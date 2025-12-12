Mitsubishi Outlander im Zugwagentest: Preiswerter SUV mit übergriffigen Assistenzsystemen

Nach drei Jahren Pause ist der Outlander seit Mitte 2025 wieder auf dem deutschen Markt erhältlich. Ausschließlich als Plug-in-Hybrid angeboten, setzt Mitsubishi dabei auf ein eher unkonventionelles Antriebskonzept: Statt eines Downsizing-Turbomotors arbeitet unter der Haube ein 2,4-Liter-Vierzylinder-Benziner. Mit 100 kW/136 PS und 203 Nm Drehmoment ist er zwar eher schwach auf der Brust, erhält jedoch Unterstützung von zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse. Gemeinsam bringen sie es auf 306 PS Systemleistung und 450 Nm Drehmoment.

Sportliche Ambitionen hegt der komfortabel abgestimmte SUV dennoch nicht – sein Fokus liegt klar auf komfortablem Gleiten. Der Hybridstrang selbst kennt drei Betriebsmodi: Im per Knopfdruck aktivierbaren EV-Modus fährt der Outlander rein elektrisch, und dank 22,7 kWh großer Batterie solo sogar bis zu 70 Kilometer weit. Im seriellen Hybridmodus, bis etwas über Stadttempo, dient der Benziner ausschließlich als Stromgenerator, während der Vortrieb rein elektrisch erfolgt. Bei höherem Tempo oder hoher Lastanforderung schaltet das System in den parallelen Modus, bei dem alle Antriebe zusammenarbeiten und der Verbrenner einen Großteil seiner Kraft direkt an die Vorderräder leitet. Besonders beim Ziehen mit ausgereizter Anhängelast ist dieser Modus häufig aktiv. Dabei fällt das stufenlose Multi-Mode-Getriebe auf, das den Motor unter Last oft in hohen Drehzahlen hält – akustisch gewöhnungsbedürftig, aber technisch effektiv.

Einige Features trüben das gute Fahrverhalten

Andreas Becker Lob gebührt dem intuitiven Bediensystem mit Drehreglern und Knöpfen. Einzig die Fahrerüberwachung nervt.



Die Übergänge zwischen Elektro- und Verbrennungsantrieb sind sauber abgestimmt und auch der Wechsel zwischen Rekuperation und Radbremsen gelingt harmonisch. Auf der CARAVANING-Verbrauchsrunde mit leerem Akku genehmigte sich der Outlander 12,8 Liter Super auf 100 Kilometer, solo pendelte sich der Testverbrauch bei 8,4 Litern ein – ordentliche Werte angesichts von Allradantrieb und über zwei Tonnen Leergewicht. Im Gespannbetrieb überzeugt der Mitsubishi mit hoher Fahrstabilität und kräftiger Rekuperationsbremse.

Im Innenraum punktet der Outlander mit klassischer Bedienlogik: Große Drehregler und Schalter sorgen für intuitive Bedienung. Etwas übermotiviert zeigen sich indes die Assistenten: Der Aufmerksamkeitswarner meldet sich selbst dann, wenn man nur im Tacho-Menü blättert. Der adaptive Tempomat bleibt zwar auch im Gespann aktiv, schaltet sich jedoch bei Stillstand ab – trotz vorhandener Auto-Hold-Funktion. Zudem regelt der Spurhalteassistent etwas ruppig mit Bremseingriffen. Die Rückfahrkamera liefert zwar ein gestochen scharfes Bild, ist aber außermittig positioniert und damit fürs Ankuppeln nicht optimal.

