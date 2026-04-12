Diese Zugwagen sind echte Kraftpakete: über 600 PS und 2 Tonnen Anhängelast

Viel Leistung muss keine Sünde sein – zum Beispiel dann, wenn sie von Elektromotoren produziert wird.

Und im Caravaning hat Power einen sehr handfesten Nutzen: Wer einen großen Wohnwagen zieht oder in den Urlaub auch mal Pässe vor sich hat, merkt schnell, warum viel PS und hohe Anhängelast mehr sind als reine Stammtischzahlen.

Unter den High-Performance-Zugwagen mit mehr als 600 PS und über zwei Tonnen Anhängelast sind einige sehr überraschende Modelle klangvoller Marken dabei – aber natürlich auch Kandidaten mit Verbrennern.