Auch vor dem Wohnwagen ein Reichweitenkönig? Mercedes CLA 350 EQ 4matic im Zugwagentest

Noch kein Auto in der 80-jährigen Geschichte unseres Schwestermagazins auto, motor und sport hat im Test so viele Punkte gesammelt wie der Mercedes CLA 350 4matic. Geschafft hat er das unter anderem mit seiner Effizienz, die, kombiniert mit enormen Ladeleistungen, für große Reichweiten und kurze Ladestopps sorgt. Konkret: Dank bis zu 320 kW in den ersten zehn Minuten an der Ladesäule erreicht die durchschnittliche Ladeleistung (von 10 bis 80 Prozent SOC) im Test 172 kW. Die elektrische Energie bunkert der CLA 350 4matic mit einem 85 kWh großen Akku.

Wie ausgefeilt die Aerodynamik des CLA ist, zeigt sich schon im Umstand, dass die 1.180 Euro teure schwenkbare Anhängerkupplung und der dafür nötige kleine Ausschnitt im Stoßfänger die Reichweite, rein rechnerisch, um zehn Kilometer verringern. In der Praxis haben Fahrstil, Wetter und Verkehrsfluss natürlich größeren Einfluss als der Haken. Im Alltag spürt und hört man, wie schnittig der CLA ist. Der Fahrtwind streicht selbst bei hohen Geschwindigkeiten fast geräuschlos um die Karosserie. Und selbst bei kalten Temperaturen im Testzeitraum waren Solo-Verbräuche von unter 20 kW/100 km und damit Reiseetappen von 400 Kilometern machbar. Im Sommer waren es im auto, motor und sport-Test selten unter 500. Unter Idealbedingungen verspricht Mercedes gar 770 Kilometer.

Hoher Verbrauch trifft auf starken Komfort Mit dem Caravan am Haken bleibt CLA deutlich unter diesen starken Reichweitenwerten. Und das trotz des Zweiganggetriebes an der Hinterachse, das zur hohen Anhängelast beiträgt. Je nach Lastanforderung wechselt das Getriebe erst ab 100 bis 130 km/h nicht wahrnehmbar in den zweiten Gang. Beim Ziehen verharrt es meist in der kurz übersetzten ersten Fahrstufe. Die enorme Kraft, die darum immer ansatzlos zur Verfügung steht, lässt sich auch mit Anhänger exzellent dosieren. Trotzdem und trotz hoher Fahranteile mit Tempomat klettert der Verbrauch mit dem auf 1,8 Tonnen beladenen Kofferanhänger bis 41,2 kW/ 100 km. Bei einer weiteren Langstreckenfahrt bei ähnlich tiefen Temperaturen und dem kompakten Adria Action im Schlepp zeigte der Bordcomputer 38,1 kW/100 km. Die realistischen Reiseetappen mit einem Fullsize-Caravan liegen daher auch beim Reichweitenkönig bei nur 180 bis 220 Kilometern – im Sommer möglicherweise etwas höher.

Andreas Becker Der CLA integriert Fahrer und Beifahrer sehr tief, aber bequem im Auto. Im Fond ist der Raum sehr knapp bemessen.



Die Strecke zwischen den Ladestopps angenehm machen die fein abgestimmten Assistenzsysteme, die sich auch mit Anhänger um Spurhaltung und anhängerspezifische Tempolimits kümmern. Nur ist auch dem CLA fremd, dass auf Landstraßen mit Anhänger 80 km/h gelten – so beschleunigt er nach der Aufhebung von Beschränkungen immer auf 100. Zusammen mit dem harmonischen, spurstabilen und dennoch agilen Adaptiv-Fahrwerk sowie dem niedrigen Geräuschpegel sorgen auch die vielfältig ver- und einstellbaren Vordersitze für sehr hohen Reisekomfort. Als Preis für die Aerodynamik akzeptieren muss man die tiefe Sitzposition, die durch die hohe Mittelkonsole beengter wirkt, als sie ist. Tatsächlich eingeschränkt ist das Raumangebot im Fond, zudem öffnen die hinteren Türen nicht weit – zumutbar ist die zweite Reihe eigentlich nur Kindern. Besser leben lässt es sich mit dem Kofferraum, der sich auf 1.290 Liter erweitern lässt. Der "Frunk" unter der Fronthaube legt noch 101 Liter drauf. Den Einsatz als Familien-Frachter vereitelt aber auch die geringe Zuladung.