Testfahrzeug: Mitsubishi Outlander Intro Edition, Systemleistung: 225 kW (306 PS), Antrieb: Allradantrieb, Multi-Mode-Getriebe

Mitsubishi Outlander Intro Edition, Systemleistung: 225 kW (306 PS), Antrieb: Allradantrieb, Multi-Mode-Getriebe Grund-/Testwagenpreis: 46.990/54.990 Euro Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch Antriebssystem: Plug-in-Hybrid, Verbrennungsmotor: Vierzylinder- Benziner, 2.360 cm3, max. Drehmoment 203 Nm bei 5.000 U/min. E-Motor(en): 1. (vorn) 85 kW/116 PS, max. Drehmoment 255 Nm, 2. (hinten) 100 kW/136 PS, max. Drehmoment 195 Nm

53 L Akkukapazität: 22,7 kWh

22,7 kWh Ladeanschlüsse: Typ 2 (AC) bis 3,5 kW/ CHAdeMO (DC) bis 50 kW

Typ 2 (AC) bis 3,5 kW/ CHAdeMO (DC) bis 50 kW Ladedauer*: 230V ca. 6,5 h, Schnellladen (DC) 32 min (bis 80 %)

230V ca. 6,5 h, Schnellladen (DC) 32 min (bis 80 %) Fahrleistungen solo: Beschl. 0–100 km/h 8,0 s, Höchstgeschw. 170 km/h

Beschl. 0–100 km/h 8,0 s, Höchstgeschw. 170 km/h Testverbrauch (Liter Benzin/100 km): solo/Gespann 8,4 L/12,8 L, Norm WLTP komb. 0,8 L/23,5 kWh

solo/Gespann 8,4 L/12,8 L, Norm WLTP komb. 0,8 L/23,5 kWh E-Reichweite solo*: 85 km One-Pedal-Driving auf Knopfdruck, zwei Ladeanschlüsse, mit 2,4 Litern vergleichsweise hubraumstarker Verbrenner. Komfortables Fahrwerk, traktionsstarker Antrieb durch Allradantrieb. Drei EV-Modi. Paralleler und serieller Hybridmodus. Eingängige Bedienung mit Knöpfen und Drehreglern.

Schnellladen (50 kW) nur über den nicht weit verbreiteten CHAdeMO-Ladestecker. Abstandsregeltempomat funktioniert nicht im Stand, Spurhalter regelt unangenehm über Bremseingriffe.

Kofferraum, Variabilität, Sitze

Andreas Becker Geräumiger, aber mit harten Kunststoffen ausgekleideter Kofferraum mit nahezu ebenem Ladeboden bei umgelegten Rücksitzen.



Kofferraumvolumen: min. 498, max. 1.404 Liter Einzeln umklappbare Rücksitze mit Fernentriegelung im Kofferraum. 230-V-Steckdose im Kofferraum, die über einen Wechselrichter bis zu 1500 Watt liefert.

Sehr einfache Kofferraumabdeckung und viel Hartplastik im Frachtabteil.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung

Andreas Becker Steckbare Anhängekupplung mit weit nach hinten versetzter Abreißseil-Öse.



Leergewicht (gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 2.153/2.665 kg

2.153/2.665 kg Zuladung abgezogen Stützlast (80 kg): 512 kg

512 kg Zulässiges Gesamtzuggewicht: 4.345 kg

4.345 kg Länge/Breite/Höhe: 4.719 x 1.862 x 1.750 mm, Radstand: 2.704 mm

4.719 x 1.862 x 1.750 mm, Radstand: 2.704 mm Anhängerkupplung: Preis: 895 Euro zzgl. Einbau beim Händler; System: steckbar. Höhe Kugelkopf: 51 cm; Stützlast: 80 kg Im Zugbetrieb erhöht sich die zulässige Gesamtmasse um den Wert der Stützlast und die Achslasten um je 113 kg durch Eintragungen im Fahrzeugschein.

Anhänge- und Stützlast dürften für diese Fahrzeugklasse größer sein. Die Öse für das Abreißseil ist weit unter dem Fahrzeug montiert und dadurch nur schlecht erreichbar.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb Anhängerstabilisierung ✔

Rangierassistent

Rückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe ✔

Tempomat/Abstandsregelung ✔

Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung

Totwinkel-Assistent ✔

Spurhalte-Assistent/Spurzentrierung ✔

Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung

Anhänger-Routenplanung ✔