt schnell, warum viel PS und hohe Anhängelast mehr sind als reine Stammtischzahlen.

Unter den High-Performance-Zugwagen mit mehr als 600 PS und über zwei Tonnen Anhängelast sind einige sehr überraschende Modelle klangvoller Marken dabei – aber natürlich auch Kandidaten mit Verbrennern.

Neben den "bodenständigen" Modellen der deutschen Hersteller finden sich außerdem einzigartige Exoten in unserer Liste. So will zum Beispiel Lotus, eigentlich bekannt durch kleine, schnittige Sportautos, in das Segment der ...