Technische Daten und Preise Mercedes CLA 350 EQ 4matic Progressive Zwei Motoren mit 260 kW(354 PS), 515 Nm, elektrischer Allradantrieb. Grund-/Testwagenpreis

: 60.285/69.860 Euro. Antrieb, Fahreigenschaften, Verbrauch Motoren

: 200 kW(272 PS) hinten und 80 kW(109 PS) vorn. Systemleistung: 260 kW(354 PS), max. Drehmoment: 515 Nm. Batteriekapazität(netto)

: 85 kWh. Max. Ladeleistung AC/DC: 11–22/320 kW. Testverbrauch kWh/100 km

: solo/Gespann: 19,1/41,2; Normverbrauch WLTP komb.: 13,5. Höchstgeschwindigkeit

: 210 km/h. Theoretische Reichweite Gespann

: 206 km. Sehr effizienter, kraftvoller, leiser und gut dosierbarer E-Antrieb. Enorme Ladegeschwindigkeit für volle Alltags- und Langstreckentauglichkeit. Sehr gutes Fahrwerk, das Agilität mit Sicherheit und Komfort unter einen Hut bekommt. Kompromisslose Allrad-Traktion. Solo sehr geringe Verbräuche möglich, ohne langsam fahren zu müssen, aber…

…im Gespann bleibt von dieser Effizienz wenig übrig. Sehr viele Extras nur als digitales Extra mit teils unterschiedlich langen Abo-Laufzeiten.

Kofferraum, Variabilität, Sitze Kofferraumvolumen

: min. /max. 405 L/1290 L, plus 101 L unter der Fronthaube, 40:20:40 umklappbare Rücksitzlehnen.

Andreas Becker Paare kommen mit Volumen und Zugang zum Kofferraum und der Zuladung aus.



Sehr bequeme und trotzdem seitenhaltstarke Vordersitze, einfach umklappbare Rücksitzlehnen mit zusätzlicher Durchlade.

Subjektiv enge Verhältnisse vorn. Wenig Platz auf der Rückbank und zudem enge Einstiege hinten. Durch Limousinen-Heck schmalerer Zugang zum Laderaum mit kleiner Ladekante.

Gewichte, Abmessungen, Anhängerkupplung Leergewicht(gewogen)/zul. Gesamtgewicht: 2.126/2.575 kg

2.126/2.575 kg Zuladung abgezogen Stützlast(80 kg): 369 kg

369 kg Zulässiges Gesatmzuggewicht : -

: - Länge/Breite/Höhe: 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, Radstand: 2.790 mm Anhängerkupplung:

Preis: 1.180 Euro; ab Werk

1.180 Euro; ab Werk System : teilelektrisch schwenkend

: teilelektrisch schwenkend Höhe Kugelkopf: 43 cm

43 cm Stützlast: 80 kg

Andreas Becker Im Preis für die schwenkbare Anhängerkupplung ist die passende Software enthalten.



Stromversorgung Caravan

Dauerplus (10,8 V): ✔

Plus über Zündung (10,8 V): ✔

Für E-Auto dieser Größe hohe Anhängelast. Anhängerkupplung mit guter Anbindung an die Assistenzsoftware inklusive Tempolimitübernahme und Routenplanung.

Geringe Zuladung, sehr kleine Außenspiegel, nicht die beste Übersichtlichkeit. Anhänger-Software wählt auch auf Landstraßen Tempo 100.

Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb Anhängerstabilisierung: ✔Rangierassistent: xRückfahrkamera/opt. Ankuppelhilfe: ✔/✔Tempomat/Abstandsregelung: ✔/✔Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung: ✔Totwinkel-Assistent: xSpurhalte-Assistent/Spurzentrierung: ✔/✔Anhängerrel. Verkehrszeichenerkennung: ✔Anhänger-Routenplanung: ✔Blinkerausfallerkennung: Einseitig/Beidseitig: ✔/✔ CLA Hybrid zeigt sich im Test schwächer Die Hybridversion des CLA ist günstiger als der reine Stromer, zeigt beim Test von Auto, Motor und Sport aber einige Schwächen im Vergleich zum elektrischen EQ Modell.